La FIA saca el puño de hierro con Alonso

david sánchez de castro Lunes, 24 de octubre 2022, 19:17 Comenta Compartir

El sobresalto con el que se despertaron los aficionados de la Fórmula 1 tenía motivos para ello. Dejaron a Fernando Alonso con una épica séptima posición lograda tras volar, literalmente, después de chocar con Lance Stroll, y amanecieron con un castigo que había sacado al asturiano de la zona de puntos. La heroica actuación del español se quedaba en nada por culpa de una disquisición técnica que, a priori, no se había castigado.

La indignación entre los fans de la F1 es total, pero no tanto con Alonso, ni mucho menos, sino con la propia Fórmula 1. Las incongruencias que tienen en su normativa permiten que, por ejemplo, George Russell sea castigado con 5 segundos por embestir y destrozar la carrera a Carlos Sainz, mientras que conducir sin un retrovisor (le quedaba el otro) le costó seis veces más. La desproporción es evidente.

Las explicaciones de la FIA en el comunicado no convencen a nadie. Primero, porque admiten que inicialmente se dio por legal el coche de Alonso. El responsable técnico de la Federación, Jo Bauer, firmó después de la carrera que el Alpine cumplía con la normativa, por lo que no solo no debía ser sancionado, sino que era tan legal como el del ganador Verstappen o el de cualquiera de los que completaron la carrera. En el mismo comunicado señalan que el director de carrera, Niels Wittich, erró al no sacarle bandera negra a Alonso que, por cuestiones de seguridad, debería haber visto. Por último, también confiesan que el equipo Haas presentó la reclamación 24 minutos después del cierre del plazo, pero que excepcionalmente lo admitieron porque entendieron que había motivos de seguridad que argumentaban la actuación de oficio.

¿A qué se debe esta inquina de la FIA hacia Alonso? ¿Qué batalla interna tienen los comisarios con el bicampeón asturiano, que incluso había sido de los más comprensivos con su polémica actuación en Suzuka? Y sobre todo, ¿es casualidad que la española Silvia Bellot sea miembro de la mesa de comisarios en muchas de las carreras en las que Alonso acaba castigado?

La falta de consistencia, otra vez

La decisión de la FIA de castigar a Alonso por ir con el retrovisor suelto durante unas cuantas vueltas y acabar perdiéndolo, con la normativa en la mano, es lícita y asumible. El debate no se centra en este concepto, porque nadie lo puede protestar.

El problema es que esa misma regla estaba en el GP de Japón de 2019, cuando Lewis Hamilton llegó a la meta sin un retrovisor que había perdido por el camino. No hubo sanción de ningún tipo. Tampoco la hubo cuando el británico ganó el gran premio de su país en 2020 con una rueda pinchada, entrando prácticamente con tres.

Fernando Alonso se ha visto perjudicado otra vez por los cambios de viento que sufre la Federación en función de quién o quiénes estén en el colegio de comisarios ese día. La ausencia de una profesionalización en los jueces que deben impartir justicia en las carreras en las que los pilotos se juegan la vida. Porque si por seguridad se castigó a Alonso, ¿qué motivo tuvieron para no hacerlo con otros corredores que más de una vez y más de dos han perdido trozos de coche por toques? Ocurrió, sin ir más lejos, esta mismo domingo con Sergio Pérez, cuarto en meta, que perdió un trozo del alerón delantero.

Lo que la FIA no pudo evitar fue el elogio unánime a la actuación de Alonso. Más allá del resultado final, de la sanción o de la resaca que vaya a provocar en el próximo Gran Premio de México, la afición, los rivales y los expertos no pararon de destacar el pundonor de un piloto que, a sus 41 años, decidió seguir en carrera pese a haberse dado un golpe a más de 250 km/h y haber caído con violencia contra el suelo tras un espectacular vuelo.

La única reacción de Alonso al respecto, a fecha de edición de esta noticia, fue recuperar la vieja filosofía japonesa que tanto le ayudó en sus momentos más complicados en McLaren. Su mensaje en instagram fue elocuente: «Un samurai debe permanecer tranquilo en todo momento incluso en la cara del peligro. Gracias Austin, has sido muy amable con nosotros». La paciencia de Alonso, y de los sufridos aficionados a la Fórmula 1, puesta a prueba una vez más.