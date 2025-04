Fernando Alonso recupera la sonrisa en menos de 24 horas

Risueño como un colegial el día que vuelve a ver sus amigos, el 'chaval' de 41 años Fernando Alonso estaba que no cabía en sí ... este lunes. Con ropa de calle, ya sin el uniforme de Alpine que no volverá a vestir, el piloto asturiano se paseó delante de los garajes de Aston Martin para conocer a sus nuevos mecánicos e ingenieros, con los que ya ha comenzado a trabajar.

Es la imagen de la ilusión renovada. Apenas había acabado la temporada 2022 de Fórmula 1, él y su asistente y amigo Alberto ya iban cargados con las maletas en dirección al motorhome de su próximo equipo, donde se ha instalado para pasar sus últimos días de trabajo antes de las vacaciones. No buscó un camino alternativo ni se escondió: Alonso entró por las puertas verdes a la vista de todos, consciente de que no tenía nada que tapar ni motivos para disimular su alegría.

No es para menos. El decepcionante regreso a Renault/Alpine, que aun así le trajo el retorno al podio en 2021, se saldó con la sensación de que no se le había respetado. Ni la suerte, que le lleva siendo esquiva desde hace muchos años, ni su propio equipo. No se puede achacar el divorcio a uno sin el otro, pero lo cierto es que el segundo factor sí podría haber aplacado el primero. Las tibias palabras de los jefes de Alpine, especialmente las de Luca de Meo (CEO del grupo) en España, cuando directamente puso en duda la continuidad de Alonso, fueron el último golpe en la campana de la realidad: no le querían. Lo demás llegó por sí mismo: la retirada de Vettel, las llamadas de cariño desde Aston Martin, un proyecto con muchos posibles detrás, la tranquilidad de que no tendrá más presión que la que él se ponga… Cambiarse de equipo por última vez en su carrera deportiva (salvo máxima sorpresa) era ahora o nunca.

El que se va sin que le echen…

Hay imágenes que valen su peso en oro. No es casual que Alonso fuese recibido por todos y cada uno de los mecánicos, los soldados rasos, que estaban en Abu Dabi antes de la última carrera. Esos que sufrían las horas interminables de trabajo tirados en el suelo mirando qué había fallado esta vez, o los que se ponían a apretar tuercas como si su sueldo dependiera de ello, porque realmente lo hace.

Tampoco es casual que Aston Martin se haya cortado de compartir imágenes de Alonso en su box, y que haya dejado que sean los periodistas presentes los que dejen con la miel en los labios a sus seguidores. Deben despedir a una leyenda como Sebastian Vettel como se merece, antes de dar el siguiente paso en su historia, que comenzará este mismo martes.

Alonso ya tiene el asiento a su medida para el AMR22 que pilotará en los test. El coche que han llevado Vettel y Stroll (si Ocon fue un compañero difícil en la convivencia en pista, que se prepare con el hijo del jefe) estará listo para que el asturiano dé sus primeras vueltas en una jornada en la que solo tiene que aprenderse los nombres de los ingenieros que estarán a su lado, hacerse con las hechuras del coche y dar el 'feedback' sobre qué y cómo deben mejorar o si el A522 de Alpine (que también estrenará este martes su sustituto, Pierre Gasly) tiene algo de lo que puedan aprender. Alonso incluso se dejó ver con el mono negro sin patrocinadores que lucirá en las pruebas de este martes, cuando muchos focos estarán puestos en él.

Será el inicio del ¿último? capítulo del Fernando Alonso piloto de Fórmula 1. Su contrato es, como poco, de dos años, pero a sus 41 ya cumplidos no parece que vaya a estar mucho más allá. No porque no se sienta cómodo al volante, o porque no se sepa aún competitivo, sino porque los de atrás vienen empujando demasiado fuerte como para no dejarse ir. Vettel, que era un chaval imberbe cuando llegó a una F1 que Alonso dominaba, ya se ha retirado para dedicar el resto de su vida a otras cuestiones, sin cerrar del todo la puerta a una hipotética vuelta. Si algo ha enseñado Alonso, además de un respeto máximo hacia este deporte, es que nunca hay que decir adiós y hasta siempre, por si acaso se decide a volver sin que le llamen.