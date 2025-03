Austria, una reválida para Carlos Sainz Tras su victoria en Silverstone, el piloto madrileño debe mantener el listón o, al menos, no fallar en un fin de semana con formato al sprint

david sánchez de castro Jueves, 7 de julio 2022, 19:02 Comenta Compartir

El Red Bull Ring acoge este fin de semana el segundo Gran Premio de la temporada 2022 que se disputará bajo formato sprint: clasificación el viernes, carrera de media hora el sábado sobre 24 vueltas y carrera el domingo normal sobre 71 vueltas. Un fin de semana diferente para, quizá, cambiar definitivamente el 'statu quo' de la actual Fórmula 1. La victoria de Carlos Sainz en Silverstone unos días atrás ha provocado un pequeño terremoto.

Todo parecía estar más o menos asentado: Max Verstappen como el gran favorito, Sergio Pérez como su escudero y eventual alternativa si Red Bull daba un paso adelante, y Charles Leclerc como el candidato del 'sí pero no' por los continuos y estrafalarios fallos de Ferrari, amén de lo que ocurriera por detrás con Mercedes, Alpine, McLaren, etc. Sainz no contaba en esta terna: hasta el GP de Gran Bretaña era el único del cuarteto Ferrari/Red Bull sin ninguna pole o victoria, dos lastres que se ha quitado de encima ya.

Al grito de «stop inventing» (dejad de inventar), el piloto español sacó los redaños para desobedecer a su equipo en pos de un bien mayor: garantizar una victoria. No solo suya, que era su objetivo fundamental, sino también de Ferrari. Eso unido a una estrategia mejorable en torno a Charles Leclerc ha colocado a Sainz en claro ascenso –el monegasco encadena varias carreras tras el español, la última que acabó por delante fue el GP de Miami en mayo– y ha abierto una duda más que razonable: ¿puede tomar las riendas y convertirse en el primer equipo de la Scuderia?

Sainz no quiere que esto le meta en problemas. Consciente de que aún le queda mucha temporada por delante y de que, al final, se debe seguir bajo la ley no escrita de 'corres para Ferrari, ganas para Ferrari', el madrileño intentó zanjar la polémica en la rueda de prensa previa al GP de Austria. «Ferrari ganó y yo gané, así que en ningún casi fue una decisión equivocada. Es verdad que Charles quedaba en una situación comprometida, pero a cambio le permitía a Ferrari tener una posición clara para ganar la carrera, que es el principal objetivo. Yo tenía ruedas nuevas, me fue muy fácil pasar a Charles y que en el equipo entendieran mi respuesta y mis argumentos», relató.

Han sido días complejos en la Scuderia y en el entorno de Ferrari, no tanto por el resultado o por ese ya clásico reinventado del «stop inventing» que soltó Sainz por la radio, sino porque achacan una falta de convicción en las ideas de Ferrari. Haber perdido lo que parecía un más que posible doblete en Silverstone duele mucho entre los aficionados 'tifosi'.

Al menos, según explicó Sainz, la reunión después de la carrera, en la que los ingenieros y los pilotos intercambian informaciones y analizan lo sucedido, no fue demasiado tensa. «La reunión fue normal, como debería ser. Tanto después de una carrera normal como de una no tan normal. Si nos caracteriza algo en Ferrari es el espíritu de equipo, el respeto entre compañeros y todas las cuestiones están bajo control», zanjó al respecto.

Roma no se hizo en un día

Lo que parece claro es que no será la última victoria de Sainz, o al menos así opinan otros pilotos. Si mantiene la perseverancia, y es constante en sus decisiones, quizá esta sea la primera de muchas. «Siempre es importante ganar la primera carrera, especialmente cuando corres para Ferrari, porque hay muchas expectativas», analizó un Fernando Alonso cuya primera carrera con la Scuderia, en 2010, fue una victoria, en Baréin. «No creo que cambie mucho, para ser sincero, para él o para el equipo, porque era sólo una cuestión de tiempo, porque tienes uno de los dos mejores coches. Sólo Verstappen, Pérez, Leclerc y Carlos pueden ganar ahora una carrera y le tenía que llegar. Estoy seguro de que no será la última este año», afirmó, muy contento.

«Para todos fue una alegría, por Carlos, por Carlos padre y por mí, porque hemos compartido media vida en la F1 y fuera, entrenando en otras especializados como el Dakar. Carlos padre y yo hemos sido pioneros en nuestras especialidades con victorias para España y es un orgullo ver ahí a Carlos ganando en la Fórmula 1», admitió. Los consejos de Alonso a Sainz son claros: una vez cruzado el Rubicón de su primera victoria en la Fórmula 1, solo tiene que seguir dando los mismos pasos sin tropezar. El resto llegarán solos.

Alonso fue también crítico con los comisarios, recordando de nuevo esas quejas que lanzó irónico por los movimientos de Leclerc en las últimas vibrantes vueltas de la carrera anterior. «Al principio de la temporada, salirse de pista no estaba permitido en ningún caso, había una línea blanca y negra. En Silverstone se podían ir por la escapatoria a fondo y volver a luchar en la siguiente curva. Es un criterio distinto y estaría muy bien aclararlo aquí», pidió. Cada uno, con su guerra.