Carlos Sainz, víctima en Suzuka: «Un domingo difícil y decepcionante»

Carlos Sainz no tuvo que esperar esa hora y media entre la bandera roja y la reanudación de la carrera porque fue él el causante del parón. Nada más comenzar, y pese a una salida más o menos decente, acabó contra el muro por un aquaplaning que le mandó contra el muro. Puede dar gracias que se quedara solo en eso, porque fue un golpe serio, en condiciones de nula visibilidad y con los demás coches pasando por delante de él a escasos metros.

Su decepción era notable, pero también resignada. «Un domingo difícil y decepcionante. La decisión de empezar la carrera con neumáticos intermedios o de lluvia extrema estaba muy justa, pero honestamente con cualquiera de los dos la visibilidad habría sido cero y esa ha sido la mayor limitación. He intentado salirme de la cortina de agua de Pérez y me he visto en un charco grande, he sufrido aquaplaning y no he podido hacer nada para mantener el control del coche», explicaba sobre el golpe.

A partir de ahí, todo se acabó. Sainz se fue al box y siguió el devenir de la carrera desde el muro, consciente de que en estas condiciones podría haber pescado algo. «Mi única preocupación en ese momento era que no me dieran un golpe. Estaba en una posición peligrosa en medio de la pista y sabía que los demás pilotos no podían verme. Por suerte para todos, hoy no ha pasado nada peor. Ahora resetearemos y lo volveremos a intentar en Estados Unidos», prometió para zanjar.

Alonso y el incidente de la grúa

Fernando Alonso, como el resto de pilotos, se mostró muy crítico con la FIA por el incidente de la grúa. Tanto él, como Pierre Gasly, que acabó sancionado, Lando Norris, Guanyu Zhou, Lewis Hamilton o el recién proclamado bicampeón del mundo Max Verstappen quieren que se clarifique bien.

«Tenemos que hablar con la FIA. Después de 2014 y el accidente de Jules, cambió un poco todo el sistema para evitar que eso pasase nunca más, y que hayamos visto hoy una grúa en la pista... Da igual que haya 'safety car', bandera amarilla o bandera roja, la grúa en la pista tiene que salir solo cuando los coches estén en pit lane, o la carrera neutralizada. Intentaremos ayudar a la FIA y ver como sucedió y quien dio la orden para entender», señaló Alonso de manera constructiva.

En cuanto a su carrera, el español se mostró satisfecho por la pelea aunque también admitió una cierta confusión. «No sabíamos si era la última vuelta de carrera, me avisaron en la última curva. Creo que era lo mismo para todos, pero en el coche se sintió un poco de caos dentro del equipo y no estaba del todo satisfecho», dijo, antes de darle un cierto espaldarazo a la Federación de nuevo. «Ha sido un domingo difícil para la FIA también. Ahora Max es campeón del mundo, hace 20 minutos no... Bueno, resume un poco lo que fue el domingo», apuntilló, con su habitual sorna.