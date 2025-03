Verstappen canibaliza otra carrera y será líder hasta otoño

David Sánchez de Castro Domingo, 30 de julio 2023, 14:38 | Actualizado 18:32h. Comenta Compartir

No se puede decir que el fin de semana de Bélgica haya sido el más fácil para Max Verstappen, pero ni mucho menos el más difícil. Pese a la lluvia, a que arrastraba una sanción de cinco posiciones por sustituir la caja de cambios, a que era un fin de semana con formato sprint y a que los errores en Spa-Francorchamps se pagan muy caros, el líder del Mundial ha sumado los 33 de los 34 puntos posibles de este Gran Premio y se irá de vacaciones con casi seis carreras de ventaja. Solo le privó del pleno absoluto un Lewis Hamilton que, en el último giro, le quitó la vuelta rápida.

Es tal su margen frente a Sergio Pérez, que vio impotente cómo se quedaba corto pese a ser líder durante unas pocas vueltas, que podría no volver a correr hasta el GP de Japón del último fin de semana de septiembre y seguiría al frente de la general. Red Bull ha logrado doce victorias de doce posibles y supera aquel legendario arranque de McLaren en 1988, en una de las temporadas más dominadoras de la historia de la competición. Más récords: Verstappen iguala a Schumacher como el único en ganar 10 de las 12 primeras carreras del año y Red Bull ya dobla en ventaja en el campeonato de constructores a su primer perseguidor, Mercedes.

La dictadura de Verstappen es tal que el único que le tose es su propio ingeniero, Gianpiero Lambiase, que ya le ha tenido que pedir varias veces que se centre en conducir sin errores y no trate de arrasar. «Usa más la cabeza», le pedía al neerlandés, que se encaminó a su octava victoria consecutiva de manera irremediable.

Aunque la lluvia compareció en este domingo, la carrera no se vio afectada como ocurrió en las sesiones precedentes del fin de semana. En la arranque, Charles Leclerc se dio cuenta pronto que sus opciones pasarían por sujetar el podio y poco más, porque Checo le quitó la primera posición en los primeros instantes. Por detrás, Verstappen ya venía con una voracidad letal y solo tardó 17 vueltas en hacerse con el primer puesto. Su compañero no fue rival, como tampoco lo fueron los otros pilotos, conscientes de que tarde o temprano iban a caer ante sus garras. Pero el que ni siquiera tuvo opciones fue Carlos Sainz y no por su culpa.

Piastri frustra las opciones de Sainz

Oscar Piastri está en un claro ascenso, como demostró su podio en el sprint del sábado, pero este domingo no tuvo su momento. El australiano provocó un 'strike' que se cobró a Carlos Sainz como víctima principal. El de Ferrari, con un lateral del coche con un boquete, fue desangrándose en tiempo hasta que finalmente se tuvo que rendir y abandonar definitivamente esta carrera. Spa sigue siendo una cuenta pendiente para un Sainz que llevaba unas cuantas pruebas marcando territorio, pero que finalmente ha claudicado.

Una vez Verstappen se puso por delante, la emoción se quedó por atrás, con un Lewis Hamilton que quiso sacar rédito a su rendimiento frente a un Fernando Alonso que se vio forzado a sacar sus viejas artes. En este caso, fue en la salida donde demostró que quien tuvo retuvo.

Con sus 42 años recién estrenados y aún espoleado por el amargor del abandono del sprint del sábado, el asturiano se vio sexto enseguida en las primeras vueltas, lo que unido a una estrategia más que óptima pudo sacar un decente quinto puesto que, como bien se sabe desde las redes, se conoce ya como quinto constitucional. Ese puesto lo hizo peligrar por momentos George Russell, ya que en la segunda parada en boxes del español llegaron al límite de margen con el de Mercedes, que finalmente se tuvo que conformar con el sexto.

La aparición tímida de la lluvia no cambió mucho las cosas. Solo algún pequeño susto en una carrera en la que, de manera totalmente inesperada, no hubo coche de seguridad (sí varias banderas amarillas), y en la que nuevamente hubo que esperar a ver celebrar a Verstappen. Este llegó a levantar el dedo en el parque cerrado cuando ni siquiera habían entrado todos los pilotos en meta, con 22 segundos de ventaja sobre Pérez.

Ahora que la Fórmula 1 se va de vacaciones hasta el último fin de semana de agosto, cuando se disputará el GP de Países Bajos, quizá la competición deba plantearse qué puede hacer. Porque la superioridad de Verstappen y Red Bull es tal que pone en riesgo la atracción hacia un campeonato que está más que decidido a estas alturas.

Temas

Fórmula 1