Verstappen, un orgullo para sus compatriotas

Sainz, desesperado: «Todo lo que podía salir mal, salió mal»

Carlos Sainz estaba absolutamente abatido tras el GP de los Países Bajos. No era para menos. Desde los primeros metros, cuando un toque con Lewis Hamilton le afectó al rendimiento general del coche, la carrera se le complicó sobremanera. Especialmente, por culpa de su equipo, porque es complicado hacerlo peor que Ferrari en la gestión de las dos paradas en boxes. Otra vez, Sainz fue el perjudicado. «Mal, muy mal... todo lo que podía salir mal ha salido mal», confesó Sainz, totalmente descorazonado. «Mal ritmo en el primer 'stint', luego muy mala parada, que nos ha costado prácticamente cuatro posiciones. Después, la bandera amarilla, que yo creo que me he salvado por los pelos. Luego el 'unsafe release', que no lo era, sino que he tenido que frenar para no llevarme puesto a un mecánico de McLaren que estaba sacando el gato. No ha sido 'unsafe release', por lo tanto, no acabo de entender esa decisión», analizaba Sainz, con especial foco en este último incidente que no vio como lo que realmente fue y que le costó cinco segundos de castigo. Sainz se teme que esta carrera no sea más que un síntoma de algo peor, y las sensaciones no son nada halagüeñas. «No me ha gustado nada cómo ha ido la carrera y hay que encontrar un par de cosas de cara a Monza, porque está claro que los Mercedes y los Red Bull en ritmo de carrera van un poco más rápido», advirtió el madrileño.

No es muy común, pero la suerte estuvo del lado de Fernando Alonso en el GP de los Países Bajos. El asturiano estaba satisfecho y un tanto sorprendido por acabar sexto en una carrera en la que salió 13º y en la que, además, la salida no fue especialmente brillante. «No esperaba este resultado. La verdad es que podíamos esperar entrar en los puntos, pero después de la salida, que quedé un poco encajonado por el exterior. Pensé que iba a estar difícil», relató tras volver a entrar en los puntos, ya en diez carreras seguidas.