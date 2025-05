La Fórmula 1, con una mirada en los test de Montmeló y otra en Rusia

david sánchez de castro Madrid Jueves, 24 de febrero 2022, 20:51 Comenta Compartir

La segunda jornada de test de pretemporada de Fórmula 1 confirmó este jueves varias sospechas en la pista. La primera, que los Ferrari tienen mucho que decir. Por la mañana, Carlos Sainz fue el segundo más rápido pero el que más vueltas dio, 71, mientras que por la tarde fue Charles Leclerc quien se impuso en la tabla de tiempos con 79. El F1-75 de Ferrari, además, fue protagonista por una imagen y un nuevo concepto: el 'porpoising', esos botes que dan en la recta estos monoplazas debido al nuevo efecto suelo.

También fue un día en el que se vieron las primeras averías. Por la mañana fue Sergio Pérez el que dejó tirado su Red Bull en pista, lo que obligó a sacar la primera bandera roja de estos test, y después por la tarde fue Nikita Mazepin con el Haas. Nada más allá de unos pequeños fallos muy propios para esta pretemporada. El que no falla de momento es el Alpine: 125 vueltas para Esteban Ocon que se unen a las 129 dadas por Fernando Alonso el día anterior. El A522 aguanta y se muestra como uno de los más consistentes en pista.

Sin embargo, en un día así y pese a todo lo que ocurrió en la pista, las miradas estaban puestas en Ucrania. El ataque de Rusia al territorio soberano de sus vecinos ha puesto en alerta a todas las entidades mundiales, incluidas las deportivas, cuyos intereses en el antiguo país de los zares son notables. Desde hace semanas, la Fórmula 1 está monitorizando la situación. Aunque ahora mismo no está suspendido el GP de Rusia, que sigue previsto para el fin de semana del 23 al 25 de septiembre en el autódromo de Sochi (a orillas del Mar Negro, una de las zonas calientes del conflicto), no se descarta que finalmente se mueva del calendario. La organización del campeonato afirma que están muy pendientes y que actuarán en caso de que sea necesario, pero por el momento siguen a la espera.

Aunque oficialmente la cita rusa sigue en pie, ya ha habido un cambio sustancial. Entre la tarde del miércoles al jueves desapareció de la plataforma oficial de la F1 la web de venta de entradas para la carrera de Sochi. Quedan siete meses para que llegue esa cita, pero ya se está en contacto con los organizadores del GP de Turquía, que en los últimos años han demostrado una gran capacidad logística en medio de la crisis de la pandemia.

El equipo Haas (controlado por Uralkali, la empresa del padre de Nikita Mazepin, Dmitry, uno de los grandes oligarcas rusos) es uno de los primeros que ya se han visto afectados. Este viernes, el coche del equipo estadounidense saldrá sin su principal patrocinador, avanzando así una eventual ruptura del contrato que les une. En ese caso, es más que posiblemente acaben desapareciendo, ya que su dependencia de la aportación económica de los Mazepin es absoluta. Ahora mismo no está claro que puedan sobrevivir sin ellos, e incluso está en serio riego que puedan debutar esta temporada.

Vettel, contra Putin

Los equipos y los pilotos celebraron una reunión este jueves en el 'paddock' para establecer una decisión conjunta sobre qué hacer acerca de Rusia y el gran premio en Sochi. Desde primera hora del día, los pilotos fueron muy claros: tienen serias dudas sobre la idoneidad de la cita en territorio ruso. Uno de los más vehementes fue Sebastian Vettel. «Obviamente me desperté esta mañana conmocionado al ver las noticias. Es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. Mi opinión es que no debo ir y no iré. Creo que está mal correr en ese país. Lo siento por la gente. Hay personas inocentes que están perdiendo la vida y siendo asesinadas por razones estúpidas bajo un liderazgo muy extraño y loco», criticó el tetracampeón del mundo.

Algo más laxo fue Fernando Alonso en su opinión, aunque dejó entrever que él tampoco quiere ir. «Va a ser una decisión de la F1. Quizás nosotros los pilotos tengamos otra opinión, pero la F1 hará lo mejor», señaló el bicampeón mundial.

La situación se ha vuelto insostenible en todo el mundo, pero si hay un deporte al que este tipo de conflictos morales suele pasarle por encima, ese es la Fórmula 1. Al fin y al cabo, se han disputado carreras en la Sudáfrica del apartheid, en Catar (mientras a unos pocos kilómetros morían trabajadores en la construcción de las instalaciones del Mundial de fútbol) o en la propia Arabia Saudí, cuyo GP se ha convertido a las claras en un blanqueo del régimen. ¿Se atreverán a dar plantón a la Rusia de Putin?