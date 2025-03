Alonso, héroe del día en el que Verstappen hizo campeón a Red Bull

Alonso: «En las últimas 20 vueltas, solo iba pensando en el accidente»

Fernando Alonso compareció ante los medios tras el Gran Premio de Estados Unidos con cara de cansado. Lo admitía él mismo: tuvo una enorme suerte, no solo por salir indemne del tremendo accidente que tuvo con Lance Stroll, al que libró de toda culpa, sino también para acabar la carrera.

«Lo primero, estoy contento de hablar con vosotros porque podía estar en el centro médico. Contento por eso. Ya tuvimos suerte con el primer coche de seguridad, y luego a la hora de adelantar quería pasar a Lance, me moví y él se movió a la vez… Fue mala suerte, no nos entendimos», explicó sobre el incidente. Lo peor fue la sensación de inseguridad y sin saber qué iba a pasar al aterrizar. «Cuando estaba en el aire, tenía un poco de miedo», confesaba Alonso a continuación.

La sorpresa fue que el coche no acabara destrozado. «Cuando vi que aterrizaba en el asfalto pensaba que iba a estar el coche destrozado, pero llegué a boxes, me cambiaron los neumáticos y pude continuar las 32 vueltas hasta el final», relataba. «Acabar séptimo me parece increíble», explicó, antes de confesar que fueron 32 vueltas infernales. «En las últimas 20 vueltas, solo iba pensando en el accidente», contó, notablemente dolorido aún.

Sainz, hundido

Carlos Sainz ni siquiera sudó en el Gran Premio de Estados Unidos. El madrileño decía adiós en la primera curva, después de que un George Russell que no sabía ni dónde iba se lo llevaba puesto. Le dio un golpe justo en el punto en el que le rompió el radiador.

«Hemos salido regular, o mejor dicho Max ha salido muy bien. Ya lo habíamos visto antes de la carrera, que por alguna razón que desconocemos el segundo sale siempre mejor que el primero. Estaba batallando con él, y ha llegado Russell como un loco y me ha dado. Es un resumen de lo que está pasando este año», se lamentaba el español. «Las cosas no están saliendo los domingos, y hay que pasar página», se resignaba.

«Hay que ahora enfocarse en México, no queda otra que seguir dando pasitos con el coche. Ya llegará el momento en el que dejen de pasar cosas», intentó tranquilizarse.