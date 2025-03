Así es el AMR24, el Aston Martin «todoterreno» para la ansiada '33' de Fernando Alonso

David Sánchez de Castro Lunes, 12 de febrero 2024, 11:26 | Actualizado 12:09h. Comenta Compartir

Ni discurso eterno, ni presentación con paseíllo de los pilotos, ni ostentación. Aston Martin ha apostado por la sobriedad para mostrar al mundo el AMR24, un coche con el que quieren dar un paso adelante con respecto a lo visto en 2023 que es, de momento, su mejor temporada histórica.

Y es que mejorar los ocho podios (lo de Mónaco, cuando montaron medias y no intermedias, aún duele porque optaban a victoria) está complicado, pero no imposible. El objetivo de los técnicos ha sido dotar a sus pilotos de un coche más versátil, que no sufra en circuitos de alta carga aerodinámica como el año pasado y que pueda competir en trazados donde la punta es clave. Aunque suene a chiste, han hecho un coche «todoterreno», según explicó Dan Fallows, el padre de este AMR24. Y es que esa era la gran queja de los pilotos, tanto de Fernando Alonso como de Lance Stroll. La labor de desarrollo del monoplaza en 2023 pecó de ser demasiado lenta, hasta el punto de que a mitad de campaña se hundieron. El rendimiento del Aston Martin hasta junio y después dio pie a muchas conspiraciones.

En este sentido, no se han vuelto locos: el reto era mantener las notables virtudes que tenía y pulir los problemas. Así, han retocado varias partes del monoplaza de 2024 con respecto al de 2023: el alerón delantero, el alerón trasero, las suspensiones y el suelo se han modificado de manera notable.

«Yo diría que el AMR24 es una fuerte evolución del coche del año pasado y tiene un aspecto bastante diferente, con muchas piezas nuevas que nos dan una plataforma sólida para el desarrollo. El diseño del chasis es nuevo, al igual que el morro, el alerón delantero, la suspensión delantera y la suspensión trasera. Queremos competir en la carrera de desarrollo esta temporada y este coche está diseñado para hacer precisamente eso», afirma Dan Fallows. En este sentido, también quiere que sea un coche con mayor versatilidad. «Nos hemos centrado en una mayor versatilidad para una gama más amplia de características de circuitos específicos. Queremos un coche de carreras que sea más todoterreno», destacó.

El AMR24, que debutó este mismo lunes en la pista de Silverstone para un día de rodaje, apunta a ser uno de los candidatos a podio, al menos. A falta de ver el resto de 'morlacos', que se van a ver en las próximas jornadas, Aston Martin muestra algunas de sus apuestas en esta primera versión del coche con unos pontones mucho más finos (algo que ya se vio en Red Bull o Ferrari) y, según explicaron, en el suelo. Lograr la eficiencia aerodinámica será uno de los grandes retos para este monoplaza, avanzan los pilotos.

¿El último Aston Martin de Alonso?

Los detalles y potencial del coche palidecen al lado de la gran duda que va a rondar en la mente de los aficionados y de los propios responsables de Aston Martin este año. ¿Será el último coche verde que va a pilotar Fernando Alonso?

El asturiano acaba contrato en 2024 y, sin tapujos, ha admitido que está en pleno proceso de reflexión al respecto. Esta va a ser su campaña 21 en Fórmula 1, literalmente la mitad de su vida, por lo que tiene que plantearse si le merece la pena continuar en el Gran Circo y, si tiene hueco, dónde hacerlo. La continuidad en Aston Martin dependerá en buena medida del rendimiento que logre el monoplaza y si el hueco en Mercedes que ha dejado Lewis Hamilton para la próxima campaña es para él o no.

«En la Fórmula 1 tienes que estar totalmente enfocado en lo que haces. No voy a correr hasta los cincuenta años, seguro. No pilotaré un par de años más solo por divertirme, no soy esa clase de piloto ni de persona. Siempre hay otras cosas en la vida por las que tengo curiosidad», señalaba Alonso en una charla con periodistas el domingo. Ya no solo piensa en Fórmula 1, sino también en «disfrutar dentro y fuera de la pista, en el simulador, en las acciones de marketing». No obstante, es consciente de que tiene cartel suficiente. «Hay tres campeones del mundo y soy el único libre», recordó, pero también admitió lo evidente: «No me quedan muchos años en la F1». Cumplirá 43 años en julio y ya todo pesa. Incluso ha cambiado ligeramente su preparación, con trabajo de nutricionista para modificar «pequeñas cosas» en su día a día que le puedan ayudar a la hora de trabajar de forma más eficiente.

Decida lo que decida Alonso, hay un detalle que no ha pasado desapercibido de esta jornada de presentación: ninguna foto oficial de Aston Martin contaba con el dorsal 14, el de Alonso, pero sí con el 18, el de Stroll.