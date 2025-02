Carlos Sainz cambia las perspectivas de 'El Plan'

david sánchez de castro Sábado, 19 de marzo 2022, 19:29 Comenta Compartir

La entrada en vigor de la nueva normativa de Fórmula 1 auguraba cambios en los flujos de dominio en la competición, pero no tanto como ha dejado entrever la primera clasificación del año. Charles Leclerc logró la pole del GP de Baréin, por lo que será el gran favorito a ganar junto a Max Verstappen, que saldrá segundo, y un Carlos Sainz que tiene una oportunidad de oro. Sólo seis milésimas separaron al madrileño del que fue su compañero en Toro Rosso hace ya siete años, en una sesión que dejó a muchos con los ojos abiertos.

Y es que Ferrari ha tomado un puesto de poder. En los test de pretemporada dejaron claro que tenían, cuando menos, el coche más consistente. El F1-75 no solo lo es, sino que además es rápido. Ya lo decía el 'commendatore' Enzo: «La aerodinámica es para los que no saben hacer motores». Y eso ha quedado patente en Sakhir. Las unidades de potencia fabricadas en Maranello, no solo para el Cavallino sino para sus clientes, son netamente superiores a las de sus rivales. No es casual que se vean los coches rojos arriba como tampoco lo es que los Alfa Romeo o los Haas, que solían copar la zona baja de la tabla junto a los sempiternos Williams, de repente se hayan plantado en la Q3 en su primera clasificación del año. Nadie esperaba que Kevin Magnussen, en su regreso a la competición, se metiera en un histórico séptimo puesto o que Valtteri Bottas acabara sexto por detrás de Lewis Hamilton ahora que ya no son compañeros.

La noticia positiva del día la dejaron los motorizados por Ferrari, pero sin duda la más relevante es el hundimiento de Mercedes. De ser el coche dominador han pasado a contar con un monoplaza gris (y no solo de manera literal) en el actual 'statu quo' de la competición. El heptacampeón advertía que estaban a más de 8 décimas de los Red Bull y casi acierta: entre él, que saldrá quinto, y Verstappen, que lo hará segundo, medio segundo. George Russell saldrá en una paupérrima novena posición, por detrás de Fernando Alonso.

'El Plan' es rojo

Carlos Sainz no estaba exultante tras el memorable tercer puesto de la clasificación porque se sabía superior. El madrileño llegó a tener la pole provisional durante unos instantes en la Q3, justo antes de que le mejorasen mínimamente Verstappen (solo 6 milésimas evitaron el doblete de Ferrari) y su compañero. Desde el primer momento se vio que el español podía pelear por la zona alta y fue el referente en algunos momentos de la sesión.

Irónicamente, está siendo un fin de semana incómodo para él. «He estado a medio segundo durante todo el fin de semana y poder estar luchando por la pole position en la Q3 es una buena noticia. No haber conseguido esa última décima es una pena, pero creo que Charles se lo merece, ha estado delante todo el fin de semana y se merece esa pole», admitía después de ese memorable tercer puesto.

Los que solo ven la Fórmula 1 con las gafas de Alonso se verán sorprendidos porque 'El Plan' no sea azul y rosa, sino rojo, pero la realidad es innegable: Sainz tiene este domingo una oportunidad de oro para ganar su primer Gran Premio de Fórmula 1. Dependerá un poco más de la suerte de lo que él hubiera deseado, pero lo demás está ahí: ritmo, velocidad, fiabilidad y motivación.

A excepción de lo último, a Alonso le falta todo lo demás. El asturiano pasó a la Q3 sin sufrimiento, algo que no puede decir su compañero Esteban Ocon, pero se quedó en tierra de nadie. El Alpine empieza mejor de lo que lo hizo en 2021, pero no tan bien como hubieran deseado. El octavo puesto le permite ser optimista para la lucha por los puntos, pero no estará en la pugna por el podio salvo máxima sorpresa. 'El Plan' original echa a andar un poco más lento de lo esperado, pero viendo donde están rivales directos como McLaren o Aston Martin, bien se pueden dar con un canto en los dientes.