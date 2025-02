Leclerc firma otra pole en Bakú y Sainz pierde el paso

david sánchez de castro Madrid Sábado, 11 de junio 2022, 20:03 Comenta Compartir

Charles Leclerc es el auténtico rey de los sábados en esta temporada 2022. Seis de ocho poles, cuatro de ellas de manera consecutiva, siempre en primera fila de la parrilla y, desde esta edición, primer piloto que repite pole en Azerbaiyán. El monegasco es netamente superior y el evidente candidato a tener en cuenta en cada jornada de clasificación, algo que le da una gran ventaja con respecto a Carlos Sainz.

El madrileño lleva un contundente 8-0 en contra con su compañero. No ha sido capaz de ganarle en ninguna clasificación, y en esta ocasión se vio otra vez que a la hora de la verdad no es capaz de dar el do de pecho. Ni por las buenas, ni por las malas. Sainz empezó la Q3 de manera brillante, marcó un gran crono y parecía que podía llegar en Bakú la primera pole de su carrera deportiva, pero nada más lejos de la realidad. Después de superar a Max Verstappen, Sergio Pérez y Charles Leclerc, su compañero le arrasó con medio minuto de margen y él, cuando buscaba sus límites, se coló hasta rozar el muro. No acabó contra él por muy poco.

Pero también hay quien le achaca a Sainz una falta de picardía. La normativa establece que, en caso de accidente, se debe desplegar una bandera roja. Si Sainz se hubiera estrellado con suficiente fuerza como para obligar a que se detuviera la sesión o, al menos, a una bandera amarilla, sus rivales no habrían podido superarle. Mientras no se castigue este tipo de triquiñuelas es cuando menos 'alegal', pero Sainz prefirió intentarlo por la vía lícita.

De esta manera el español de Ferrri no solo no pudo lograr la pole, sino que además se vio superado por los dos Red Bull. Una vez más, Leclerc tendrá que defenderse solo de los ataques de Pérez (que viene con el 'momentum' perfecto tras ganar en Mónaco) y de Verstappen, que tampoco estaba muy contento por verse de nuevo superado. El líder del campeonato también empieza a sentirse presionado por su propio compañero.

«He dado un paso adelante respecto a los libres 3 y estaba en la lucha por la pole, pero bueno, yendo a buscar el límite, yendo a buscar esa última décima en el coche, me he equivocado en la curva 2», admitía Sainz. «He sido un pelín demasiado agresivo con el acelerador y bueno, es lo que hay. Cuando vas a buscar el límite y a por la pole, estas cosas pasan. Lo bueno es que he estado casi toda la clasificación más cerca y más en la lucha», insistió en sus justificaciones. Por fortaleza mental, tratará de reivindicarse este domingo con una buena carrera.

Alonso, acusado de ser lento

Fernando Alonso saldrá décimo en el GP de Azerbaiyán, desde donde intentará reeditar su gran salida de 2021 en la que se puso sexto en los primeros metros. Hubiera sido más sencillo que el piloto asturiano hubiera estado más fino, como hizo el viernes, pero no tuvo su jornada. Cometió varios errores e incluso uno provocó un gran enfado de un rival.

Al final de la Q1, Alex Albon se quejó de que Alonso había ido conduciendo de manera muy errática, lo que le hizo perder a él mismo tiempo y con ello quedar eliminado y sin poder pasar a la Q2. El anglotailandés acusó al español de ir lento adrede, pero nada más lejos. Simplemente, la realidad les golpeó de manera contundente en otra clasificación.

«No he tenido grandes problemas, el coche se sentía bien también, pero esas 3-4 décimas que nos separan del sexto... no las teníamos. A ver si podemos recuperarlas», deseaba el español de Alpine. «Puede pasar de todo. Ya lo hemos visto hoy. Cometí un error en la curva 15, Sebastian (Vettel) se fue contra el muro en esa misma curva, los McLaren también... así que van a pasar cosas mañana y hay que estar atentos y concentrados, no cometer ningún error. Va a ser una carrera llena de trampas, y hay que intentar estar alejado de ellas», auguró Alonso, que lleva todo el fin de semana muy 'salsero' y con ganas de que el ritmo del baile se le acerque más a lo que él quiere.