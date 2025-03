Verstappen remonta y se acerca aún más al Mundial

Sainz abraza el discurso oficial: «No había ritmo»

Carlos Sainz no quiso sacar las uñas contra Ferrari pese a que tenía una oportunidad de oro después del desastroso GP de Hungría que cuajó Ferrari. El español abrazó el discurso oficial y justificó quedarse fuera del cajón en que las prestaciones de este domingo no fueron las esperadas. «Quizá la estrategia era lo de menos. Simplemente no teníamos ritmo con cualquier compuesto de neumático o condición. Está claro que estas temperaturas con respecto al viernes nos han afectado para mal y hemos sufrido con todos los compuestos y el balance del coche», expresó el piloto madrileño. «Nos ha costado mucho toda la carrera porque no había ritmo con ningún compuesto. Parecía que ese medio segundo por vuelta que nos metía hoy Red Bull se lo metíamos nosotros el viernes con mucho calor. Está claro que este frío ha cambiado la situación e incluso Mercedes iba más rápido», argumentó Sainz. El español de Ferrari explicó algo peor lo de las paradas en boxes. Otra vez, fue el perjudicado. «Está claro que los dos pit-stop nos han costado un poco de tiempo en carrera que hay que analizar, pero aparte de eso, no había ritmo», insistió. Está claro que a Sainz no se le puede achacar que no haga vestuario.

En el caso de Fernando Alonso, está en un momento dulce, al menos en lo que se refiere a puntos. El asturiano sumó su octavo gran premio consecutivo entre los diez primeros, aunque a punto estuvo de quedarse tirado en las primeras curvas. El culpable fue su propio compañero, Esteban Ocon, que se defendió de una manera demasiado extrema. «He tenido que levantar en la curva 1, en la 2 y luego en la 5 sobre todo, que iba por fuera de él. Fue bastante agresivo en esa primera vuelta, pero levanté y así no nos tocamos», explicaba el asturiano con el gesto algo torcido, pero sin mayores críticas. Pese a que unos instantes antes había asegurado que «nunca» en su vida había visto semejante defensa. En cuanto a la carrera en sí, Alonso estaba satisfecho. «Otra vez una carrera que salíamos en buena posición y nos ha costado sumar puntos. El octavo está bien, después de mucha lucha. Una parada sabíamos que iba a ser complicada y al límite, y así ha sido. La lluvia del final la verdad es que trajo bastante estrés cuando no lo necesitábamos, pero contento», resumió, antes de elogiar el descanso que tienen por delante hasta el siempre movido GP de Bélgica.