Carlos Sainz saca rédito del caos de Mónaco y de Ferrari

Sainz: «Un doblado me costó la victoria»

Carlos Sainz logró un gran segundo puesto en el GP de Mónaco y, aun así, se quedó con ganas de más. Y es que estuvo muy cerca de ganar. Le faltó un poco de fortuna y quizá unos minutos más de carrera, ya que no pudo adelantar a Sergio Pérez. Según Sainz, fue por culpa de un doblado, Nicholas Latifi. «La carrera ha sido una locura, pero creo que hemos hecho bien todo lo que teníamos que hacer. Fuimos pacientes con los neumáticos de lluvia, tomamos la decisión correcta de pasar a los secos, pero una terrible vuelta de salida detrás de un coche que se había quedado atrás me costó la victoria. Hay que entender la frustración, porque una vuelta de salida limpia me habría asegurado la victoria de la carrera, pero así es este deporte a veces», se resignó el piloto madrileño de Ferrari. Pese a todo, Sainz aceptó con deportividad el resultado -no así su equipo, que elevó una protesta formal contra Sergio Pérez por haber pisado la línea de salida del 'pit lane'- conseguido en Mónaco. «No me voy a quejar demasiado. Sé que este deporte es así, Checo tuvo mala suerte en Jeddah y hoy ha hecho una gran carrera. Además, ha tenido suerte», resumió el español.

En el caso de Fernando Alonso, el asturiano de Alpine completó su mejor carrera del año, aunque no por sensaciones o por adelantamientos, sino por su resultado. El séptimo puesto del GP de Mónaco es su techo en este 2022, además de ser la primera carrera en la que acaba por delante de su compañero de equipo. Fue una carrera compleja para Alonso por los condicionantes que tuvo. «Al principio no era posible ni salir, por el agarre y la visibilidad, y luego intermedios, de seco… hemos pasado por todo», explicó. «Era muy fácil cometer un error, pero hemos estado concentrados siempre y son buenos puntos. Quizá podríamos haber hecho sextos, porque creo que entré una vuelta demasiado tarde para poner neumáticos de seco. Sabíamos que con nuestro coche era demasiado optimista hacer 33 vueltas con neumáticos amarillos, así que hice mucha gestión de neumáticos», relató. Alonso cocinó su resultado en buena medida en su defensa sobre Lewis Hamilton. «Cuando me dijeron que Esteban (Ocon) tenía cinco segundos de penalización empecé a abrir un poco de hueco, pero Hamilton, o no tenía ya neumáticos o no tenía ya las ganas de ir más rápido. «Estaba un poco enfadado», sonrió el asturiano, en lo que se leyó como un dardo al heptacampeón del mundo.