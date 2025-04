Fernando Alonso, crítico con Aston Martin: «Son cuatro puntos más de los que merecíamos»

David Sánchez de Castro Domingo, 22 de septiembre 2024, 20:24 Comenta Compartir

Fernando Alonso sacó, de nuevo, petróleo en un fin de semana que parecía muy complicado para él y para Aston Martin. De hecho, casi ha pedido perdón por el 8º puesto en Singapur con el que ha sumado cuatro puntos. «Son cuatro puntos más de los que merecíamos aquí, porque para nada estamos en esta posición», concedió el asturiano, crítico con el rendimiento que están mostrando.

No fueron críticas gratuitas, sino fundamentadas en las simulaciones internas. «En todos los rankings internos que tenemos, somos el séptimo o el octavo equipo, así que tendríamos que haber sido decimoquintos o decimosextos aquí, que es lo que nos toca en cuanto a prestaciones. Hablé con Nico (Hulkenberg, con el que tuvo una gran lucha que se decidió en boxes) después de la crono y me decía que para ellos Williams es el quinto equipo. Lo que es seguro es que nosotros no somos el quinto equipo», explicó.

Por eso, y aunque admite que en tanto en Bakú como en Singapur hicieron dos carreras excepcionales, «eso no puede tapar la falta de prestaciones que tenemos». «Somos conscientes de ello y queremos mejorar y a ver si en la próxima podemos hacerlo», pidió, y fue a lo concreto. «Necesitamos piezas nuevas, necesitamos encontrar tres, cuatro décimas y queremos volver a estar liderando ese grupo medio», suplicó al equipo.