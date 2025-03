Carlos Sainz se gana la renovación con Ferrari hasta 2024

david sánchez de castro Madrid Jueves, 21 de abril 2022, 12:49 | Actualizado 17:00h. Comenta Compartir

Faltaba la firma y el anuncio, y estos llegaron a las puertas del GP de Emilia-Romaña: Carlos Sainz renueva con Ferrari hasta 2024. El piloto madrileño extiende así su continuidad con la Scuderia dos temporadas más, como era su objetivo, después de que tanto él como los responsables del equipo hayan quedado más que conformes con el inicio de la relación entre ambos.

La renovación se produce por dos años, hasta 2024, cuando también acaba el contrato de Charles Leclerc. No es un detalle menor. En las últimas semanas se intensificaron las negociaciones, si bien habían empezado ya a finales del año pasado, y había muchos flecos por cerrar. La voluntad de ambas partes era continuar, pero detalles como la propia duración del contrato (Sainz quería dos años y la Scuderia le ofrecía 1+1 con cláusulas de ruptura por ambas partes en 2023) hicieron que se alargara el anuncio. El refrendo de Mattia Binotto, jefe del equipo, después del abandono de Sainz (primero en Ferrari) fue claro: solo restaba firmar porque el grueso del acuerdo estaba ya pactado.

«Siempre he dicho que no hay mejor equipo de Fórmula 1 para correr y después de más de un año con ellos, puedo confirmar que ponerme este mono de carreras y representar a este equipo es único e incomparable. Mi primera temporada en Maranello fue sólida y constructiva, con todo el grupo progresando juntos. El resultado de todo ese trabajo se ha dejado ver en lo que va de temporada. Me siento reforzado por esta renovada muestra de confianza en mí y ahora estoy deseando subirme al coche, dar lo mejor de mí por Ferrari y dar a los tifosi muchos motivos de alegría. El F1-75 está demostrando ser un favorito, lo que puede permitirme perseguir mis objetivos en la pista, empezando con mi primera victoria en la Fórmula 1», destaca el madrileño en sus primeras palabras tras la firma.

El momento en el que se ha anunciado el acuerdo tiene su importancia. Entra dentro de ese relato de confianza que están construyendo desde las oficinas de la Gestione Sportiva de Maranello. Sainz llegó a Ferrari en 2021 y en su primera campaña de rojo acabó por delante (por poco) de su compañero Charles Leclerc, con tres podios en la saca. Su regularidad le granjeó los elogios, el cariño y sobre todo el respeto de la familia Ferrari, lo que hizo que esta renovación fuera considerada casi como un paso lógico. Sin embargo, el inicio de 2022 generó una cierta suspicacia.

Dos podios y un abandono

Sainz arrancó este 2022 con dos podios y un abandono, mientras su compañero Leclerc se hacía con dos victorias dominantes (especialmente la última) y un liderato del campeonato sin igual. Pase lo que pase en este fin de semana con formato sprint, el monegasco seguirá siendo el referente en la general. Sainz, en cambio, sigue esperando a que llegue su primera victoria no solo en Ferrari sino en la Fórmula 1. No es que sea una mochila difícil de llevar, pero al volante de un monoplaza que se ha convertido en el 'coco' de este arranque de año, es un mínimo que debe autoexigirse. El aforismo 'eres tan bueno como tu última carrera' no se ha cumplido en este caso.

Ese abandono de Sainz y el pésimo fin de semana que tuvo en Australia sirvió para echar un poco más de gasolina a quienes buscan apartarle del proyecto de futuro. Desde Alemania están apretando para que Mick Schumacher suba más pronto que tarde al coche donde su padre se hizo leyenda. El relato es demasiado jugoso como para no buscarlo, máxime cuando viven un momento de cierta crisis de ídolos con un Vettel de capa caída desde hace años. Aunque el joven 'príncipe' no ha demostrado mucho en Fórmula 1 aún (incluso el más que discutible Mazepin le puso contra las cuerdas y ahora Kevin Magnussen, tras un año de ausencia y sin casi preparación, están llevando la batuta del equipo), no tardaron en pedir que fuera él quien sustituyera a Sainz.

Schumacher tendrá que esperar, al menos, dos años más. Si Sainz mantiene la progresión ascendente que ha mantenido desde que llegó a la Fórmula 1, pocos sitios mejores que Ferrari para confirmar lo que muchos veían en él desde hace años: ni el apellido ni la bandera le pesan a un piloto con el potencial de convertirse en el segundo campeón del mundo español en la máxima disciplina del automovilismo deportivo de circuitos.