Norris deja a Verstappen sin pole y Sainz decepciona

No fue el de casi siempre, y ya es noticia: Max Verstappen va a tener que sudar si quiere ganar el GP de España, ya que Lando Norris será el que arranque desde la primera posición. El de McLaren se impuso en una inesperadamente emocionante clasificación, donde las opciones españolas, que pasaban fundamentalmente por Carlos Sainz se quedaron muy lejos.

Y eso que por la mañana lucía el sol para el de Ferrari. Crecido por correr ante su público y con la grada 55 de Montmeló vitoreándole como el héroe local con más posibilidades, se hizo con el mejor tiempo de los libres en una sesión en la que por detrás se daban por todos los lados en un pique que casi cuesta algún castigo. Anécdotas aparte, a la hora de la verdad no pudo superar ya no solo a los favoritos, sino a su propio compañero (aún) Leclerc, que partirá 5° y él, 6°. Peor le fue a Fernando Alonso, que se quedó fuera de la Q3 por poco.

Q1: Hamilton pide paso

La ventaja que se presupone a un piloto de la talla de Lewis Hamilton es, en buena medida, por saber elegir sus neumáticos en el momento clave. Así, viendo la igualdad que podía presentarse en esta clasificación decidió marcar rápido un buen tiempo e intentar forzar al resto a ir tras él con neumáticos nuevos, algo que no necesitaron. Así con Sainz 5° y Alonso 9°, no hubo grandes sustos en esta primera fase. Los que no pasaron, razonablemente previsibles: Magnussen, Tsunoda (que dejó otro bufido por radio), Ricciardo y los Williams. Mal porvenir para Sainz si acaba ahí.

Q2: Alonso se queda corto

Después de ver cómo pasaba el primer corte con solvencia, la grada española rugía al ver el Aston Martin número 14 con el mejor tiempo momentáneamente en la Q2. Poco duró su ilusión, ya que en la tanda final cayó.

Fue Ocon, excompañero de Alonso en Alpine (y expulsado del equipo francés que apostó por él y no por el español), el que en el último momento de la Q2 mejoró lo justo para que solo 19 milésimas le separaran de pasar el corte. Con Verstappen como el más rápido seguido de Hamilton y Sainz 5°, además de Alonso cayeron Bottas, Hulkenberg, Stroll y Zhou.

Q3: Norris rompe el guión

Max Verstappen ha demostrado a lo largo de su carrera que no siempre necesita los dos intentos de la Q3 para hacer una pole. Lograrla en Montmeló es casi sinónimo de victoria: 30 de los 33 ganadores aquí lo han hecho desde la primera fila de la parrilla, por lo que el mínimo objetivo era acabar segundo… y es lo que logró.

Y es que Norris mejoró en 20 milésimas exactas el primer tiempo del líder de Red Bull y partirá desde la pole por primera vez desde 2021, cuando logró estrenar su casillero en este ámbito. Tras ellos saldrá Hamilton, que con el 3° ya tiene su mejor clasificación de lo que va de 2024. Tres posiciones por detrás del piloto que correrá en su Ferrari saldrá Carlos Sainz. No fue una buena clasificación para el madrileño, vistas las expectativas, ya que no solo se quedó tras su compañero, sino que además no alcanzó el objetivo de la segunda fila de parrilla. No es el mejor resultado en un sábado en Montmeló, si bien su objetivo será el podio.