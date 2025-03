Leclerc regala la victoria a Verstappen

david sánchez de castro Madrid Domingo, 24 de julio 2022, 14:43 | Actualizado 19:33h. Comenta Compartir

A los responsables del bautismo de los niños se les llama padrinos y a lo de Ferrari se le llama caos. No se puede entender bajo las leyes de la lógica que un piloto como Charles Leclerc falle estrepitosamente cuando tenía una victoria en la mano, con un ritmo neto superior al de todos sus rivales y en uno de los momentos en los que nadie le presionaba. El teóricamente líder de la Scuderia cometió un error que le costó un accidente, un desesperado corte de radio y muchos dedos señalándole. Que se prepare, porque esta semana van a correr ríos de tinta contra él en la siempre aguda prensa italiana.

La cruz de Leclerc la compartió Ferrari como equipo. La Scuderia se vio muy pronto con Carlos Sainz como único piloto en condiciones de salvar los muebles, pero dado que tenía que remontar desde la 19ª posición, tenía muy complicado hacer algo más de lo que hizo, máxime cuando desde el propio equipo se encargaron de torpedear sus opciones. El madrileño tardó apenas tres suspiros en asomarse al 'top 10' y mirar al 'top 5', y cuando su compañero se estrelló en la rápida curva 11 en la vuelta 18 de las 53 planificadas, le quedó claro que todo pasaba por sus manos. Lo que no esperaba es que la consecuente parada en boxes no solo fuese lenta, sino que además fue insegura. Cuando salió a la calle del pitlane obligó a pegar un frenazo a Alex Albon para que su Williams no acabase embistiendo al español. Consecuencia directa: cinco segundos de penalización para Sainz, amén del bochorno para Ferrari.

El lastre de este castigo le hizo apretar aún más los dientes, lo que obligaba a gestionar de manera diferente el desgaste de los neumáticos. Solo así se explica que, después de pasar a George Russell y a Sergio Pérez con dos batallas 'a cara de perro', volviese a entrar en boxes para montar un último juego de medios. Ferrari prefirió atar un quinto puesto que luchar por un podio, y ya se sabe: jugador de chica, perdedor de mus.

Mientras Max Verstappen lograba su séptima victoria del año, con Lewis Hamilton y George Russell acompañándole en el podio, Sainz se preguntaba por qué le habían hecho entrar en boxes por segunda vez en carrera, contra su voluntad y sin pruebas fehacientes de que ese desgaste le fuera a costar un posible pinchazo o reventón. Contra todo y contra todos, Sainz era reconocido como piloto del día por los fans tras consumar un buen quinto puesto, justo por delante de Fernando Alonso, que aún tuvo tiempo de dejar una charla por radio que dará mucho de sí. El asturiano forzó a los McLaren para que destrozasen sus ruedas en la persecución y que luego no le dieran guerra.

Más allá del resultado final, el dato es demoledor. Si a Verstappen no se le puede considerar aún bicampeón del mundo es porque quedan diez grandes premios y las matemáticas son obstinadamente conservadoras, pero está cuajando una campaña histórica. Siete victorias de doce posibles, que en otros años ya fueron suficientes para darle los laureles al propio Fernando Alonso, o a leyendas como Alain Prost y Ayrton Senna.

Continúa la racha de Alonso

Sin ser una de las carreras en las que estuviera envuelto en más luchas, Fernando Alonso no puede considerar que su participación en el GP de Francia fuera negativa. El asturiano comenzó la carrera con una gran arrancada que le permitió ganar dos posiciones para situarse quinto inicialmente, aunque luego cayó al sexto. No bajaría más.

Desde ese momento, Alonso de menos a más con esa charla por radio hacia los McLaren que demostró que sigue siendo uno de los pilotos más inteligentes de la parrilla. Alonso, además, también dejó una gran demostración de lectura de carrera, cuando vio que Carlos Sainz venía detrás remontando y no le puso muchos problemas. Aunque el quinto puesto le hubiera venido muy bien, el piloto de Alpine entendió que el objetivo de su buen amigo era mucho más importante.

Con este sexto puesto en meta, Alonso sumó una carrera más en los puntos y ya van siete seguidas. No es el tipo de racha que le gustaría, pero parece que ha acabado con esa negatividad con la que empezó 2022. Una vez más, fue el líder de Alpine, toda vez que Esteban Ocon, su compañero y piloto local, abochornó a sus paisanos con un golpe en la salida contra Yuki Tsunoda, que le granjeó una sanción de cinco segundos.

Sainz, crítico con su equipo: «Podríamos haber acabado en el podio» Carlos Sainz fue el protagonista positivo de Ferrari en una carrera en la que todos los demás fallaron, empezando por su compañero Charles Leclerc, que acabó estrellado. Los responsables de la estrategia de la Scuderia tampoco estuvieron acertados, hasta el punto de que el propio Sainz les intentó contradecir. «Fue una pena tener ese neumático medio para las últimas vueltas después del coche de seguridad, que creo que nos ha puesto en esa duda de si parar o no parar. Al final hemos tomado la decisión segura, que era parar. Habrá que analizarlo con calma, a ver cuál era la mejor opción. Igual yo en el coche tenía una impresión diferente, pero el equipo tiene muchos más datos que yo para tomar la decisión que ha tomado y seguro que con eso habrán tomado la decisión correcta», comentó el madrileño de Ferrari, intentando cerrar filas. La parada en boxes que le costó la sanción fue también culpa suya, en parte, porque se saltó el semáforo, pero en general se falló. «Quizás sin ese mal pitstop y con un poquito más de suerte hoy podríamos haber acabado en el podio, así que por eso igual estaba un poco frustrado, pero... luego cuando lo ves con calma y lo analizas... hay que conformarse con ese quinto, que es una buena remontada», zanjó al respecto. Por su parte, Fernando Alonso tuvo una carrera tranquila, y eso ya es noticia. El GP de Francia se zanjó con un más que decente sexto puesto para el español, que acumula ya siete fines de semana consecutivos entre los puntos. «Otra vez es lo máximo que podíamos hacer. La salida, súper, de séptimo a quinto. Y luego, buen ritmo de carrera, buena gestión de neumáticos... y al final sexto cómodo. Es lo que hay. Ojalá tuviésemos muchos fines de semana normales, porque habríamos acabado quinto o sexto cada domingo», resumía el asturiano tras la carrera. En este sentido, Alonso se mostró contento de poder verse en la pelea de tú a tú con los que parece que serán sus rivales directos, los hombres de McLaren. «Tenemos esa lucha con McLaren en constructores, que está bonita, y queríamos acabar delante de ellos. Parecía que iban muy rápido ayer (por el sábado) en la crono, que nos metieron medio segundo. Pero hoy parecía que podíamos aguantarles el ritmo y estoy contento por ello», afirmó.