Sainz cierra la crisis con un podio en Miami

david sánchez de castro Madrid Domingo, 8 de mayo 2022 | Actualizado 09/05/2022 01:36h. Comenta Compartir

La primera edición del GP de Miami de Fórmula 1 ya tiene ganador: Max Verstappen. El vigente campeón del mundo sigue mostrando una efectividad absoluta, porque ha acabado tres carreras y las tres han sido victoria. El neerlandés superó a Charles Leclerc, que no pudo aguantarle en los primeros metros, y a un Carlos Sainz que sí resistió a Sergio Pérez en las caóticas últimas vueltas. El madrileño, que venía de dos abandonos y un accidente el viernes, cerró de esta manera el pequeño bache que atravesaba.

Fernando Alonso fue protagonista positivo en la salida. Sin Lance Stroll por delante, porque tuvo que salir desde el 'pitlane' por una avería, el asturiano ganó cuatro posiciones: salía 11º y se puso 7º, pero no sin algo de polémica. Por el camino se topó con el mismísimo Lewis Hamilton, al que dio un toque en la rueda trasera izquierda, y aunque no hubo que lamentar un abandono de ninguno de los dos, sí hizo temer lo peor. Vistos los precedentes, especialmente en el caso del Alpine, no convenía forzar este tipo de situaciones. Aunque Hamilton recuperó luego la posición con Alonso y empezó a hacer su carrera, dejó claro que los dos viejos rivales aún tienen ganas de enseñarse los dientes.

Carlos Sainz no tuvo una salida tan buena. Podía haberse puesto primero, o al menos haber aguantado a Verstappen en los primeros metros, pero ni mucho menos. El madrileño cedió con el neerlandés, que luego aprovechó el desgaste de los neumáticos del 'poleman' Leclerc (que intentó escaparse en las primeras vueltas) para ganarle la posición. Saber esperar le dio rédito, ya que luego pudo afrontar el resto de la carrera siendo el referente y máximo favorito para la victoria.

Alonso, protagonista… negativo

Mientras Carlos Sainz intentaba pelear por resistir el tercer puesto con Sergio Pérez, Fernando Alonso intentaba conquistar unos valiosos puntos que acabasen con la sequía. Lo intentó primero en pista y luego en boxes, pero el amago de 'undercut' se quedó en la rueda trasera izquierda, ya que hizo una muy mala parada.

El asedio del asturiano y Pierre Gasly duró hasta el último tercio de la carrera, cuando el español decidió pasar al ataque. Le tiró el coche en la primera curva de una manera excesivamente agresiva y tocó el AlphaTauri. El español ganó la posición, pero también fue sancionado con 5 segundos. Por el camino, además, Gasly se fue hacia atrás con el coche ligeramente tocado en la dirección y contactó con un Lando Norris que acabó contra el muro.

El coche de seguridad hasta que quitaron los trozos del McLaren anuló las diferencias entre todos y permitió que varios competidores entraran en boxes para intentar un ataque final con mejores neumáticos. Los de atrás se la jugaron con neumáticos blandos, pero otros como Sergio Pérez pusieron medios. El mexicano se convirtió en el primer enemigo no solo de Carlos Sainz, que vio cómo su tercer puesto se ponía en jaque, sino también incluso el 2º puesto de Charles Leclerc.

Pero el exceso de agresividad le costó caro. Pérez le tiró el coche a Sainz, que se apartó y vio cómo el mexicano se iba largo. Suficiente para que el plano que tuvo en el neumático le privase de ese extra de rendimiento para las vueltas finales, con lo que el madrileño pudo sostener el tercer puesto final tras el vencedor Max Verstappen y el líder del Mundial, Charles Leclerc.

Fernando Alonso entró en meta 8º, pero fue 9º inicialmente... y después, 11º. La sanción de 5 segundos por el golpe con Gasly le permitió sostener dos puntos en primera instancia, pero los comisarios comprobaron que había obtenido ventaja al trazar por fuera de la pista por lo que le endosaron otros 5, de manera que perdió no sólo la 9ª sino también la 10ª posición con Alex Albon y Lance Stroll. Su gozo, en un pozo.

Carlos Sainz, con dolor de cuello, logra «un resultado decente» Carlos Sainz estaba más o menos satisfecho tras volver al podio. El madrileño se sintió afortunado por la carrera que protagonizó, si bien lo hizo con las secuelas del golpe que sufrió el viernes aún muy presentes. «Me siento mejor después del accidente del viernes, tuve algo de dolor en el cuello durante la carrera, luchar con ello y gestionarlo. Especialmente al final, con Checo (Pérez) y su neumático medio, era difícil mantenerlo detrás, pero he conseguido mantenerme en el podio, que es un resultado decente», explicó el madrileño. Más allá del dolor, fue una carrera que «no ha sido fácil en absoluto». «Dura con los neumáticos, con el calor... El coche se movía, se deslizaba, y al final hemos conseguido lo que queríamos, que es un tercer puesto aceptable. Ahora podemos ir para arriba, resumió un Sainz que ya piensa en lograr algo grande… a dos semanas del GP de España. «Quiero más, pero no está mal», aceptó. Por su parte, Fernando Alonso mantiene su racha fuera de los puntos después de sufrir dos penalizaciones en un GP de Miami en el que, según sus propias palabras, fue siempre «con el pie cambiado». Todo empezó con una salida en la que ganó varias posiciones, toque incluido con Lewis Hamilton. «Tuve una buena salida: arriesgué bastante en la primera curva, me toqué con Hamilton pero ganamos ahí bastantes posiciones. Luego me toqué con Gasly; me penalizaron, perdí esos 5 segundos... tuve una mala parada, perdí otros 4 segundos... así que iba siempre como con el pie cambiado y siempre al ataque. La verdad es que ha sido bastante activa la carrera, por lo menos para mí por donde estaba», resumió. Ese toque con Gasly le costó la primera de las dos penalizaciones que tuvo en este GP, pero Alonso lo ve justo. «Frené un poco demasiado tarde, bloqueé y me fui contra él, así que entiendo la penalización. Fallo mío. No le pude devolver la posición, porque ya estaba fuera de carrera, así que los 5 segundos son justos», admitió.

Temas

Fórmula 1