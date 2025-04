Alonso, con la sonrisa a por los 100 podios

Está tan encarrilado el relato que por puro 'contragafe' no queda otra que apostar por la prudencia. Una vez bajada la efervescencia del podio de ... Baréin, Fernando Alonso y Aston Martin asumen el GP de Arabia Saudí con relativa cautela, conscientes de que los elogios recibidos pueden ser contraproducentes. Ya lo dice el dicho: piensa en grande y verás qué decepción te llevas.

Sin embargo, caer en el pesimismo porque sí tampoco tiene sentido. Todos los equipos colocan a Aston Martin y al propio Alonso a la cabeza de los candidatos a ponerle las cosas complicadas a Red Bull y a Max Verstappen, toda vez que el de Yeda es un trazado que gusta mucho al vigente bicampeón y que intentarán repetir lo logrado en la carrera inicial. Su margen de progresión es escaso, porque es difícil hacerlo mejor. Si acaso, que Sergio Pérez se asome a su sitio natural, el segundo puesto, sin necesidad de problemas ajenos.

Pero para ello tendrá que superar a Alonso, que está de dulce. Los elogios y cariño recibidos estos días no han hecho sino insuflarle nuevos ánimos, y su objetivo es doble: no solo alcanzar el podio 100 de su carrera deportiva en F1, sino también la victoria 33. ¿Cómo? Con todas las piezas en su sitio.

Con la suerte de salida

No tiene por qué ser sinónimo de que le vaya a salir un fin de semana redondo, pero sin duda es buena noticia para el asturiano que uno de sus rivales directos vaya a perder de entrada diez posiciones. Se trata de Charles Leclerc, al que el cambio de la batería y el sistema de control penalizan ya en la segunda carrera del año. La ciclotimia de Ferrari se ha cebado de momento con el monegasco, pero Carlos Sainz es consciente de que no podrá hacer más que cruzar los dedos para que a él no le toque la china. La Scuderia, que ha fulminado a uno de sus responsables técnicos más relevantes (el francés David Sánchez), aún está a tiempo de enderezar el rumbo, pero el barco ha salido torcido de puerto.

Al problema de Leclerc se une la incógnita de Max Verstappen y su estado físico. El neerlandés no estuvo este jueves en Yeda por un virus estomacal que le atacó durante esta semana y le obligó a demorar al máximo su aterrizaje en el país saudí. Nada hace pensar que no esté recuperado al 100% para las sesiones tanto del viernes como del sábado y el domingo, pero si algo necesitan Aston Martin y Fernando Alonso es que el gran coco no esté al 100%.

La oportunidad que tiene Alonso se le presenta de igual manera Carlos Sainz. Lo decía él mismo: sin su compañero, con Verstappen tocado y un Ferrari que pese a todo está ahí, él sabe que puede aspirar a rapiñar algo grande. «A jueves claro que quiero la pole y ganar la carrera, es el objetivo, el sábado ya veremos dónde podemos llegar», dijo ante los medios.

La ambición cauta de Sainz es similar a la de Alonso, pero el runrún es diferente. Como le ha pasado en tantas ocasiones, el asturiano parte con cierto favoritismo, pese a que sobre el papel Aston Martin está muy parejo a Ferrari. De hecho, el podio de Baréin no se hubiera logrado de no ser por el abandono de Leclerc, al que ya se ha descartado de inicio y aún puede contar para la pelea del domingo. Pese a todo, él tiene claro que en la pelea no estarán solo Red Bull y ellos. «Ferrari ya estuvo muy bien aquí el año pasado en clasificación y estuvo a una décima de Red Bull en Baréin. Seguro que serán fuertes, porque parecía que iban muy rápido en curva rápida y en rectas largas, las dos cosas que tiene este circuito. Aquí serán fuertes. Y Mercedes también: ya estuvieron cerca el sábado y en carrera. Son equipos fuertes acostumbrados a pelear arriba», advirtió.

Las apuestas están a favor de Alonso en Arabia. El país donde se convirtió en debutante dakariano acoge la que para él puede ser una carrera histórica, en la que alcance los 100 podios. Esta cifra solo la han logrado otras leyendas de este deporte: Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Alain Prost, Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen. Un quinteto de oro que se puede convertir en un sexteto más pronto que tarde.