Fernando Alonso Alonso se centra en la Triple Corona DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Martes, 14 agosto 2018

Fernando Alonso deja la Fórmula 1 habiéndolo logrado todo. Aunque no es la marcha que hubiera soñado (cualquiera preferiría irse peleando por lo más alto y no por ser quinto o sexto), hace ya tiempo que no tenía el Gran Circo como su única prioridad profesional. Ni mucho menos. Él mismo lo deja entrever en las declaraciones que ha facilitado McLaren al respecto.

«Vamos a ver qué nos depara el futuro; hay nuevos retos ilusionantes a la vuelta de la esquina. Estoy en uno de los momentos más felices de mi vida pero tengo que seguir explorando nuevas aventuras», dice el asturiano en el comunicado, mientras que en su emotivo vídeo de despedida habla de «otros retos más grandes». Ese reto es emular lo que sólo consiguió un hombre, Graham Hill: la Triple Corona del automovilismo.

Ya tiene dos de los picos del tridente, el GP de Mónaco (por partida doble) y las 24 horas de Le Mans, prueba que ya ganó este año y que salvo sorpresa también puede ganar el año que viene, ya que la supertemporada del WEC y su contrato con Toyota finalizan en junio de 2019 en el circuito de la Sarthe. Sólo le quedan las 500 Millas de Indianápolis por conquistar, aunque es un 'sólo' muy grande. Es, posiblemente, la más difícil de lograr de las tres legendarias carreras.

Desde la Indy no le pueden 'tirar más la caña'. Tuits con intención, guiños constantes a su efímero paso por la prueba reina del campeonato en 2017… Para el certamen estadounidense tener al asturiano entre sus filas sería una noticia histórica. Queda lo más difícil: un asiento. McLaren está dispuesto a seguir contando con el asturiano (se han esforzado en especificar varias veces que quieren llevarle a Estados Unidos) y este sabe que puede ser su única puerta de entrada a América. Quedan muchos flecos por cortar, y ahora que ya se ha quitado de encima el peso de la Fórmula 1 (aunque seguirá en el Mundial hasta final de temporada, quien anuncia que se va, ya se ha ido), podrá centrarse en sus próximos años. Alonso sólo se ha ido de la Fórmula 1, pero queda mucho automovilismo en sus venas.