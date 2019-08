GP de Bélgica Leclerc y Vettel tiñen de rojo Spa Charles Leclerc duante la segunda sesión de entrenamientos libres en Spa. / Afp Dominio absoluto de los monoplazas de Ferrari en la primera jornada de trabajo después de las vacaciones de verano DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Viernes, 30 agosto 2019, 18:50

El día en el que se cumplían 27 años de la primera victoria del legendario Michael Schumacher, el equipo en el que logró cinco de sus siete títulos demostró una superioridad letal frente a sus rivales en el mismo circuito. Spa-Francorchamps acogió un viernes dominado con autoridad por los Ferrari, primero Vettel y después Leclerc, frente a unos Mercedes con más imprevistos de los esperados pero que a buen seguro darán mucha más guerra el sábado en la clasificación.

El guión no se salió mucho de lo previsto. En la primera tanda, kilómetros de adaptación y desentumecimiento de los músculos en los que Vettel sacó lo mejor de sí. Una promesa más que un alarde de superioridad, ya que es consciente de que depende más de un mal fin de semana de sus rivales que de uno bueno propio. El alemán, cuya última victoria en Fórmula 1 se produjo en Bélgica hace un año, dejó paso a su compañero Leclerc en los segundos libres y de qué manera: el monegasco le sacó la friolera de 6 décimas. El joven diamante de Ferrari tiene claro que este circuito es de esos que separan a los buenos de los mejores y, a falta de que los Mercedes y los Red Bull muestren sus cartas, meterle más presión a su teórico jefe de filas puede venirle bien para el resto del fin de semana.

Pese a este dominio inicial de Ferrari, es Mercedes quien mete miedo. El ritmo de carrera que mostraron tanto Lewis Hamilton como Valtteri Bottas fue ligeramente superior al de sus rivales, lo que hace pensar que, en caso de no conseguir hacer la pole, puedan sacar ventaja de un trazado donde la baja carga aerodinámica beneficia a su mayor potencia. No es casual que tanto ellos como las escuderías que motorizan hayan elegido Spa como el escenario para estrenar la tercera especificación de su unidad de potencia, si bien ha sido una 'premiere' un tanto accidentada.

El primer problema llegó, ni más ni menos, en el coche de Lewis Hamilton. El líder destacado del Mundial se quedó prácticamente una hora en boxes en los primeros libres después de que un problema en el pedal del acelerador obligase a sus mecánicos a montar uno nuevo. Mucho peor es lo que le ocurrió a Sergio Pérez, cuyo Racing Point (uno de los clientes de Mercedes) empezó a echar llamas al final de la segunda sesión de libres. El mexicano, no obstante, acabó el día de celebración: ha renovado tres años con el equipo.

Sainz penalizará: mejor en Spa que en otros circuitos

Una de las mayores dificultades que tiene la actual Fórmula 1 es la de mantener el equilibrio entre fiabilidad y competitividad. Sólo cuatro unidades de potencia para todo el año, que se deben repartir en 21 fines de semana, con tres sesiones de libres, una clasificación y una carrera cada uno. Eso da un total de 105 sesiones a repartir con cuatro unidades de potencia, sin contar con las diferentes piezas que cada una tiene su propio sistema de penalización.

Siendo así, es normal que los equipos de la zona media-baja se planteen cuándo pueden montar un motor nuevo o una pieza del mismo superando el límite máximo establecido y así penalizando. Spa-Francorchamps es el escenario perfecto para muchos: lugar donde la potencia es necesaria, no tanto como en Monza, pero en el que se puede remontar. Una idea que han seguido varios equipos (ordenar la parrilla después de este sábado va a ser una pesadilla para los comisarios), entre ellos McLaren.

No está claro aún si penalizará cinco, diez o quince posiciones, pero lo que es prácticamente fijo es que Carlos Sainz no saldrá el domingo en la misma posición en la que clasifique el día anterior. El madrileño tiene claro que en Spa es mejor penalizar que en otros sitios, siempre que el motor funcione.

Y es que no salió nada satisfecho de la evolución que Renault ha llevado a este circuito. «El nuevo motor no se nota nada, no hay nada de mejora de prestaciones en él. Si es la especificación 3, de aquí al final del motor no va a haber más. Esperaba un poco más, pero siendo sinceros, muy poco por no decir nada», admitía un Sainz que acabó 11º y 10º en cada una de las sesiones.

Primera sesión de ensayos libres:

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:44.574 (20 vueltas)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:44.788 (20)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:45.507 (18)

Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 1:45.584 (19)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:45.882 (25)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:45.973 (16)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:46.198 (16)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:46.426 (23)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:46.433 (22)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:46.557 (20)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:46.669 (23)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:46.670 (19)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:47.024 (20)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:47.176 (18)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:47.333 (22)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:47.488 (21)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:47.636 (20)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:47.968 (26)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:48.784 (24)

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:48.966 (24)

Segunda sesión de ensayos libres:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:44.123 (28 vueltas)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:44.753 (30)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:44.969 (28)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:45.015 (26)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:45.117 (25)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:45.394 (20)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:45.708 (25)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:45.732 (21)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:45.735 (26)

Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 1:45.771 (21)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:45.999 (28)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:46.120 (21)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:46.209 (26)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:46.214 (24)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:46.258 (29)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:46.328 (24)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:46.374 (28)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:46.399 (21)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:47.887 (30)

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:48.331 (32)