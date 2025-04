Verstappen rompe otro récord con Sainz como piloto del día

Sainz: «Siempre es un placer competir contra Leclerc»

Carlos Sainz se dio el baño de masas que todo piloto de Ferrari sueña, aunque no en el primer puesto del cajón. Los imbatibles Red Bull fueron los únicos que pudieron derrotarle, después de una carrera en la que, según sus propias palabras, tuvo que sudar mucho. «Toda la carrera he estado empujando a tope para mantener a los Red Bull a raya, y eso me ha obligado a usar mucho los neumáticos traseros, intentando mantenerles por detrás. He acabado pagando el precio», analizaba nada más bajarse del coche, consciente de que la degradación que padeció al final en sus ruedas le impidió resistir por algo más. «Lo intenté todo, quizá eso me costó más neumático. Prefería intentarlo antes que quedarme con las ganas. Lo he dado todo, he sufrido sobre todo al final de los stints», señalaba posteriormente. Pese a la dureza de su lucha con Charles Leclerc, especialmente por el lado del monegasco, Sainz no hizo sangre. Todo lo contrario: elogió a su compañero. «Ha sido muy dura. Siempre es un placer competir contra Charles cuando hemos podido hacerlo. Es un gran carrerista, como Max (Verstappen) y Checo (Pérez), y nos divertimos en la pista, como espero que también lo hicierais vosotros», declaraba el español. «Considero que son parte de las carreras. Sobre todo en Monza queríamos los dos el podio. Ha sido una batalla dura, pero bonita», zanjaba al respecto.

Por su parte, Fernando Alonso acabó noveno en una carrera complicada para Aston Martin y en la que minimizó la pérdida de puntos prevista. El asturiano llegó exhausto a la zona de entrevistas. Alonso se estaba secando el sudor de la cara y prácticamente sin aliento admitía que esta ha sido «la carrera más difícil» de lo que va de temporada. «La más física que hemos hecho hasta ahora. El coche era muy difícil de conducir, con muy poco agarre, y ha sido incluso más estresante que en Zandvoort (Países Bajos) pese a la lluvia», admitía el español de Aston Martin, que aun así da por cumplido el objetivo. «En carreras difíciles como esta hay que sumar puntos. Por desgracia Hamilton se nos fue pese a esa penalización de cinco segundos y perdimos seis puntos con él, y en constructores hemos perdido más puntos», destacó, en un mensaje que puede estar dirigido hacia Lance Stroll, que sigue sin estar a la altura.

Aston Martin ha dado un paso atrás, y además ven cómo en cada gran premio tienen enemigos diferentes a los que ubicar. «Los rivales cambian de fin de semana en fin de semana. En Zandvoort era Alpine, y aquí ha sido Ferrari. Aquí siempre estrenan todo y les ha ido mejor, y pese a eso no hemos cedido demasiado. A ver si podemos recuperarles en Singapur», Alonso.