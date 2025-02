Alonso coge buen ritmo en Bakú

david sánchez de castro Madrid Viernes, 10 de junio 2022, 19:32 Comenta Compartir

Fernando Alonso salió sonriendo este viernes del circuito de Bakú. No fue por el récord que va a batir el domingo, el de la carrera de Fórmula 1 más longeva en la historia con 7.700 días (21 años, tres meses y ocho días), con lo que supera a Michael Schumacher, sino por ver su nombre en el cuarto puesto de la tabla de tiempos. El piloto español solo acabó por detrás de Charles Leclerc, Sergio Pérez y Max Verstappen, tres pilotos candidatísimos a victoria el domingo y que tendrán todas las papeletas para lograrlo.

Sin embargo, las calles de la capital de Azerbaiyán y su imponente fortaleza del siglo XIII prometen emociones fuertes. Los nuevos coches de 2022 cuentan con un gran problema en este tipo de trazados urbanos: el temible 'porpoising', el cabeceo o rebote que sufren estos monoplazas como consecuencia del aumento del efecto suelo. Las largas rectas que tiene este circuito, un asfalto netamente bacheado (es un circuito urbano) y una necesidad de suspensiones más bajas, hace que cada frenada en alta velocidad sea una pesadilla para los pilotos. Acabar sin un mareo notable será toda una noticia.

Este fue uno de los factores en el que más trabajaron los pilotos. Encontrar el equilibrio entre rendimiento y comodidad para paliar este inconveniente no es nada fácil, y de hecho para Carlos Sainz fue un serio problema. «Los libres 1 fueron incómodos con el rebote, pero hemos ido en la dirección correcta para los libres 2 y hemos mejorado sensaciones y competitividad. No hemos marcado un buen tiempo con blandos por las banderas (amarillas, por problemas de otros pilotos), pero ha sido una sesión sin problemas», analizaba de manera escueta el madrileño, que acabó dos pasos por detrás de sus rivales. El quinto puesto final de un Sainz que, sobre el papel, debería ser favorito, sabe a muy poco.

Quizá deba fijarse en lo que hicieron otros pilotos, como Fernando Alonso. El piloto asturiano empezaba el día deseando una carrera «con acción» para el domingo, pero de poco le servirá si no está en la zona de cabeza para arañar algún punto. Por muchas figuras y filigranas que haga, si no pisa la pista de baile, de poco sirve. Así, aprovechó que el Alpine no es el coche que más 'porpoising' sufre para intentar encontrar premio en los rebufos. Y vaya si lo logró: cuarto mejor crono y notable esperanza para acabar en la zona alta de la clasificación, tanto el sábado como sobre todo el domingo a la hora de la verdad.

Mercedes, dos pasos atrás

En buena medida, y aunque aquí no es tan clave como en Mónaco, tener un buen sábado será crítico para aspirar a un resultado decente. «Todavía tenemos que optimizar algunas cosas en la puesta a punto del coche antes de la clasificación», señalaba Alonso, que admitió que parecen «rápidos» y deben seguir en esa línea. «Trabajaremos durante la noche para asegurarnos de mantener este tipo de ritmo este sábado. Parecemos rápidos en las rectas y, a veces, es un reto configurar el coche en este tipo de circuito, pero veamos cómo nos va», destacó. Y es que Azerbaiyán es un ejemplo de circuito que obliga a usar la teoría de la manta corta: o eligen ir bien en las rectas de los sectores 1 y 3, la zona más rápida, o eligen apostarlo todo al revirado sector 2, el de la zona medieval.

En cualquier caso, parece que Alpine ha dado con el equilibrio suficiente que otros equipos no tienen. Por ejemplo, Mercedes, que ha dado dos pasos atrás en Bakú. Como ya ocurriera en otros circuitos, los W13 de George Russell y Lewis Hamilton son dos de los coches que más sufren con el rebote del 'porpoising', y este viernes quedó bien claro. «Necesitamos mejoras fundamentales», señalaban desde el equipo, especialmente al ver que Hamilton se quedaba a más de segundo y medio de la cabeza de la tabla.

En esa cabeza está Charles Leclerc, que aunque dominó, no las tiene todas consigo. Aún le duele quedarse fuera del podio en Mónaco, y quiere reivindicarse en Azerbaiyán para demostrar a todos, y a él el primero, que aún no se ha salido de la pista de baile y que está dispuesto a retar a cuantos duelos sean necesarios a un Max Verstappen que empieza a mirar con recelo cada paso que da su compañero Sergio Pérez. El mexicano, a la chita callando, le volvió a dejar detrás.