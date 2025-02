Mercedes se cuela en la lucha entre Verstappen y Alonso

David Sánchez de Castro Sábado, 1 de abril 2023, 09:03 | Actualizado 17:58h. Comenta Compartir

No hay nada más peligroso que un animal salvaje con hambre, y está claro que Mercedes lo es. El equipo alemán, viejo dictador de la Fórmula 1, se metió en medio de la lucha entre Max Verstappen, que sale este domingo desde la pole, y un Fernando Alonso que partirá cuarto. El español, que estuvo en la lucha constante con el de Red Bull, sacó lo mejor de un Aston Martin que vuelve a ser uno de los coches a batir este fin de semana.

Lo mejor para Alonso y para Sainz, que partirá 5º, es que tendrán un rival menos. Sergio Pérez, el otro Red Bull, se salió de pista nada más comenzar la clasificación de este GP de Australia y partirá desde el final de la parrilla. ¿Remontará o verá cómo la soga se le aprieta un poco más en torno al cuello?

Pérez se descarta de la pelea

La sesión empezó uno de los favoritos fuera de la pelea. Las difíciles condiciones de pista pasaron factura desde el primer momento y Sergio Pérez se quedaba empanzado en la compleja curva 3 que ya le había supuesto un serio problema en los libres previos. Sin el mexicano, la lucha por la pole se abría ligeramente (tampoco mucho más que antes), dado que uno de los Red Bull ya quedaba descartado.

¿Problema mecánico o fallo del piloto? Según apuntaban posteriormente desde el entorno de Pérez, ya en los terceros libres notó una 'sobreaceleración', como si el freno motor no funcionara, lo que explicaría ese aparente error por el que se fue muy largo a la hora de intentar trazar la curva.

De esta manera, con un rival menos para Fernando Alonso y Max Verstappen (aunque para este nunca lo fue), la Q1 acabó con el neerlandés marcando territorio, pero con tres sorprendentes seguidores o, al menos, no tan habituales: George Russell, Lewis Hamilton y un Esteban Ocon que coló su Alpine por delante de los Aston Martin de Alonso y Stroll.

Los que se quedaron fuera, el local Oscar Piastri, Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Valtteri Bottas y el citado Pérez.

Alonso obliga a Verstappen a apretar

El 'run-run' de que podía haber una pelea al límite entre el viejo bicampeón y el nuevo bicampeón quedó patente ya en una Q2 que se decidió por un golpe de autoridad del neerlandés. En una pista que mejoraba por momentos, conforme las nubes se escapaban, Verstappen fue el más rápido seguido por un Fernando Alonso que llegó a ponerse a su décima instantes antes del banderazo a cuadros.

El de Red Bull tuvo que apretar los dientes para separarse y sacarle dos décimas al de Aston Martin, con Carlos Sainz intentando arrebañar algo en una óptima tercera plaza. La noticia de esta tanda fue Nico Hulkenberg, que coló el Haas en un enorme quinto por delante de los Mercedes y, además, metiéndole 8 décimas a su compañero de equipo.

Eliminados: Esteban Ocon, que se las prometía muy felices en la Q1 y acabó fuera de la última tanda por 7 milésimas, Yuki Tsunoda, Lando Norris, Kevin Magnussen y Nyck de Vries.

El campeón, a un mundo

En el primer intento de la Q3 en la luhca por la pole, nuevo golpe de guión: a Verstappen no le salía la vuelta. Tuvo que forzar un giro extra para lograr una pole provisional que solo fue de 9 milésimas sobre un Lewis Hamilton que se coló 'in extremis' y apenas 41 sobre un Alonso que enseguida se dio cuenta de que estaba ante una oportunidad de oro. Y es que el gran 'coco' cometió un error en la primera vuelta rápida que intentaba, lo que unido a la lluvia amenazante que ya asomaba por un lado del circuito, hizo que la lucha por la pole no se decidiese ante los instantes finales.

En el último intento, el líder del campeonato y vigente rey de la Fórmula 1 demostró que también sabe cocinar sus victorias desde el sábado. Bajó su tiempo a un imposible 1:16.732, sumando una pole más a su palmarés (y van 22, las mismas que Alonso).

Pero la noticia fue quiénes se metieron detrás. Después de un dubitativo inicio de campaña, los Mercedes demostraron que los retoques del W14 y su adaptación a las condiciones de Australia han funcionado, hasta el punto de que George Russell logró el segundo tiempo y Lewis Hamilton, el tercero. Los coches negros serán los primeros rivales a batir de un Fernando Alonso que partirá en cuarta posición, en una segunda fila de parrilla que le vuelve a dejar como firme candidato, al menos, a lograr un nuevo podio.

Carlos Sainz se rehízo después de las dudas de inicio del fin de semana y logró un gran quinto tiempo por delante de Lance Stroll y de Charles Leclerc, lo que supone un golpe de moral para el madrileño en la lucha intestina en Ferrari.