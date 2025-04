Verstappen firma el adiós de 2022 con su 15ª victoria del año

Alonso: «Será un 2023 con mucha más suerte»

«El motor... una vez más», se resignaba el bicampeón del mundo, que ya sabe que no va a tener que soportarlo más. «Creo que perdía agua, y me mandaron parar. Es un poco el resumen del año. Hemos ido más o menos rápido todas las carreras, todo el año, pero creo que son seis abandonos... en Australia que el coche se rompió en la crono... en Austria que ni arrancó en el sprint race... en Canadá que me quedé sin batería...», recordó, antes de poner más alto el listón de abandonos. «No son solo seis abandonos, son nueve o diez», señaló. Lo mejor de que acabe esta etapa es que ahora empieza una nueva, más ilusionante para el asturiano y que comienza este mismo lunes con los test. «Con ilusión de mañana hacer el asiento, empezar un nuevo proyecto, que es ilusionante. Será un 2023 con mucha más suerte», concluyó Alonso.

En el caso de Carlos Sainz, aunque el madrileño no logró un podio para rematar la temporada, estaba contento por lo obtenido en esta campaña. Su segundo año en Ferrari ha sido también el de su primera pole y su primera victoria, lo que ha sido clave para ayudar al equipo a lograr sus metas. «Era el objetivo. Al final era cerrar el año con el segundo puesto de constructores y el segundo puesto en pilotos y lo hemos conseguido muy bien. La verdad es que como equipo tenemos que estar contentos», se congratuló el madrileño, haciendo piña con los de Ferrari.

Respecto a su año, ha ido de menos a más, y eso se nota en el ánimo con el que acaba. «Tengo ganas del año que viene. Esta segunda mitad de la temporada he ido mucho más cómodo y mucho más rápido con el coche. Con esta base que tengo ahora, sé que podemos trabajar sobre ella para comenzar el año que viene con fuerza», deseó el español, que aún tiene por delante el último test del año en este mismo circuito.