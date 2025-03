Fernando Alonso y los últimos días en Saigón

«Vaya temporada». Es el resumen con el que Fernando Alonso, antes de abandonar por quinta vez este año (74ª en su carrera deportiva), señalaba ... directamente a los responsables de Alpine. Por mucho que el corazón le diga que este es el equipo de su vida, ya que fue donde creó un hogar para proclamarse bicampeón allá hace una adolescencia entera y es donde le dieron la oportunidad para regresar, la decepcionante gestión del equipo anglofrancés ha llenado de espinas el camino que iba a ser de rosas.

Alonso está harto y no es poco. Es habitual verle contenerse cuando las cosas van mal, aceptando con resignación y como parte del juego que los coches se pueden romper, que las estrategias pueden salir mal o que un compañero puede aceptar o no la rivalidad deportivamente. El problema es cuando todo eso llega a la vez o de manera muy seguida. La desesperación de Alonso con la labor de su equipo quedó patente y ya no tiene por qué esconderla. Total, para lo que le queda...

La participación de Alpine en el Gran Premio de México se cierra con cuatro puntos logrados por Esteban Ocon. No es un balance ni mucho menos positivo, toda vez que sus principales rivales, Lando Norris y Daniel Ricciardo, sumaron dos y seis, respectivamente. McLaren sale con el doble de puntos que ellos y la pelea por el cuarto puesto del Mundial de constructores se calienta y solo hay siete puntos de diferencia entre ambos, con dos grandes premios a disputar y uno de ellos con formato sprint en el que se puntúa más. El objetivo inmediato de Alonso es ayudar a que los franceses logren ese hito y el dinero que conlleva, más por lealtad que por utilidad: Alpine será rival directo de Aston Martin en 2023, cuando el asturiano vista de verde.

Ya hay fecha para su debut en Aston Martin

«Lo mejor que podía pasar es abandonar, estaba haciendo el ridículo», confesaba Alonso a los medios después de haber respirado tres veces tras el abandono. Es muy duro para un equipo escuchar de boca de todo un veterano como Alonso, al que han tratado como un cualquiera, que por él, como si revienta el coche. El comportamiento del A522 en el Autódromo Hermanos Rodríguez no fue ni mucho menos bueno, por la idiosincrasia propia del trazado: la altitud del circuito daba problemas de sobrecalentamiento. La solución fue abrir branquias, agujerear literalmente el chasis, para darle mayor refrigeración. No fue suficiente.

Es normal que Alonso vea cada vez con mejores ojos la cercanía de su mudanza. Aston Martin está en una situación ascendente pese a tener piloto y medio, porque el hijo del jefe, Lance Stroll, apenas cuenta como uno completo. Con un Sebastian Vettel de retirada y haciendo prácticamente la ronda de despedidas por todos los circuitos adonde va, Alonso es irónicamente el futuro. La ironía está en que cumplirá 42 años en 2023 y Aston Martin se ha echado en sus brazos para pegarle el último aldabonazo al proyecto.

No es casual, porque nada en la Fórmula 1 lo es, que este lunes se haya filtrado vía el medio oficioso de la competición, Autosport (y su hermano Motorsport), que Fernando Alonso estará en los test de postemporada con su próximo equipo. Alpine ha cedido en un aspecto puramente formal, como es el de liberar a su corredor antes de que su contrato acabe con ellos, que oficialmente será el 31 de diciembre. El 22 de noviembre, dos días después del último gran premio del año en Abu Dabi, Alonso se subirá al monoplaza que deja Vettel para habituarse a su nueva estructura, aprenderse los diferentes mecanismos y automatismos que necesita, conocer al personal de carrera y empezar a involucrarse en el desarrollo final del monoplaza del año que viene. Pocos pilotos mejores para afinar la puesta a punto de un coche de competición, como bien saben todos los técnicos con los que ha trabajado tanto en F1 como en otras competiciones.

Hasta que llegue ese día, Alonso aún deberá vestir el uniforme de Alpine, lleno de balazos muchas veces de fuego amigo. Hasta ese 22 de noviembre, le queda aún la labor de ayudar al que será su enemigo a rematar su faena. Y justo después, comenzará la retirada del Vietnam particular que ha vivido en esta tercera época con el equipo donde, hace ya demasiado tiempo, hizo felices a millones de españoles.