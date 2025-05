Madrid siembra la semilla de la Fórmula 1 con su exposición

David Sánchez de Castro Madrid Jueves, 23 de marzo 2023, 20:07 | Actualizado 20:12h. Comenta Compartir

Con más de 350 objetos, y más de 200 periodistas nacionales e internacionales acreditados, el recinto ferial de Ifema, en Madrid, acogió este jueves la presentación de la primera exposición oficial de la Fórmula 1, una suerte de museo con pretensión itinerante que se va a mostrar desde este viernes y hasta principios de junio en la capital. No es una cuestión menor: Ifema está trabajando para albergar a futuro un gran premio en un trazado semiurbano.

Hasta que llegue ese día, los fans tendrán que conformarse con una exposición que, en algo más de dos horas, se puede ver completa. Nueve de las diez escuderías han colaborado -Aston Martin «de momento» no, porque querían «concentrarse por hacer un equipo de carreras a lo grande»- para crear un relato que va desde los tiempos pretéritos, antes incluso de la propia existencia de la Fórmula 1, hasta el futuro. En tres salas amplias, con elementos audiovisuales de todo tipo, se pueden ver objetos y elementos que solo los más privilegiados han vivido de cerca. «Es un concepto que lleva cinco años, que se interrumpió por la pandemia. La F1 tiene una historia muy rica, y el hecho de atraerla a los fans es una gran oportunidad», afirmaba Tim Harvey, comisario jefe de la exposición.

Uno de los objetos más preciados de la expo es, como avanzaron semanas antes, el chasis del Haas de Romain Grosjean que acabó ardiendo en el GP de Baréin de 2020. «No es solo por ver el chasis en sí, sino por lo que representa. La historia de la seguridad y cómo se ha incrementado a través de los años, cómo han introducido novedades que hicieron que Grosjean saliera ileso», explican desde la organización al respecto.

Es una exposición pensada para abarcar el mayor número de espectadores posibles, como no podía ser de otra manera. Los neófitos no se encontrarán elementos que les hagan perderse, o simples pantallas que les vayan contando historias. Desde un relato historiográfico que va comenzando por los nombres relevantes que ya no pertenecen al 'gran circo', desde Bernie Ecclestone pasando por Ron Dennis o Ayrton Senna, hasta elementos clave que definen la Fórmula 1 actual, como los monos, cascos actualizaciones aerodinámicas y de materiales, todos los aficionados, sean de los más veteranos o los más noveles, lo van a disfrutar.

«Hemos intentado contar la historia de lo que está pasando hoy en la F1 y cómo está relacionada con el origen. Cómo los desafíos están conectados con las eras anteriores, y nuestro trabajo es contar esa historia, con la selección de objetos», explican. La joya de la corona de la exposición es el chasis de Romain Grosjean del GP de Baréin de 2020. Aquel Haas que acabó ardiendo se ha convertido en la epítome de cómo los sistemas de seguridad pueden salvar la vida de un piloto que, por infortunio propio de la competición, casi se deja la vida.

Alonso, sin apenas protagonismo

Uno de los factores diferenciales de esta exposición es que está hecha por alguien externo a la Fórmula 1, pero con la participación de quienes saben. Con el apoyo de Peter Windsor, periodista de renombre y uno de los 'conseguidores' de la F1, Tim Harvey explica a este medio cómo han logrado que esta exposición cuente con los que de verdad saben. «Hay unas 80 entrevistas de gente que está ahí, gente de dentro. La historia la cuentan las voces de la Fórmula 1, de la gente que estaba ahí. Yo vengo de organizar otro tipo de exposiciones y eventos, y trabajar con gente así para contar una historia alucinante es algo único», relata.

Si se puede poner un pero a esta exposición, y esto toca mucho la fibra española, es la ausencia casi total de Fernando Alonso. El asturiano, que tiene su propio museo en Oviedo, apenas tiene protagonismo, más allá de dos cascos en la segunda sala de la exposición junto a un gran número de otros de pilotos de leyenda, y alguna que otra aparición en vídeos donde relatan su historia e importancia. Salvo que Aston Martin decida colaborar como el resto de equipos, será una ausencia que muchos de los aficionados españoles, subidos a este deporte gracias al propio Alonso, echarán en falta.