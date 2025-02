Un viernes en Hungaroring con dudas y algún susto

David Sánchez de Castro Viernes, 21 de julio 2023, 21:10 Comenta Compartir

No va a ser un fin de semana cómodo para nadie en el GP de Hungría. Ni siquiera para Max Verstappen, que vio cómo tuvo un viernes para probar cosas y no jugársela, y mucho menos en condiciones cambiantes como las que hubo. El primero en sufrirlas fue Checo Pérez, que una semana después de asegurar en Madrid que su objetivo es ser subcampeón, ha demostrado que se le va a poner muy cuesta arriba.

No ayuda que él mismo tuviera toda la responsabilidad de un incidente en unos primeros libres que, en su descargo, se disputaron bajo la lluvia. El mexicano incidió en uno de sus grandes problemas de gestión, y no es de ahora, y es no equivocarse en el peor momento posible. Fue en este caso en unos libres que casi todos disputaron para minimizar daños, que no fue su caso. Ese incidente fue un aviso a navegantes: ojo, que los Red Bull también pueden fallar. Quizá por eso Verstappen se tomó con tranquilidad unos segundos libres que no solventaron ninguna duda. Todo lo contrario. No es normal ver al gran dominador de esta sesión en la undécima posición, justo por detrás de Carlos Sainz y cuatro por detrás de Fernando Alonso.

Para el asturiano fue un viernes positivo en lo global, si bien no pudo estudiar nada de lo previsto. En una tanda en la que todos esperaban probar diferentes novedades que llevan en Hungaroring apenas pudieron probarlas. Lo que convierte esta clasificación, que además viene con novedades, en más crítica. Para Alonso fue una sesión óptima, relataba.

«Ha sido un día mixto con algo de lluvia y viento. Perdimos tiempo en la FP1 y no tuvimos mucho tiempo en pista, pero fue lo mismo para todos. Creo que maximizamos la FP2 y recopilamos muchos datos útiles, especialmente en la preparación para las condiciones de carrera. En general, estoy bastante contento con el día de hoy y veremos qué podemos hacer mañana en la clasificación con condiciones secas, con suerte», destacó el asturiano tras la primera jornada.

No fue un día normal y la prueba de ello fue el resultado final. Charles Leclerc como el más rápido, Lando Norris segundo y, lo que es toda una sorpresa, Pierre Gasly tercero. Todo lo que sea un resultado parecido este sábado será sorprendente.

La vuelta de tuerca

En la FIA y Liberty Media se han empeñado desde hace tiempo en dar una vuelta a lo que funciona, que es el formato que más funciona de todos, dicho por los fans. Este sábado será el primero en el que los neumáticos irán al lado de las sesiones que se disputen. Así, la Q1 se celebrará con los neumáticos duros obligatorios, la Q2 con los medios y la Q3 con los blandos (siempre que la lluvia no lo impida).

No está claro si esto va a beneficiar o no al espectáculo, pero lo indiscutible es que sí igualará las prestaciones hasta cierto punto en la parte de atrás. No habrá oportunidad estratégica que pueda enmascarar el rendimiento real de los monoplazas y los pilotos, o esa es la intención que plantean desde la competición.