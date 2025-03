Sainz, aliado imprescindible para la decimosexta pole de Leclerc

David sánchez de castro Sábado, 23 de julio 2022, 17:26 | Actualizado 19:23h. Comenta Compartir

Para cualquier deportista no es fácil de asumir que va a salir a competir sabiendo que no va a optar a nada que no sea acabar último, ni siquiera en una sesión de clasificación. Es como quien sale a la calle en plena ola de calor vestido con un traje negro: sabe que va a pasar calor, por muy fresco que sea el tejido. Algo así le ocurrió a Carlos Sainz en la clasificación del GP de Francia.

Ya desde el viernes se sabía que, por pura lógica, Sainz iba a tener que estrenar varias piezas de su unidad de potencia, porque el incendio en el GP de Austria dos semanas atrás dejó la previa totalmente inutilizada. La normativa obliga a limitar el número de piezas, en busca de una no tan clara sostenibilidad y ahorro de costes, por lo que elegir el circuito donde es menos doloroso penalizar es clave. En Ferrari empezaron a plantear Francia como el mejor circuito posible: en Hungría no se puede adelantar, y en Paul Ricard, sí. Máxime cuando, pese a las altas temperaturas que se están registrando, son asumibles en términos de desgaste de neumáticos y fiabilidad de las nuevas piezas montadas.

El rendimiento de Sainz y Leclerc ya desde el viernes dejaba claro que, de momento, Ferrari tiene un punto más de 'punch' con respecto a Red Bull este fin de semana. Por eso, desde la Scuderia plantearon la clasificación desde un punto de vista muy optimista: sacar ventaja de la sanción de Sainz.

El madrileño igual iba a salir último o, como mucho, penúltimo, si algún otro piloto también cambiaba de motor, algo que finalmente ocurrió con Kevin Magnussen, por lo que la sesión oficial de este sábado tenía un doble objetivo para el español. El primero, marcar un crono suficiente como para que cuando se recolocase la parrilla, saliera por delante del piloto danés de Haas. Evitarse a un rival en los primeros metros, aunque sea uno razonablemente asumible, es lo mínimo. El otro era llegar a la Q3 para que entrara en juego las estrategias de los rebufos.

Así, Sainz compitió durante dos de las tres tandas de la clasificación como si esa penalización no existiera. En la Q1 acabó en el 'top 3' y en la Q2 marcó el mejor crono. Entre los cronistas empezó a haber miradas de inquietud: si Sainz hacía el tiempo más rápido en la Q3, ¿se debía contabilizar como pole o no? No hizo falta esperar mucho para averiguarlo… porque la intención del madrileño nunca fue completar una vuelta en los últimos diez minutos de sesión.

La petición de Ferrari era clara: salir a la Q3 con el único objetivo de darle rebufo a Leclerc. Conscientes de que Red Bull no va a dejar otra oportunidad así, necesitan toda la ayuda posible, y Sainz lo entendió. No como un ejercicio disciplinario, sino como una labor de equipo que asumió con gusto. En su mejor clasificación en cuanto a sensaciones (según dijo él mismo después), tenía que hacer de escudero y lo hizo a la perfección.

Salió a pista a rodar mirando por los retrovisores, para frenar en el momento clave y colocarse en la entrada a la recta justo en el momento en el que Leclerc se podía aprovechar de esa aspiración. Al monegasco le dio una ayuda clave, lo que unido al viento que desequilibró a Max Verstappen en su segunda vuelta buena, le permitió conseguir la decimosexta pole de su carrera deportiva.

«Este fin de semana había potencial para haber hecho la pole. Pero toca penalizar, ha tocado dar rebufo, que creo que ha ayudado. Ahora toca remontar», resumió el madrileño, que asume su labor para este fin de semana. Se trata de ver si Sainz es capaz de dar ese extra necesario para remontar y ver hasta dónde puede lograrlo.

Alonso, con opciones de puntuar

Por su parte, Fernando Alonso partirá séptimo en el GP de Francia como primer piloto de Alpine, tres puestos por delante de un Esteban Ocon que volvió a claudicar con el asturiano. En un fin de semana razonablemente aceptable, de momento, Alonso ha demostrado una vez más que tiene mando en plaza como para ser el líder de la escuadra anglofrancesa en casa de Renault.

Aún así, Alonso no se siente del todo a gusto. «Hemos tenido un fin de semana un poco raro en cuanto a competitividad; creo que hemos sido más rápidos en Silverstone o Austria respecto a aquí, y tenemos que ver por qué. McLaren o AlphaTauri han traído muchas piezas nuevas y quizá han dado un paso adelante, así que estar en la pomada con todos y en la Q3, creo que es un buen primer paso», analizaba tras la clasificación. Ahora queda confirmar ese paso, y que Alpine esté a la altura. Una buena noticia sería que la suerte (buena, a ser posible) acompañase al asturiano en un fin de semana crítico para su futuro.