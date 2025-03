Austin mide las cuentas pendientes de Sainz y Alonso

david sánchez de castro Jueves, 20 de octubre 2022, 14:44 Comenta Compartir

Después del emocionante final de la temporada 2021 de Fórmula 1, la resolución temprana de esta 2022 ha quedado un tanto anticlimática. De luchar por el título hasta la última vuelta, literalmente, Verstappen ha conquistado con autoridad su bicampeonato a cuatro carreras para el final. El neerlandés puede tomárselas con relativa calma, ya que solo tiene como objetivo aumentar sus números y poco más.

Eso no significa que el Mundial no tenga nada por resolver. En el capítulo de pilotos, cuatro optan al subcampeonato. No es ni mucho menos el plato preferido en el menú, pero a falta de unas buenas fabes caseras, bien valen unas de bote. Charles Leclerc, Sergio Pérez, George Russell y Carlos Sainz optan matemáticamente a acabar segundos, si bien son el monegasco de Ferrari y el mexicano de Red Bull quienes parten con seria ventaja. La lucha entre ambos promete ser a cara de perro en las carreras que quedan, dado que solo les separa un punto. Previsiblemente, el equipo de las bebidas energéticas enfocará todos sus esfuerzos en ayudar a su piloto a este objetivo, dado que en el Mundial de constructores lo tienen prácticamente en la mano: solo necesitan un doblete en Austin y se alzarán con la corona de marcas.

El que peor tiene los números para alzarse con la plata mundial es Carlos Sainz. Lo decía unas carreras atrás: su objetivo no era ya quedar arriba en el campeonato, ya que es consciente de que tiene menos opciones, pero un buen resultado no solo le daría alas a su candidatura a romper el dominio total de Red Bull, sino también un golpe de moral clave. Después de un 2021 razonablemente bueno para ser su debut en Ferrari, en este 2022 no ha sido todo lo óptimo que esperaba, si bien la histórica victoria en Silverstone le confirmó como un piloto que sabe cómo y cuándo ganar si se le dan las circunstancias.

Sainz ha sido uno de los pilotos que se ha visto perjudicado por el cambio de normativa. El madrileño nunca se había sentido tan mal al volante de un Fórmula 1, y mucho menos se había visto tan lejos de su compañero de equipo. De media, estima, Charles Leclerc le ha sacado dos décimas por vuelta. Mirando los números, es algo más. «Tuve que cambiar la forma en la que pilotaba por completo, de una manera nada natural. Tuve que cambiar a una forma antinatural y hacerlo natural, lo que lleva mucho tiempo», explicaba en los días previos a la cita de Austin.

Ahora tiene que confirmar que ya tiene cogida por la mano la nueva conducción que requieren estos coches. La lucha por los podios se ha convertido en el día a día del español, pero le sabe a poco. Quien prueba el champán en lo más alto del cajón no se acostumbra a otra cosa.

Alonso, con Ocon en el punto de mira

El azul y rosa se está tornando cada vez más verde en el horizonte de Fernando Alonso. El asturiano está harto ya de los volantazos en la gestión de Alpine, pero aún le quedan cuatro carreras en las que soportar estoicamente su presencia en el equipo anglofrancés. La relación se ha enrarecido notablemente, y su aún compañero Esteban Ocon no ha hecho nada por solventarlo: todo lo contrario.

Por eso, Alonso le tiene entre ceja y ceja. Hay 13 puntos entre ambos, lo que supone una diferencia nimia visto lo visto. Después de que Ocon lograra su mejor resultado del año con un cuarto puesto en Japón, Alonso tiene claro que debe darle la vuelta al marcador si quiere callarle la boca y evitar que se convierta en uno de los pocos pilotos que acaben una temporada por delante de él. Alpine va a estrenar este fin de semana una evolución del suelo de su monoplaza que tan buenos datos dio en Singapur y, sobre todo, en Suzuka, por lo que esperan estar un paso por delante. En su lucha con McLaren, el equipo galo ha tomado algo de aire pero no se pueden confiar si quieren seguir siendo los mejores del resto.

Los horarios de este fin de semana no serán para todos los públicos. Después de la lluvia caída en el GP nipón hace 15 días, Pirelli ha pedido media hora extra en los libres de este viernes, por lo que acabarán a la 1:30 de la madrugada. De igual manera, la clasificación del sábado lo hará a la 1, pero ya el domingo no hará falta trasnochar mucho: como muy tarde, finalizará la carrera sobre las 23:00h (hora peninsular española).