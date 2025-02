Alonso, castigado en el sprint y brillante en la clasificación

David Sánchez de Castro Sábado, 20 de abril 2024, 11:10 | Actualizado 17:29h. Comenta Compartir

El sábado del Gran Premio de China estuvo marcado por la disputa de una carrera, la sprint, y una clasificación, la de la prueba del domingo, pero sobre todo por lo sucedido en la primera y que empieza a oler raro.

Y es que, más allá de la victoria de Max Verstappen, un toque entre Fernando Alonso y Carlos Sainz acabó lastrando las opciones de ambos, con el asturiano no solo abandonando por un pinchazo sino posteriormente sancionado con 10 segundos que, como la FIA no entiende ni su propio reglamento, no valen para nada: se los añadieron al tiempo de la propia carrera sprint y, dado que fue último, no cambió el resultado final.

Horas después, se disputó una clasificación que tuvo varias sorpresas, como la pronta eliminación de Lewis Hamilton, que pasó de ser segundo por la mañana a 18º en la parrilla. La pole, cómo no, para Verstappen, seguido por su compañero Pérez en una sesión en la que Alonso marcó un memorable tercer tiempo y Sainz el séptimo pese a un accidente en la Q2, con lo que ambos mantienen sus objetivos intactos para el domingo pese a lo ocurrido en el tumultuoso sábado.

Así fue la sprint

Las 19 vueltas de carrera matutina se disputaron en seco, lo que ya era novedad con respecto a lo vivido el día anterior, pero con la pista algo fría. Quizá eso explique la salida de pista de Lando Norris, que partía primero, nada más empezar. Se quedaban Hamilton y Alonso al frente, pero pronto el asturiano tuvo que estar más pendiente de los retrovisores que del alerón trasero de su viejo rival.

Tanto fue así que de verse con opciones de victoria, nada más ser rebasado por Verstappen, se dio cuenta de la mancha roja que venía detrás. Era Sainz, que también quería podio. El incidente a continuación fue, cuanto menos, discutible. Hay argumentos para culpar a ambos: Sainz dijo que Alonso fue demasiado optimista; Alonso replicó que él había dejado espacio y que Sainz le cerró de manera violenta. Fuera como fuese, esta acción de carrera costó sus opciones de 'minipodio' de sábado a ambos, ya que Sainz no pudo pasar del quinto y Alonso acabó último tras verse obligado a entrar en boxes por un pinchazo en el toque y con el fondo plano seriamente dañado.

No fue el único incidente de Sainz en esta carrera, ya que en su pique con Charles Leclerc se jugó el contacto, con el añadido de que ambos comparten (hasta fin de año) equipo. El monegasco se quejó amargamente de la actitud del español, que después en la clasificación también dejaría claro que, quizá, iba algo revolucionado este sábado. La victoria fue para Verstappen, con Hamilton segundo Pérez tercero y Sainz finalmente quinto.

Justo antes de la disputa de la clasificación, la FIA confirmó el castigo a Fernando Alonso por esta acción. Le sentenciaron como culpable de hipotecar el resultado de Sainz y le endosaron un fuerte castigo (de los últimos diez incidentes similares, el castigo más duro): 10 segundos que a efectos prácticos no cambiaron nada y otros 3 puntos de añadido a su superlicencia: ya ha perdido 6 en el último año, algo totalmente inédito en su carrera.

La clasificación

Aún con las brasas de la sprint en el ambiente, la clasificación dejó varias noticias. No tanto la pole Verstappen, que es algo que queda fuera de toda duda cada fin de semana, ni siquiera el segundo puesto de Pérez, que es el mínimo exigible para un Red Bull, sino el que saldrá tercero este domingo.

Pese a que las simulaciones daban un séptimo u octavo tiempo para él y que el coche está remachado, Alonso, el único piloto actual que disputó la carrera inaugural de China en 2004, logró un memorable tercer puesto. Espoleado por la sanción de la FIA, por sus ganas o porque, sencillamente, encajaron todas las piezas bien, el asturiano quiere sacar petróleo en la carrera.

Antes de este colofón, se vio una clasificación con varios incidentes. El primero, protagonizado por Hamilton, que pasó del segundo de la mañana a caer de manera estrepitosa en la Q1 de esta sesión, por lo que partirá desde una bochornosa 18ª plaza. El segundo gran giro de guión fue un fuerte accidente en la Q2 de Sainz, confirmando así las sospechas de que va con su motor personal algo acelerado. El madrileño perdió el control del coche en la curva de entrada en meta y se estrelló con violencia, pero los mecánicos de Ferrari fueron de lo más eficientes para que su piloto saliera de nuevo a pista tras el obligado parón. Al final, Sainz marcó el séptimo tiempo que, en contexto, es un buen punto de partida.