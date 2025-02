Carlos Sainz: «Tenemos que mejorar en todo: menos errores y mejor trabajo»

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO MADRID Miércoles, 21 de septiembre 2022, 12:19 | Actualizado 17:45h. Comenta Compartir

Carlos Sainz es consciente de que la temporada 2022 no ha sido nada fácil, ni para él ni para Ferrari. La palabra «errores» se repite en buena parte de la charla que ha mantenido con nosotros durante un viaje relámpago a Madrid, aprovechando el parón de tres semanas hasta el Gran Premio de Singapur que supondrá el pistoletazo de salida para la resolución de la campaña.

Auspiciados por su patrocinador personal que le acompaña desde antes de llegar a la F1, Estrella Galicia, atiende a las preguntas de la agencia Colpisa mordiéndose ligeramente la lengua para no cargar las tintas contra su equipo, pero sin dejar de decir lo que piensa: para ser el equipo que supere a Red Bull deben dar un paso adelante y mejorar notablemente en muchos aspectos. Sin esos problemas, especialmente a principios de temporada (pero no solo ahí), no llegaría a estas alturas de año en una discreta quinta posición del campeonato sino mucho más arriba. Consciente de ello, solo tiene un objetivo claro: volver a ganar, al menos, una de las seis citas que quedan.

-¿Cómo llega de ánimo a este final de temporada?

A tope. Son seis carreras al sprint porque además vamos a viajar mucho. Primero Singapur, Japón, luego América, Brasil, Abu Dabi… Son carreras que me gustan y divertidas, así que con ganas.

-No ha sido una temporada fácil en Ferrari, con muchos errores. ¿Se ha mordido mucho la lengua o lo toma con naturalidad? ¿Cómo lo ha vivido?

Problemas hay en todos los equipos. Desafíos diferentes, errores que acabas pagando durante un año de F1. Lo llevo viviendo aquí durante ocho años, y todos los equipos han sufrido este tipo de errores. Incluso pilotos como yo cometemos errores, todos. Lo que hay que hacer es aprender de ellos, intentar mejorar, hacer el equipo más fuerte, mantenerse unido como equipo y mejorar para la temporada que viene.

-¿Cómo es su relación con Charles Leclerc?

Es buena. Me llevo bien con Charles. Somos dos personas con mucho en común, nos divertimos fuera de los circuitos y en ellos nos respetamos y competimos fuerte. Me llevo muy bien con él, la verdad.

-Llega a Singapur con 16 puntos de desventaja sobre Russell y Mercedes apretando muy fuerte. ¿El objetivo de aquí al final es superarle?

Sí… pero le daría más prioridad a ganar alguna o algunas carreras que a la posición en el Mundial, porque sé la cantidad de puntos que he perdido por fiabilidad o errores que se cometieron a principio de temporada cuando me sacaron de pista un par de veces… En estas seis últimas carreras le voy a dar más prioridad a ir carrera a carrera para ganarlas que a ir a por el Mundial, ya que sé que se han perdido puntos por causas ajenas.

Exigente «Problemas hay en todos los equipos. Lo que hay que hacer es aprender, intentar mejorar, hacer el equipo más fuerte»

-Con siete podios, uno de ellos con victoria, en esta temporada ¿se siente satisfecho?

Es una pregunta difícil de contestar. Creo que he tenido un buen progreso durante toda la temporada. Esa primera victoria es algo que me hace sentir muy orgulloso, es algo que como piloto te hace muchísima ilusión conseguir tu primera victoria, pero creo que la temporada ha sido un poco complicada, sobre todo porque al inicio tuvimos un poco de mala suerte, con muchos ceros, por lo que me descolgué en el campeonato. Luego es verdad que he ido mejorando mucho, pero han seguido pasando cosas. Ha habido muchos podios, ha habido una victoria, así que no me puedo quejar del todo.

-¿Qué balance hace de la nueva normativa técnica que se ha implementado este año?

Creo que ha ayudado en muchos aspectos, sobre todo en el espectáculo que es lo que se buscaba. Hay más adelantamientos, podemos ir más cerca, y ha sido un año para la Fórmula 1 que ha sido muy divertido, especialmente la de Silverstone (la que él ganó) en particular. Si conseguimos seguir aligerando los coches y hacerlos más rápidos, haremos una Fórmula 1 mejor todavía.

Ambicioso «Afronto todas las temporadas con el objetivo de ganar, que es lo que quiero como piloto»

-Su padre ya estará preparando el Dakar 2023…

Le veo con la misma ilusión y ganas que hace 15 años. Con 60 años que ya tiene va a volver a tener la oportunidad de ganar el Dakar y le veo preparado y motivado de volverlo a conseguir, que sería algo increíble e inspirador.

-Después de ver cómo Red Bull ha acabado dominando, en términos generales, ¿en qué debe mejorar Ferrari para alcanzarles?

En todo. Lo que nos tenemos que plantear es un año con menos errores, mejor fiabilidad y mejor trabajo en general. Si quieres ganar a un equipo como Red Bull hay que ser perfectos y nos han demostrado este año que si alguien quiere ganarles en 2023 vamos a tener que hacerlo de esta manera.

-Pensando en ese 2023, ¿cuál es el listón que se pone?

Yo afronto todas las carreras y todas las temporadas con el objetivo de ganar, que es lo que quiero como piloto y lo que me tengo que plantear si quiero ser algún día el mejor y el número 1, que es lo que más ilusión me haría, para lo que trabajo día a día y en lo que pienso cada vez que me voy a dormir.