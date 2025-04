Alonso: «Es un sueño cumplido»

David Sánchez de Castro Domingo, 5 de marzo 2023, 20:39 Comenta Compartir

Si Alonso sonríe más, se hubiera roto la mandíbula. El asturiano estaba alegre a más no poder, no solo por lograr un podio más en su carrera deportiva, y ya van 99, sino por cómo lo hizo. El bicampeón mundial logró subir al cajón en la primera carrera con Aston Martin, lo que confirma las sospechas: hay coche para pelear por la gloria.

«Es un sueño cumplido. Hace ocho meses nunca hubiese pensado que estaríamos luchando con Ferrari y Mercedes y que estaría en el podio en la primera carrera. Hubiese dicho que no haríamos ningún podio en este 2023 y ojalá en el 2024, pero se ha adelantado todo», destacó nada más bajarse del coche.

La palabra que más destaca es clave: proyecto. «Tanto Red Bull como Ferrari han mantenido el concepto que tenían el año pasado de desarrollo del coche, ahora lo están perfeccionando. Para nosotros es un coche totalmente nuevo y vamos a encontrar muchas prestaciones en los próximos meses. «Muy contento», señaló, antes de advertir que esto no acaba aquí. «Ver que el proyecto va tan bien demuestra el trabajo del equipo, el buen ambiente que hay en Aston Martin y la energía que tiene todo el mundo, van todos como motos», señaló, como un aviso.

Sainz 'culpa' a Alonso

Por su parte, Carlos Sainz logró la amarga medalla de chocolate en el GP de Baréin. El madrileño se vio en posiciones de podio hasta que se encontró con un miura por detrás. Alonso comprometió su plan. «Lo hemos intentado todo, aguantamos bien el primer juego de neumáticos pero la carrera fue tomando forma y acabamos donde merecíamos, detrás de Aston Martin y un Fernando que ya veíamos que nos iba a poner las cosas complicadas», explicaba el madrileño.

En concreto, culpó a la degradación del resultado final. «Está claro que este circuito no era nuestro fuerte por la degradación que hay. Era una asignatura pendiente del año pasado. En cuanto he intentado luchar con Fernando me he cargado las ruedas. Luego las he recuperado pero ha dejado poco margen, tiras y te comes las ruedas. Es una asignatura que trataremos de mejorar», admitió, antes de darle la enhorabuena a su buen amigo Alonso, con el que tuvo sus más y sus menos, pero siempre de forma limpia. «Siempre respeto a Fernando y ha sido una batalla dura y bonita, peleando por un podio que se merecen él y Aston Martin por el trabajo que han hecho. En las próximas carreras intentaremos hacerlo mejor», sentenció.