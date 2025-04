Alonso encuentra el camino correcto hacia su tercer Mundial

'Bye, bye', decía Fernando Alonso nada más culminar una nueva sinfonía al volante después de adelantar a Lewis Hamilton en la recta final del ... GP de Baréin, donde logró el 99º podio de su carrera deportiva en Fórmula 1. A poco menos de 20 días para que se cumplan dos décadas desde el primero (aquel día lo compartió con Kimi Raikkonen y Rubens Barrichello, a quienes acaba de adelantar como el piloto con más temporadas disputadas en la historia de la F1, también 20), Alonso dejó claro que solo necesitaba un punto de apoyo para mover el mundo.

Aunque no fue el primero que lograba en los últimos tiempos (esta generación aún tiene recuerdos muy vívidos de Catar 2021), la certeza de que este ha sido un podio logrado por méritos propios da esperanzas de éxitos mucho mayores. En la efervescencia de la actuación de Sahkir, muchos aficionados ya no se preguntan si llegará la 33, sino cuándo. Aston Martin le ha dado a Alonso un monoplaza que, libra a libra, puede vencer a sus rivales directos, entre los que no se encuentra Red Bull porque están a un mundo. Si la primera carrera del año dejó claro que Alonso ha vuelto, de igual manera también ha confirmado que Max Verstappen va irremediablemente encaminado a ser el gran favorito sin rival para el título.

No es la primera vez que Alonso tiene argumentos para ser candidato a todo. Lewis Hamilton (ese abrazo tras la pelea juntos demuestra la grandeza de dos titanes de este deporte), el propio Verstappen o los hombres de Ferrari , más preocupados por su propia actuación que por la ajena, tienen claro que darle al asturiano un coche competitivo es equivalente a contarle como candidato.

Pero más allá de sensaciones, hay datos que apuntalan esta tesis. En los tres días de trabajo de Baréin, a los que se añaden los días de test, el AMR23 se confirmó como un coche más que óptimo en términos de velocidad punta, tracción en curva rápida y un comportamiento muy decente en curva lenta. No es malo en nada, y aunque sigue ligeramente por detrás de los Red Bull, sin problemas mecánicos o incidentes de carrera como que tu propio compañero te embista por detrás -lo de Lance Stroll es como tener un mono con un cuchillo: en cualquier momento la puede liar)- será una constante verle del 'top 5' hacia arriba.

La sensación de que Alonso está contento como hacía años lo transmite todo. Su agradecimiento al equipo es sincero, porque ve un proyecto que sin duda le atrae y que no se queda en palabras vacías o promesas, como ocurrió en Alpine. Un equipo que salda su participación en Baréin, por cierto, con 2 puntos de Gasly tras salir último y un bochornoso KO de Ocon tras tres penalizaciones.

¿Tres Red Bull en el podio?

El subidón que ha dado Aston Martin en la parrilla ha escocido a los que, presumiblemente, van a ser sus rivales durante todo el año. En Red Bull acusan directamente al equipo británico de haberles copiado el coche de la temporada pasada, y lo hacen a cara descubierta. Adrian Newey, el Da Vinci tras el éxito del equipo, Helmut Marko, el ideólogo tras el ascenso de sus campeones Vettel y Verstappen, o el propio Sergio Pérez directamente dicen que es un calco.

Motivos para sospechar tienen: Dan Fallows, el responsable técnico de la creación del AMR23, era un alumno aventajado del propio Newey hasta el año pasado. No es casual, por tanto, que se haya llevado ideas a su nueva estructura. Red Bull se queja de esta situación como si el Barça se quejara de que Messi juega muy bien en el PSG: haberle retenido.

Aunque quedan 22 carreras por delante, Alonso, Aston Martin y la afición están subidos a la nube: hay serias opciones de éxito. La 33 llegará tarde o temprano si no cambia nada, por lo que hay que pensar más allá. Si las previsibles evoluciones del equipo de Silverstone, que cuenta casi con el doble de tiempo en el túnel de viento por su resultado en 2022, van más deprisa que las de Red Bull, hay motivos para creer que, quizá no este año, pero sí más adelante pueden estar en situación de pelear por la gloria mayor. Alonso pide calma, mientras consigue volver a ilusionar a la afición como en sus mejores años.