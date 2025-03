Momentos de cierta angustia en el abandono de Sainz El piloto madrileño no pudo terminar en Austria por un problema en el motor y tuvo que salir de su monoplaza ardiendo

COLPISA Domingo, 10 de julio 2022, 17:12 | Actualizado 17:37h.

Poco le ha durado la alegría a Carlos Sainz tras su sonada victoria de la semana pasada en Silverstone, la primera de su carrera en la Fórmula 1. El piloto madrileño no ha podido terminar el Gran Premio de Austria al quedarse fuera de combate su Ferrari a falta de 15 vueltas con un incendio del motor que puso el corazón en un puño de los aficionados durante algunos segundos.

Sainz se detuvo, pero no podía salir del coche, que no paraba de moverse porque estaba en una pequeña cuesta y comenzaba a arder. Tampoco el comisario llegaba raudo para ponerle un taco a la rueda y fijar el Ferrari para que los bomberos pudieran extinguir las llamas con los extintores. Tras unos momentos de tensión, Sainz logró salir por su propio pie del monoplaza y no hubo mayores problemas, más allá de una nueva decepción por otro fallo de motor.

Ampliar Captura del momento en el que Sainz pide ayuda para salir del monoplaza. Dazn

No es un buen año para la fiabilidad de Ferrari. Si a Charles Leclerc le costó la victoria en España y Azerbaiyán yendo líder en sendas carreras, este domingo ha sido Sainz el que ha visto rotas sus opciones de un nuevo podio. Así pues, en Spielberg se produjo el cuarto cero para Carlos en 2022, lo que corta una racha de cinco podios en seis carreras.