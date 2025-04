Revolcón de Verstappen al Mundial

Carlos Sainz, muy autocrítico: «Ha sido una carrera mala de principio a fin»

Carlos Sainz fue el único Ferrari que acabó el GP de España tras el abandono de Charles Leclerc y, aunque sumó puntos para el equipo, no quedó nada satisfecho. Culpa suya fue una mala arrancada y una salida de pista que dieron al traste con sus opciones y el sueño de la victoria, por lo que no estaba nada contento tras la carrera. «Ha sido una carrera mala de inicio a fin, con muchos problemas de balance», resumía el español, que no se quitaba culpa. «Esa ráfaga de viento que me ha debido pillar entrando en la curva 4, que no he sabido gestionar y me he ido a la gravilla... A partir de ahí he dañado el coche mucho en el suelo, e iba con muy poca carga de aerodinámica para el resto de la carrera. Aun así hemos intentado remontar, sufriendo mucho toda la carrera, pero bueno... es lo que hay», zanjó al respecto, lacónico. El nivel de exigencia es tal que el cuarto puesto no es suficiente, ni mucho menos, por lo que Sainz quiere pasar página rápido. «Ha sido una carrera mala para el equipo. Una pena por Charles. No sabemos todavía exactamente qué ha pasado, pero es parte de un campeonato de 23 carreras. Siempre va a haber carreras buenas, carreras malas... esta ha sido una de las peores para el equipo en lo que llevamos de temporada, pero para Mónaco nos intentaremos rehacer», prometió.

En el caso de Fernando Alonso, después de cuatro ceros consecutivos, el español de Alpine por fin sumó puntos. Fueron solo dos, pero visto de dónde venían y cómo lo logró, con una gran remontada desde el último puesto, sabe bien. «Salir último y acabar en los puntos... no se puede pedir más. Ha sido un carrerón por nuestra parte. De gestión de neumáticos, de estrategia, de todo. El último 'pit-stop' ha sido demasiado largo, pero no creo que hubiese cambiado ninguna posición», señalaba sobre ese problema en boxes en el último cambio de neumáticos. Aunque Alonso quería más, no pudo negar que este es un buen resultado. «He salido quinto o sexto en algunos momentos este año y no he podido puntuar, porque siempre pasaba algo. Y esta vez he salido último, aprovechando a cambiar el motor y sacrificando el fin de semana sabiendo que iba a ser muy difícil puntuar, y hemos puntuado. El mundo al revés», bromeaba. Au así, quiere más, porque hay más ritmo. «Ha sido otro fin de semana un poco raro. No hemos sacado todo el potencial. Igual sexto o séptimo habría sido posible, donde están Valtteri (Bottas), Ocon... Así que nos falta todavía concretar y mejorar. Y a partir de Mónaco, ojalá cojamos una buena racha», deseó.