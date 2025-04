Carlos Sainz pide una Fórmula 1 más humana

David Sánchez de Castro Madrid Martes, 19 de diciembre 2023 | Actualizado 20/12/2023 09:30h. Comenta Compartir

Carlos Sainz aparece sonriente, como siempre que llega a su tradicional recepción navideña en el karting familiar a los periodistas, auspiciado por uno de sus patrocinadores personales más veteranos, Estrella Galicia 0,0. El piloto madrileño, ya relajado después de unos días de asueto pero con un ojo puesto en 2024, analiza con relativa satisfacción una temporada en la que ha sido el único que ha logrado batir a los Red Bull. Y eso ya es motivo para estar contento con el balance.

«Ha sido un año tan largo y duro, que el cuerpo te pide descansar», admitía Sainz, que no mantuvo un discurso muy alejado a lo previsto. «Ha sido una temporada con muy buenos momentos. El momento de Singapur, el de Monza, que no voy a olvidar… Pero el principio y el final de temporada esperábamos que fuera algo mejor. En Ferrari siempre queremos ir a más, aunque estoy contento con el progreso del equipo. Hemos mejorado, especialmente a final de temporada, y hemos demostrado que dimos con la tecla», señalaba como balance general.

«Hemos tenido un coche mejor en clasificación que en carrera, y casi todos los domingos nos íbamos con una sensación un tanto amarga. Clasificábamos con opciones de podio o victoria, pero nos íbamos lejos. Buscábamos cosas en simulador, con los ingenieros… Cada vez que volvía a casa disgustado, intentaba encontrar algo para mejorar carrera a carrera», destacó.

En cuanto a 2024, Sainz admite que le falta aún tener un poco de análisis para cerrar el balance de 2023. «Hasta que llegue enero-febrero, no veré qué es lo que ha fallado en concreto y lo que tengo que mejorar», destacó, antes de mojarse sobre otros temas más contundentes.

Su renovación, prioritaria antes de marzo

No ocultó sus ganas de renovar pronto y cuanto antes. «Ha habido conversaciones. Mi objetivo es empezar 2024 sabiendo dónde voy a correr en 2025. Mi prioridad número 1 es renovar en Ferrari y seguir muchos años. Las dos partes estamos muy contentas, y el objetivo es seguir, pero hay que ponerse de acuerdo. Tenemos tres meses para llegar a ese acuerdo y avanzar», aseveró. En cuanto al tiempo de esa renovación, Sainz quiere hacerlo por más de un año. «Me siento perfectamente valorado por Vasseur y la familia Ferrari. Renovaré si me siento de esa manera», zanjó al respecto.

Saturación «Hay que cambiar el formato y darnos más descanso. No podemos tener 24 Las Vegas»

En cuanto a sus objetivos, dependerá mucho de lo que haga Red Bull, el gran dominador. «Ellos entienden bien el comportamiento de neumáticos. En clasificación estamos más cerca, pero luego en carrera nos sacan medio segundo por vuelta. Su gran ventaja es un coche tan polivalente, y la diferencia que marcan en carrera. Es lo que les hace ganar tanto. Es ahí donde creemos haber aprendido la lección. En junio de 2022, que es cuando decides el coche del año siguiente, pensábamos que no estábamos tan lejos, y lo mismo le pasó a Mercedes. Pero 2023 nos demostró que quizá no era el camino», se lamentó. «Espero que para el año que viene todos nos unamos en la misma dirección, como ha demostrado McLaren, que cuando das con la tecla, puedes triunfar», señaló.

Un calendario muy largo

La temporada cada vez se hace más larga, 24 carreras es mucho. «Si vamos a tantas, la F1 va a tener que adaptarse. Hay que hacer los fines de semana más livianos. Soy el primero encantado en hacer 24, pero con un calendario que tenga sentido y horarios que tengan sentido para los ingenieros, mecánicos, etc. Hacer Las Vegas y Abu Dabi en menos de cuatro días… Hay que hacer un calendario más saludable y con buenos niveles de energía. La clave de los próximos años va a ser quién pueda manejar menor estos niveles, es ahí donde va a haber que cambiar cosas de los fines de semana, la pretemporada, etc», dijo al respecto.

Es un calendario que tiende a cada vez más carreras nuevas, como Las Vegas. Algo que no le parece mal a Sainz necesariamente, pero insiste: «Hay que cambiar el formato y darnos más descanso. No podemos tener 24 Las Vegas. Somos el único deporte que da entrevistas individuales a todas las televisiones con derechos. Si este es el camino al que tiende la F1, yo lo acepto, pero hay que adaptarlo», reiteró.

GP de España «No tengo preferencia clara entre Madrid y Barcelona, quiero que sea un evento ejemplar»

Entre los grandes premios que pueden aparecer, uno de los destacados es el de Madrid. «Mi prioridad número 1 es que haya GP de España. En ese sentido, como piloto español no tengo preferencia clara entre Madrid y Barcelona, quiero que sea un evento ejemplar y que el GP de España sea icónico y marque la diferencia como pasa en México, Singapur, Australia… Carreras en las que quienes van lo disfruten. Si es Madrid, estaré encantado, pero mi prioridad es España», esquivó Sainz, que ve en la regularidad la clave para intentar lograr el difícil objetivo de quitarle el Mundial a Red Bull y a Max Verstappen.

En lo personal, su mejor defensa del año la tuvo que pensar. «En Austria con Checo me lo pasé bien, en Monza con Charles, Checo, Max… En Singapur fue una defensa táctica, en Zandvoort con los intermedios… Me he defendido mucho», afirmó.

«No creo que haya sido el talón de Aquiles. Red Bull y Mercedes también han tenido algunas. Ten en cuenta que con coches con peor rendimiento de neumáticos es más difícil hacer una estrategia óptima, porque hace más difícil hacer 'undercuts' o defenderse. Nuestro mayor punto débil es el ritmo de carrera y el desgaste, pero no la estrategia, que es verdad que en algunos sitios no fue acertada», destacó, lo que hace que esta Fórmula 1, que irónicamente calificó como «una de las más igualadas de los últimos tiempos», más difícil.

Talón de Aquiles «Nuestro mayor punto débil es el ritmo de carrera y el desgaste, pero no la estrategia»

No hay exigencias en ese sentido para 2024, porque Ferrari ya se exige. «Lo único que puedo exigirles es que las cosas que sé que fallan y tengo comprobadísimo, es decírselo a los ingenieros y que los pilotos nos escuchen», destacó. En lo concreto, hay cosas como las curvas rápidas. «Lo véis en los 'onboard': el Red Bull no rebota tanto, por ejemplo. Sufrimos mucho con los baches, las curvas rápidas… Y nos obliga a tomar ciertos riesgos en estos circuitos. Por eso en Singapur nos iba bien. También el desgaste de neumáticos, pero es muy difícil encontrar el punto: puede venir de las suspensiones, la aerodinámica… Veremos ahora», analizó.

En esa Fórmula 1 que quiere ver evolucionar, Sainz pone sus ojos en el formato 'sprint'. Ha habido rumores de que él quiere que se haga una parrilla invertida. No es tanto así, según confesó. «Si quiero encabezar algo, es que el sprint de ahora no funciona. Quiero probar cosas diferentes, y si es una parrilla invertida, daré mi opinión. El sprint de ahora es un aperitivo del domingo. Si todos esperamos un gran premio y el sprint te quita el aliciente, es que algo no funciona. Estoy seguro de que va a haber cambios y soy de los que fomentará ese cambio», destacó al respecto.

Una de las claves fue lo ocurrido en Las Vegas, cuando una alcantarilla mal puesta le reventó el fondo plano y le acabó costando una penalización. «Aún guardo mucho rencor al respecto. Es una de las cosas que tenemos que reflexionar este invierno. Le guardo rencor sobre cómo se portó la F1 conmigo y con Ferrari, pero no le veo solución», se lamentó.

Otra de esas claves fue el podio de Monza, donde su defensa con Checo le hizo cambiar mucho: «En el equipo no cambió mucho, porque me conocen bien. Monza fue más un mensaje para los 'tifosi', esa defensa con los Red Bull fue demostrar que me dejé la piel para hacer que ganara Ferrari». También Abu Dabi, donde no tuvieron una decisión acertada a la hora de sacarle a pista con un coche tocado. «Pude comprobar en los test de después que había cosas que no estaban en su sitio, pero ya no puedo hacer nada. Quizá venía de lo de Las Vegas… Pero no voy a dejar que eso me manche la temporada. Es una de las cosas que tenemos que analizar ahora», aseveró.

En buena medida, su objetivo de lograr «al menos dos victorias» en 2024, dependerá mucho de que Max Verstappen no vaya al 100%, algo de lo que está seguro. «Había carreras en las que tenían 10 segundos de ventaja y no aflojaba. Por eso tenemos que llevar una mentalidad de intentar aventajar en varias décimas si podemos», finalizó.