Pole para Verstappen, para sorpresa de nadie, con Alonso más cerca

No se puede decir que sea imprevisible esta Fórmula 1, ni siquiera en un circuito complejo como es el de Yeda. La segunda clasificación del año dejó al mismo 'poleman', por delante esta vez de Leclerc y de un Pérez que sigue a años luz de su compañero.

Fue, sin embargo, un buen día para Fernando Alonso. Después del mal sabor de boca que dejó la carrera de Baréin, el asturiano va a salir a una posición del podio, lo que supone un gran punto de partida. Lo mejor: las sensaciones son bastante más optimistas que hace unos días. No hubo sorpresa en Ferrari, y el sustituto de Sainz, Bearman, no pudo llegar a la Q3, pero sí superó a media parrilla: parte 11º y eso es algo que no olvidará. Todo lo que sea puntuar será un éxito.

Q1: Alonso, cómodo

Una de las grandes atracciones de este fin de semana va a ser el rendimiento de Oliver Bearman después de la baja obligada de Carlos Sainz, operado de urgencia por apendicitis. El británico no defraudó, y pasó cómodamente a una Q2 en la que hubo un rival menos (por el fuerte accidente de Zhou en los libres) y en la que varios pilotos tuvieron sustos en froma de toques con el muro, como un Oscar Piastri que, por buscar el crono rápido, se dejó la pintura de sus Pirelli contra el muro.

No hubo problemas para Fernando Alonso, pese al intenso tráfico (y los consecuentes gritos e insultos que se escucharon por la radio) que hubo en pista. El asturiano cruzó a la Q2 en un cómodo 5º puesto que lideró en esta tanda el de siempre. Cayeron Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Logan Sargeant y un valiente Zhou cuyo Sauber acabó saliendo al menos para probar.

Q2: Hasta aquí llegó Bearman

Hubo que esperar más de lo deseable para conocer el devenir de la sesión, debido a que uno de los Haas, el de Hulkenberg, acabó saliéndose en una de las curvas largas, obligando a una bandera roja. Nada serio, pero que propició que hubiera un respiro extra para todos.

Una vez reanudada la tanda, no hubo grandes sorpresas… ni siquiera en el lado de Bearman. Y es que el inesperado debutante de Ferrari, saldrá 11º este sábado pese a una sensación más que positiva. No en vano, el joven de solo 18 años estuvo muy cerca de sacar a un Lewis Hamilton que, al menos en esta clasificación, se ha visto muy por detrás de lo esperado, hasta el punto de quedarse casi eliminado. Aunque pasó el corte, lo hizo por poco: solo superó al novato de Ferrari por 36 milésimas.

En esta tanda, eliminados cayeron Bearman, Albon, Magnussen, Ricciardo y Hulkenberg

Q3: Alonso cede el 'top 3' al final

Con la pole de Verstappen ya consagrada desde el primer intento, las miradas estaban puestas en quién le podía acompañar en la rueda de prensa posterior a la clasificación y en las primeras posiciones de la parrilla. Después del primer intento, Alonso estaba en una más que aceptable 3ª plaza provisional que pronto se quedó corta. Y es que el asturiano, pese a su buen empuje, se vio superado pronto por el compañero de Sainz y por un Pérez cuyo mínimo exigible es que acompañe a Verstappen en todas y cada una de las primeras filas que haya de aquí a final de año. Pero no lo ha logrado.

Alonso partirá cuarto, que es un lugar que le permite soñar con regresar al podio y, sobre todo, para quitarse de encima el mal sabor de boca que le dejó la cita inaugural de este año. Y podría haber sido mejor, según confesó después el asturiano. «Disfruté cada vuelta esta noche. En mi último intento en la Q3 logré que Lewis [Hamilton] me diera rebufo en la recta principal, pero tal vez perdí una décima de segundo en la curva 1, por lo que al final se equilibró durante todo el giro», señalaba un Alonso que, visto lo visto, prefiere tener los pies en la tierra. «Veremos dónde está nuestro ritmo de carrera», avanzó.