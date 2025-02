Madrid puja por la Fórmula 1

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO MADRID Jueves, 23 de junio 2022, 15:25 Comenta Compartir

El runrún de que Madrid estaba peleando por la Fórmula 1 se ha confirmado como se confirmaban antiguamente los romances deseados: por una carta. Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid firma una misiva dirigida a Stefano Domenicali, CEO de la competición, en la que expresa la intención del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso de que quieren un gran premio en la región.

No puede ser más elocuente el inicio de la epístola, fechada el 20 de junio: «Es un placer para mí escribirle en nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid para expresar nuestro interés en desarrollar un gran premio de Fórmula 1 en Madrid». En el texto resume, básicamente, las virtudes de la región que pueden atraer al gran circo, tanto organizativamente como para el potencial público: la red de transporte, el clima, la cultura, la gastronomía, las atracciones turísticas o el gran tejido hostelero en general que puede atraer a los que quieran venir a la capital.

Aunque el escrito es una carta de intenciones, supone un importante paso adelante que confirma que los rumores que surgían de vez en cuando en los medios de comunicación no iban, ni mucho menos, desencaminados.

Las opciones de Madrid

No es casual que Madrid elija este momento para pedir su sitio en la Fórmula 1. Aunque el Circuit de Barcelona-Catalunya acaba de firmar una renovación hasta 2026, en los cuatro años que quedan por delante estarán mirados con lupa. La competición está abriéndose a mercados extraeuropeos, como demuestra que Estados Unidos vaya a albergar tres citas en 2023 (Miami, Las Vegas y Austin), o que Sudáfrica entre de lleno en la terna para estar en el calendario.

Los problemas organizativos que dejó el último Gran Premio de España, con quejas masivas de los aficionados por unas notables carencias logísticas, han dejado muy tocados a los responsables del trazado catalán, que esperaban asumir las espectaculares cifras de asistencia con opiniones igualmente positivas. No ha sido el caso y la Comunidad de Madrid apenas ha tardado un mes en levantar la mano para que, si a la F1 le diera por ejercer alguna de las leoninas cláusulas que incluye su contrato, cuenten con ellos, bien ahora, bien más allá de 2026.

Pese a todo, Montmeló hará valer su firma para seguir en la Fórmula 1. De hecho, sería toda una sorpresa que, en caso de que el Gran Premio de España siga adelante, no renueven al menos un par de años más. La experiencia es un grado notable, y tanto pilotos como técnicos están encantados con cada visita al trazado barcelonés. La combinación entre zonas lentas y técnicas y partes rápidas hacen las delicias de todos: no es casual que sea condición 'sine qua non' que los test de pretemporada se disputen aquí cada año.

Con el escenario político de fondo, la entrada de Madrid en la batalla por la Fórmula 1 también tiene actores que, a priori, parten como secundarios. Jerez de la Frontera, por ejemplo, se apresuró estos años a autoproclamarse como primer sustituto de cualquiera de los circuitos que pudieran caer o cambiarse en caso de que la pandemia (o la guerra) obligara a ello. En ningún caso llegó a ser siquiera considerado, pero la renovación de las instalaciones y del propio circuito, amén de haber demostrado con el motociclismo que son perfectamente capaces, da buena muestra de sus intenciones.

En caso de que Madrid decida seguir adelante con su proyecto, queda por ver dónde se celebraría. A priori hay tres potenciales circuitos: el Jarama, que acaba de tener un lavado de cara total y una reforma más que necesaria de sus boxes de arriba abajo, el futuro circuito de Morata de Tajuña o incluso un hipotético trazado urbano en el recinto ferial de IFEMA. Las opciones se pueden multiplicar ahora que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto toda su maquinaria a trabajar para que la Fórmula 1 haga una parada en Madrid en un futuro.

