Victoria de película para Verstappen y Sainz no se baja del podio

Alonso, molesto con Ocon: «Nos hizo perder tiempo»

Fernando Alonso se mordió la lengua, a medias, cuando le preguntaron después de la carrera del GP de Arabia Saudí por lo sucedido con Esteban Ocon. Esa defensa al límite del francés con su propio compañero les costó caro, no tanto en tiempo o resultados (ya que eventualmente acabó abandonando), sino porque se arriesgaron demasiado.

«Nos hizo perder un poco de tiempo, pero en Bahréin también luchamos en el primer stint. Allí teníamos diferentes estrategias, él salió con neumáticos nuevos. Hoy teníamos los mismos neumáticos, y mi coche parecía ir un poco más rápido. Intenté pasarle e irme, concentrarme en Bottas, porque creía que tenía un poco más de ritmo», relató Alonso, sin ahondar mucho en una herida que queda por ver si no se abrirá más.

Pero más allá de eso, el abandono duele porque esta vez sí tenían competitividad. Alonso estrenaba aquí un nuevo motor de combustión después de los problemas en Baréin y abandona: no es lo que estaba en el plan. «Hoy lo vimos que tenía un poco más de ritmo, mi coche iba bien, y perdimos esa 6º posición. Son muchos puntos perdidos hoy, en Bahréin también tuvimos un problema, así que dos carreras dos problemas, pero el ritmo está y creo que tenemos que ir contentos en ese sentido por lo menos», se resignó.

Por su parte, Carlos Sainz se siente cada vez mejor con el F1-75 y los problemas de rendimiento y sensaciones parecen ser menores, incluso pese a que en este GP de Arabia Saudí acabó un puesto por detrás de lo logrado en Baréin.

Lo analizaba él mismo tras el tercero en Yeda: «En el campeonato estamos ahí. Lo que es importante para mí en estas primeras carreras, mientras no me sienta cómodo con el coche, es no perder demasiados puntos y creo que lo estoy haciendo bien. En este sentido creo que hacer dos podios con un coche con el que no estoy yendo cómodo como sí iba el año pasado creo que es importante, y a la que el coche lo ponga un poquito más a mi gusto y pueda conducirlo mejor, estos puntos van a servir de cara al campeonato».

Y es que Sainz sabe que en cuanto tenga el monoplaza por la mano, va a suponer una seria amenaza para Charles Leclerc. «Ha sido una carrera complicada desde el principio. Yo creo que he salido bastante bien, pero me ha cerrado un poco ahí Charles y no he podido quizás adelantar habiendo salido un poco mejor que ellos. A partir de ahí he sufrido un poco con la (goma) media y luego con la dura iba un poco mejor. Yo creo que hemos hecho un pasito adelante respecto a la primera carrera. Hoy me he sentido un poco más cómodo con el coche, he podido apretar un poco más y he ido un poco mejor», analizaba de manera escueta, antes de pensar ya en Australia, la próxima cita del campeonato en dos semanas.