Russell logra la pole imposible con el mismo tiempo que Verstappen

El de Canadá es uno de esos grandes premios de Fórmula 1 que siempre dejan mucho espectáculo, y ya se comprobó en la tumultuosa clasificación. Solo hay que ver la tabla de tiempos. George Russell saldrá desde la pole por segunda vez en su carrera gracias a que marcó un 1:12.000 que fue el mismo crono que logró Max Verstappen, pero gracias a que su vuelta fue previa a la del neerlandés podrá partir por delante del vigente campeón del mundo.

Ese es el nivel de igualdad que se espera en una carrera en la que Fernando Alonso mejoró las expectativas con un buen sexto puesto en parrilla, mucho mejor que Carlos Sainz, que pese al gran rendimiento hace dos semanas en Mónaco no pudo pasar a la Q3. Mal en Ferrari, en general, aunque ni mucho menos el peor de los 'grandes'. Ese honor recae en el recién (e incomprensiblemente) renovado segundo piloto de Red Bull.

Con la lluvia como gran amenaza durante toda la sesión, pese a que los terceros libres se disputaron en seco, la clasificación estaba en manos de nadie. De hecho, la temperatura fue notablemente más fría en esta sesión que por la mañana, lo que metió mucha prisa desde el inicio de la clasificación. Eso explicó que pilotos de los que siempre están en peligro de caer en la Q1, como el mejorable Lance Stroll o el renovado Yuki Tsunoda, que seguirá con el equipo RB en 2025 según confirmaron, salieran en los primeros instantes. De hecho, los últimos en hacer una vuelta con tiempo fueron los Mercedes, que ya habían mostrado su fortaleza en condiciones de seco.

Sin agua en pista, pero sí con la amenaza en el cielo, los nervios cundieron rápido entre los sospechosos habituales. Por ejemplo, Lance Stroll se dio con el archifamoso muro de los campeones, y Esteban Ocon fue incapaz de hacer una vuelta buena hasta el final. La progresiva mejoría de las condiciones de pista, especialmente en los últimos tres minutos, revolucionaron la pista.

La gestión de cuándo poner los neumáticos blandos nuevos fue clave, pero también demostrar quién está y quién no. Uno de los que no es Sergio Pérez, que estrenó su renovación con Red Bull (incomprensible a nivel deportivo) con una bochornosa eliminación en la Q1 mientras su compañero arrasaba. Otra demostración más de la diferencia de rendimiento entre dos pilotos con el mismo coche. Los otros cuatro que cayeron fueron Bottas, Ocon, Hulkenberg y Zhou. La noticia, que los dos Williams (sí, Sargeant también) pasaron a la Q2.

Debacle de Ferrari

Sea porque desde que anunciaron la salida de Adrian Newey a final de año, sea porque realmente este circuito no se le da nada bien, lo cierto es que Max Verstappen sufrió mucho para pasar a la Q3. A falta de tres minutos y con la lluvia ya apareciendo de manera esporádica, el tetracampeón del mundo estaba eliminado y de manera clamorosa, aunque no era el único. También Carlos Sainz necesitó una vuelta buena en el último instante… que no logró.

La presión que tenían todos por hacer una vuelta buena antes de que jarreara hizo que varios cometieran errores, como George Russell, que tradujo perfectamente al inglés la castiza expresión 'virgen santa' cuando casi acaba estampado contra el muro. Pero los Mercedes iban muy fuertes y pasaron a la Q3 con autoridad, mientras que no lo hicieron los Ferrari. Tanto Sainz -que erró en la última curva- como Leclerc quedaron eliminados. Quince días después de ganar en Mónaco, aquí parecían otro equipo. En cambio, sí pasaron los dos Aston Martin, que en el caso de Alonso no es noticia pero en el de Stroll sí. Junto a los hombres de rojo cayeron Sargeant, Magnussen y Gasly. Estos sí entraban en el guion.

Verstappen no logra la pole

En un fin de semana en el que no le ha salido casi nada bien, Verstappen claudicó en un sábado por segunda clasificación consecutiva… aunque con truco. Y es que el neerlandés hizo un 1:12.000 que fue, de hecho, el tiempo más rápido de la clasificación, pero no saldrá desde la pole porque Russell, con el Mercedes, hizo exactamente el mismo crono un poco antes.

Aunque es harto improbable, es posible que dos pilotos hagan una vuelta con el mismo tiempo igualado a la milésima, y se establece que en caso de empate prima el que la logre antes. En este caso, y pese a la inesperada vuelta de Verstappen que mejoró notablemente lo esperado, fue Russell quien la logró antes. No es la primera vez que una pole se decide así. En Jerez 1997 el empate fue a tres entre Villeneuve, Schumacher y Frentzen.

Hamilton, que parecía que podía sumar una pole más para su récord (es el que más tiene de la historia) no estuvo nada bien en la última vuelta y saldrá séptimo, justo detrás de Fernando Alonso, que dio el do de pecho y partirá sexto en una carrera en la que si finalmente llueve en condiciones -y no como en la clasificación-, puede pasar de todo. Eso lo saben bien los pilotos de McLaren, con Lando Norris tercero y Oscar Piastri cuarto, que quieren dar la campanada.