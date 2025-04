Ferrari se plantea como el inesperado árbitro entre Verstappen y Norris

David Sánchez de Castro Viernes, 18 de octubre 2024, 22:48 | Actualizado 23:20h. Comenta Compartir

Bajo la parafernalia que toda carrera en Estados Unidos conlleva la cita de este fin de semana en Austin (Texas) puede ser determinante para el devenir del campeonato de Fórmula 1. Con seis citas por delante, Lando Norris y Max Verstappen deben agotar sus posibilidades en cada uno de los circuitos que quedan, toda vez que ambos plantean estrategias diferentes.

Así, el de McLaren tiene que salir al ataque y recortar todo lo que pueda. Lo que ocurra este sábado en el sprint puede ser determinante, ya que el ganador se llevará ocho puntos que, visto lo igualado de la contienda, pueden ser determinantes. Norris no se puede permitir el lujo de no recortar al máximo, ya que aún tiene 52 de desventaja con un Verstappen que es consciente de que llega a esta recta final con la lengua fuera y un monoplaza que, a diferencia de lo que pasaba a principio de año, ya no le permite ir con el codo fuera de la ventanilla.

Tanto uno como otro son conscientes de que deben evitar fallar y, sobre todo, saber usar a los demás competidores. Así, Verstappen y Norris saben que meter rivales entre medias les puede beneficiar en sus respectivos objetivos. Tanto en Austin como en Ciudad de México, Sao Paulo, Las Vegas, Sakhir y Yas Marina, los peones tendrán tanto que decir como los reyes del tablero. En este sentido, tanto Mercedes como, a la vista del resultado inicial del fin de semana, Ferrari pueden ejercer de alfiles o torres en esta partida.

A falta de ver lo que ocurra en el sprint y la clasificación de este sábado por la noche, que en España se resolverá pasada la medianoche, Carlos Sainz y Charles Leclerc van a estar en la pelea. En unos libres en los que quedó claro que los McLaren están pero no se quieren mostrar y los Red Bull se asoman pero aún les falta, el madrileño y el monegasco lideraron con una relativa comodidad, hasta el punto de sacarle más de dos décimas a un Verstappen que se sabe señalado por lo ocurrido en las horas previas a la disputa de los únicos libres del fin de semana.

Un circuito que no perdona

El bacheado circuito estadounidense, que sigue siendo una pesadilla para todos por la dificultad que conlleva (incluso pese al enésimo reasfaltado) dejó claro que no perdona un error, y que cualquiera puede acabar en la grava si no está atento. Prueba de ello son los problemas que se vieron en los Mercedes de Hamilton y Russell por ejemplo.

En esta situación, Sainz y Leclerc se llevaron los mejores tiempos horas antes de la clasificación sprint y, por tanto, la primera oportunidad de sumar este fin de semana. Aunque todas las miradas están puestas en la lucha entre los dos primeros, ambos tienen opciones matemáticas para ser campeones del mundo (al igual que Piastri o los hombres de Mercedes) y quieren agotarlas hasta que los números den. Especialmente en el caso de Leclerc, que está a 'solo' 34 puntos de Norris y a 86 de Verstappen. Difícil, y mucho, pero no imposible.

Ampliar Fernando Alonso, durante los entrenamientos en Austin conduciendo su Aston Martin. EFE

El que no tuvo mayores dificultades, pero tampoco un lustre espectacular, fue Fernando Alonso. Las novedades que Aston Martin ha introducido aquí le han dado una mayor fiabilidad y aunque no gozó de un rendimiento muy superior sí se le vio más regular que en otros ensayos previos. El asturiano marcó el noveno crono a medio segundo de su compatriota Sainz, pero se quedó a menos de tres décimas de Verstappen. Más cerca, pero aún lejos.

La trampa de Red Bull

Todas las miradas del fin de semana están puestas en el box de Red Bull y no precisamente porque lo que hayan llevado sea muy positivo. De hecho, es porque la técnica les ha jugado una mala pasada. En su búsqueda de las zonas grises del reglamento, los de Milton Keynes introdujeron un mecanismo para modificar la altura del coche en plena carrera, algo totalmente prohibido, y han sido cazados. Aunque han admitido su culpa, también han asegurado que no lo han usado nunca. algo que, obviamente, nadie se cree.

Por eso, la imagen de los responsables técnicos de la federación comprobando que ese sistema existe y que debe ser monitorizado ha sido muy comentado. Para evitar que se use, han puesto un sello lacrado de forma que, en el momento en el que se active, este quedará roto. Como las ilusiones de Red Bull para este 2024 que parecía que iban a conquistar y que, a la postre, puede acabar con ellos mismos descalificados.