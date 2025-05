Alonso pesca su mejor clasificación gracias a la pole de Hamilton

david sánchez de castro Madrid Sábado, 20 de noviembre 2021, 17:26 | Actualizado 20:11h. Comenta Compartir

Lewis Hamilton se convirtió este sábado en el primer 'poleman' de la historia del GP de Catar de Fórmula 1, con una actuación brillante y que viene a confirmar el estado de gracia en el que llega a esta recta final del campeonato. El heptacampeón del mundo, que no lograba una pole desde Hungría, le endosó casi medio segundo a Max Verstappen, lo que da buena muestra de la superioridad mostrada por los de Mercedes este sábado... y que aún puede ser peor este domingo.

Y es que esa diferencia de tiempo se produjo, en buena medida, por un incidente que marcó los instantes finales de la clasificación. Pierre Gasly fue víctima de esos bordillos verdes que sirven de frontera física para que los monoplazas no sobrepasen los tan nombrados límites de pista. Ya durante los entrenamientos libres se vio claramente que los que pisaran iban a pagarlo con una rotura del alerón por lo menos, que es lo que le ocurrió al francés. El morro de su AlphaTauri salió por los aires y los trozos le hicieron pinchar, obligándole a salirse de pista.

La consecuente bandera amarilla, aunque fue muy corta, obligó a todos a levantar, aunque no todos lo hicieron. De hecho, no lo hizo casi nadie. Los comisarios tomaron nota (una hora más tarde) y anunciaron investigación sobre Verstappen, si bien no se tomará una decisión hasta este domingo. ¿El motivo para ese retraso? No lo dieron, pese a que Verstappen se clasificó segundo y puede verse con la circunstancia de ser penalizado unas horas antes de una carrera en la que se puede decidir buena parte del campeonato. En caso de que no sea sancionado, que es lo más probable, el neerlandés tendrá que tener una mirada puesta en Hamilton y otra en Bottas, que parte tercero. El finlandés suele decepcionar en las salidas, pero esta vez arranca por el lado limpio y puede tener uno de esos pocos días que le hacen brillar.

Gasly, causante involuntario de este incidente, saldrá cuarto, justo delante de uno de los protagonistas de esta clasificación: Fernando Alonso. Porque el español saldrá quinto, a dos posiciones del podio. Alonso estaba exultante. No era para menos comenzará la carrera en la misma posición que en el GP de Turquía, pero esta vez conseguida con todas las de la ley. Si en Estambul ganó una plaza por la sanción de diez posiciones de Hamilton, en Losail fue también con la ayuda del heptacampeón directamente en la pista.

Sainz, brillante

El asturiano se encontró al británico en el primer intento de la Q3, y decidió seguirle. Con el Mercedes de liebre, Alonso pudo cogerle el rebufo en la recta y logró unas décimas clave para marcar ese quinto crono. Así, esta clasificación ya es de facto la mejor de la temporada para él en un circuito que, además, le ha enamorado. «La verdad es que muy bien. El coche ha ido muy bien todo el fin de semana. El circuito es súper, muy divertido de conducir. Decía por la radio que me hubiese quedado toda la noche conduciendo si me ponían gasolina», admitía Alonso, que rebajó la euforia inmediatamente. «El sábado sirve de poco, los puntos se dan mañana y a veces hemos hecho peores sábados y luego el domingo cambia todo mucho. Y la última vez que salí quinto, en Turquía, en la primera curva estaba el 20, así que hay que intentar evitar eso», advirtió.

Dos posiciones detrás de Alonso parte el otro español, Carlos Sainz. El madrileño dio el 'do' de pecho para Ferrari, después de los problemas de Charles Leclerc que le impidieron siquiera cruzar a la Q3. El monegasco no pudo hacer una vuelta buena ni con ruedas blandas, lo que invitó a los mecánicos de la Scuderia a revisar a fondo su monoplaza: encontraron una raja en su chasis y será sustituido este domingo.

Sainz no tuvo problemas y, además, estuvo brillante. La estrategia de Ferrari pasa por salir este domingo con medios, algo que pudo confirmar el madrileño con un ajustadísimo décimo con este compuesto de gomas en la Q2. Peor que él saldrán hombres como Sergio Pérez, la gran decepción de este sábado. El español necesita una salida limpia para evitar caer en una zona complicada y asentarse en los puntos.