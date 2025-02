Un atentado empaña el viernes del GP de Arabia Saudí

david sánchez de castro Madrid Viernes, 25 de marzo 2022, 19:11 | Actualizado 21:28h. Comenta Compartir

La globalización de la Fórmula 1 le ha llevado a aceptar entrar en países cuya paz social no es tan buena como en terrenos más tradicionales. Arabia Saudí mantiene con la vecina Yemen un viejo conflicto territorial que se ha recrudecido en los últimos años, y la disputa del gran premio en la ciudad de Yeda por segunda edición ha servido como anzuelo perfecto para que los terroristas se hagan notar.

Se estaban disputado los primeros entrenamientos libres de la que estaba prevista como segunda cita del Campeonato del Mundo de F1 cuando una explosión en una refinería a unos 10 kilómetros del circuito hizo saltar las alarmas. Un misil había impactado sobre una refinería de Aramco, la petrolera nacional saudí que además es patrocinadora no solo de este Gran Premio de Arabia Saudí, sino también del propio campeonato. Las imágenes de los monoplazas trazando por el sinuoso trazado de Jeddah mientras de fondo se veían llamaradas y humo lo decía todo.

Inmediatamente cundió el pánico, como no podía ser de otra manera. Stefano Domenicali, máximo responsable de la F1, y Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA, se pusieron en contacto con los organizadores del gran premio para pedir explicaciones y que les garantizasen las medidas mínimas de seguridad. Las dudas eran notables, como no podía ser de otra manera. Varios pilotos se plantearon incluso irse inmediatamente ante el temor de que los ataques llegaran al circuito.

Entre reuniones se celebraron los segundos entrenamientos libres, aunque con 15 minutos de retraso sobre la hora prevista. Una vez completados, todos fueron convocados para reunirse de nuevo. No fue hasta que los promotores garantizaron al 100% que esos ataques (reivindicados en persona por el portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Sarea) no supondrían un peligro para todos los del 'gran circo' cuando, por unanimidad, acordaron que se mantendría adelante la disputa del fin de semana en su calendario previsto.

Alonso se da un susto

En lo meramente deportivo, no fue una jornada calmada ni mucho menos. Charles Leclerc, líder del campeonato, fue el más rápido tanto por la mañana como por la tarde, en ambos casos por delante de Max Verstappen, que no ha podido con él de momento.

No obstante, en la sesión vespertina acabó antes de tiempo. Los temidos muros del trazado saudí se cobraron su correspondiente víctima, cuando Leclerc golpeó con su Ferrari una de las protecciones por intentar afilar demasiado el paso por una curva rápida. Con la suspensión delantera seriamente tocada volvió a boxes, donde le acompañó un Carlos Sainz que también lamió la pared aunque sin tanta violencia. Más allá de estos incidentes, el F1-75 se confirma como el coche de referencia en este arranque de Mundial.

Sainz fue uno de los pilotos que padeció el temido 'porpoising', ese rebote incesante que tienen estos monoplazas, pero no tanto como Lewis Hamilton. El heptacampeón sigue lejos de las prestaciones esperadas y, además, no solventa ese problema. Habrá que ver si en la clasificación y la carrera están más cerca de los puestos de arriba.

El que parece que no estará tan delante como le gustaría es Fernando Alonso. Alpine ya fue noticia antes de salir a rodar porque anunciaron que habían encontrado uno de los problemas que tuvo el asturiano en Baréin: el motor térmico, el ICE, de su unidad de potencia, no estaba bien sellado y provocó una pérdida notable de prestaciones. Sin llegar a ser toda la explicación del pobre fin de semana inicial, sí que en parte lo explica.

No obstante, con ese ICE nuevo para Arabia, tampoco se vio a un Alonso mucho más cómodo. Prueba de ello es que, en la segunda sesión, se libró de un accidente claro cuando perdió el control de su monoplaza al pisar uno de los pianos del circuito saudí. Con bastante destreza y reflejos salvó el accidente, pero dejó claro que no iba a ser nada cómodo para él (ni para nadie) todo lo que hubiera deseado. Al menos no tuvo averías mecánicas, como le ocurrió a Yuki Tsunoda o Kevin Magnussen. Este último caso fue notable: no rodó en la primera sesión y en la segunda apenas lo pudo hacer. Los Haas, que habían sido la gran sorpresa del primer gran premio de la temporada, parece que no están tan cómodos.