Volver al inicio 25 Pecco Bagnaia ha sido tercero y no está ofreciendo buenas sensaciones el italiano en este tramo inicial de la temporada, incapaz de aprovechar hoy de forma contundente el error de Marc Márquez. Aún así, excluyendo abandonos, ha terminado en el podio en 19 de las 20 últimas carreras, fallando solo con un cuarto puesto en el Gran Premio de Argentina esta temporada. 25 Fabio Quartararo ha sido segundo. Enorme la carrera del piloto francés, que ha firmado la pole en esta carrera y vuelve a terminar en el podio por primera vez desde que fuera tercero en el Gran Premio de Indonesia de 2023, poniendo fin a una sequía de 29 Grandes Premios consecutivos sin podio. 25 Y premio por partida doble porque Alex Márquez recupera, gracias a esta victoria, el liderato en la clasificación de pilotos de MotoGP con 140 puntos, uno más que Marc Márquez y 20 con respecto a Francesco Bagnaia. 25 Como decíamos, Alex Márquez se ha convertido en el 14º piloto español que logra una victoria en 500cc/MotoGP siguiendo la estela de Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Alex Crivillé, Maverick Viñales, Sete Gibernau, Jorge Martín, Alex Rins, Aleix Espargaró, Carlos Checa, Toni Elias, Joan Mir y Alberto Puig. 25 Alex Márquez ha logrado su primera victoria desde el Gran Premio de la República Checa de 2019 cuando militaba en Moto2, año en el que se proclamó campeón del Mundo en la categoría intermedia antes de dar el salto en 2020 a MotoGP. 25 VICTORIA DE ALEX MÁRQUEZ !!! Consigue su primera victoria en MotoGP tras 93 carreras en la máxima categoría. Se convierte en el 14º piloto español que logra ganar una carrera en la clase reina. 25 ÚLTIMA VUELTA !!! Alex Márquez se encuentra a punto de citarse con la historia y convertirse en el 14º piloto español que consigue una victoria en la clase reina. 24 Marc Márquez, por su parte, apura sus opciones para poder dar caza a Alex Rins y mejorar una posición adicional. 23 Buena carrera hoy en líneas generales para las KTM, con sus cuatro motos ubicadas en el top 10. Maverick Viñales es 4º, Brad Binder 6º, Pedro Acosta 7º y Enea Bastianini 9º. 23 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sin novedades en la zona delantera. Alex Márquez se muestra intratable, camino de conseguir su primera victoria en MotoGP y recuperar el liderato en el ranking de pilotos en la máxima categoría. 22 A la segunda fue la vencida !!! Marc Márquez supera a Aleix Espargaró y ya es 13º, minimizando daños en esta carrera después de su caída en el tramo inicial de la carrera. 22 Marc Márquez intentó superar a Aleix Espargaró, pero se la devolvió el de Granollers !!! 20 Gana Marc Márquez una posición adicional. El piloto del equipo Lenovo Ducati marcha en la 14ª, justo por detrás de un Aleix Espargaró que está cuajando una gran actuación en su regreso a la competición con Honda. 20 Ojo a Maverick Viñales que está cada vez más cerca de Pecco Bagnaia y no es descartable que el piloto de KTM pueda luchar por el podio en esta carrera. 19 Alex Márquez podría conseguir hoy su primera victoria desde el Gran Premio de la República Checa de 2019 en Moto2, año en el que se proclamó campeón del Mundo en la categoría intermedia antes de dar el salto en 2020 a MotoGP. 18 Y el que parece que no puede es Pecco Baganaia. Se mostró muy agresivo al inicio de la carrera, pero posteriormente le superó Alex Márquez y no ha podido finalmente dar cuenta de un Fabio Quartararo que ahora incluso cuenta con una importante ventaja de seis décimas en el segundo puesto. 17 Enorme la carrera de Alex Márquez. Puede lograr hoy su primera victoria en MotoGP y lo puede hacer con una autoridad tremenda, puesto que cuenta con dos segundos de ventaja en estos momentos con respecto a Fabio Quartararo. 16 CAÍDA DE FRANCO MORBIDELLI !!! Registra el italiano su primer abandono de la temporada y estos últimos incidentes están favoreciendo a un Marc Márquez que ingresa ya en la zona de puntos. 15 CAÍDA DE JOAN MIR !!! Otra más y hoy estaba en disposición de poder terminar holgadamente en el top 10. El piloto de Honda ha sufrido 29 abandonos en sus 51 últimas carreras de MotoGP y desde 2022 ningún otro piloto acumula tantos abandonos en la clase reina (esos 29). 15 Sigue avanzando puestos Marc Márquez. 18º ya el piloto de Cervera, aunque en estos momentos estaría perdiendo el liderato en beneficio de su hermano. 14 Somkiat Chantra abandona la carrera, el primer piloto que no puede completar la prueba. Parece que ha sido debido a una avería. 14 Se está escapando Alex Márquez. Más un segundo ya con respecto a un Fabio Quartararo que se debe concentrar ya en tratar de defender la segunda posición. 13 Francesco Bagnaia se está echando ya encima de Fabio Quartararo y le enseña ya la moto, anticipando el intento de adelantamiento. 12 Alex Márquez se podría convertir en el 14º piloto español que logra ganar una carrera en 500cc/MotoGP y lo haría en el Gran Premio de España, en un circuito en el que logró imponerse en 2017, cuando militaba en Moto2. 11 PRIMERO ALEX MÁRQUEZ !!! Va como un misil el piloto del equipo Gresini Racing y aspira a conseguir hoy la que sería su primera victoria en MotoGP. 10 Marc Márquez ha conseguido remontar dos posiciciones y ya es 19º. El objetivo para el piloto del equipo Ducati Lenovo Team es terminar en la zona de puntos después de la caída que sufrió hace algunos minutos. 9 No parece que Franco Morbidelli pueda optar hoy al podio. El piloto romano ha ido perdiendo puestos progresivamente y marcha en la 7ª plaza tras comenzar en la 4ª, aunque ahora acaba de superar en a Brad Binder. 9 Recordemos que Fabio Quartararo aspira a ganar su primera carrera en MotoGP desde el Gran Premio de Alemania de 2022. Hoy salía desde la pole position por primera vez desde el Gran Premio de Indonesia de 2022. 8 Parece que Francesco Bagnaia no puede seguir el ritmo de Alex Márquez y el piloto español se encuentra, a su vez, cada vez más cerca de Fabio Quartararo. 7 Y gran carrera de momento también para un Joan Mir, que es la mejor Honda en pista. El balear marcha en la 6ª plaza y no termina en una posición tan avanzada desde que fuera 5º en el Gran Premio de la India en 2023. 6 AL SUELO FERMÍN ALDEGUER !!! Iba camino de conseguir su mejor resultado en MotoGP, pero el murciano no ha aguantado la presión y termina cometiendo un error que le va a costar caro. 6 Gran carrera hasta el momento de Maverick Viñales. 5º de momento el piloto de Roses y es la primera KTM en pista. 5 Marc Márquez volvió a pista después de su caída y milita en estos momentos en la 22ª posición. Habrá que ver si puede recuperar y cazar al menos algún punto en esta carrera. 5 SEGUNDO ALEX MÁRQUEZ !!! Está de dulce este año el menor de los hermanos Márquez y ahora sorprende a Pecco Bagnaia, arrebatándole la segunda posición. 4 Dos de los grandes beneficiados de la caída de Marc Márquez han sido Alex Márquez y Fermín Aldeguer, los dos pilotos del equipo BK8 Gresini Racing, que marchan en la tercera y cuarta plaza respectivamente. 4 Pecco Bagnaia se encuentra cada vez más cerca de poder dar caza a un Fabio Quartararo que resiste en la primera posición. 3 CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ !!! Iba al límite el piloto de Cervera tratando de alcanzar a Bagnaia y, aunque trata de volver a pista, sus opciones de victoria se esfuman en esta carrera. 3 Muy agresivo Pecco Bagnaia en este tramo inicial de la carrera. El italiano va a por todas, buscando su cuarta victoria consecutiva en este Gran Premio de España y ahora acaba de marcar la vuelta rápida. 2 CAÍDA DE MARCO BEZZECCHI !!! Se trata del único incidente que hemos presenciado en este primer tramo de carrera y el italiano trata de volver a pista. 2 Lo intenta Marc Márquez !!! A punto de superar a Pecco Bagnaia, pero el italiano le ha cerrado la puerta. Parece que se han llegado a tocar ligeramente. 1 Se ha ido largo Alex Márquez. A punto de caerse el piloto del equipo Gresini Racing, pero mantiene la 4ª plaza. 1 FABIO QUARTARARO SE MANTIENE EN EL PRIMER PUESTO !!! 1 GRAN SALIDA DE PECCO !!! Ha superado a Marc Márquez. El actual líder de MotoGP cae a la tercera posición... Repasamos el resto de posiciones de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Joan Mir arranca en la 9ª plaza, Raúl Fernández en la 17ª, Aleix Espargaró en la 17ª, Augusto Fernández en la 20ª y Alex Rins en la 23ª. EL RETORNO DE ALEIX. Y hoy vuelve a subirse a una moto de MotoGP Aleix Espargaró. El piloto de Granollers es ahora piloto probador de Honda y disputa esta carrera con una wild card. Hoy disputará su Gran Premio número 256 en la máxima categoría y solo le supera Valentino Rossi, con 372 presencias. Y complicado este inicio de año para Pedro Acosta. El piloto de Mazarrón arranca la carrera en la 12ª plaza. Tras puntuar en las cuatro primeras carreras de MotoGP en 2024, incluyendo dos podios, Acosta solo ha podido terminar en la zona de puntos en dos de sus cuatro carreras en 2025, sin poder pasar de la 8ª posición. FERMÍN ALDEGUER YA ‘SE DEJA VER’ EN MOTOGP. Poco a poco, el piloto murciano se va adaptando a la clase reina y hoy comienza en la séptima posición, su mejor plaza de salida hasta ahora en MotoGP. Ya sabe lo que es ganar en este circuito de Jerez-Ángel Nieto, imponiéndose el año pasado cuando militaba en Moto2. MAVERICK, PRIMERA MOTO NO KTM. Viñales arranca la carrera en la 6ª plaza y continúa dando pasos de gigante en su adaptación a la KTM. Hace dos semanas en Catar pudo conseguir su primer podio con la firma austriaca, pero una sanción por la presión de los neumáticos le imposibilitó conseguirlo. MORBIDELLI, SEGUNDA JUVENTUD EN MOTOGP. El piloto de Roma, que comienza hoy en la 5ª posición, ha conseguido dos podios en las cuatro carreras disputadas esta temporada, más que en sus cuatro años anteriores en la clase reina (uno). QUARTARARO, LARGA ESPERA PARA VOLVER A LO MÁS ALTO. Aunque en principio lo tendrá bastante complicado para poder alzarse con la victoria, Fabio Quartararo aspira a ganar su primera carrera en MotoGP desde el Gran Premio de Alemania de 2022. El piloto francés ha terminado en el podio en dos de sus seis participaciones en el Gran Premio de España en MotoGP (1º en 2020 y 2º en 2022), aunque fue 15º el año pasado, su peor resultado histórico en el Circuito de Jerez excluyendo abandonos. La pole position de hoy trae sorpresa y es que Fabio Quartararo arranca la carrera desde la primera posición de la parrilla de salida. Se trata de la 17ª que consigue en su trayectoria en MotoGP y la primera desde el Gran Premio de Indonesia de 2022. El piloto del equipo Gresini Racing ha terminado en la zona de puntos en sus ocho últimas carreras, incluyendo tres podios, y de conseguirlo en el próximo Gran Premio de España igualará su mejor racha hasta el momento en MotoGP (nueve en 2024). ALEX MÁRQUEZ, ABONADO AL PODIO. El piloto de Cervera comienza la carrera en la 4ª posición. Ha conseguido en solo cuatro Grandes Premios en este 2025 el mismo número de podios que en sus dos campañas previas al completo en MotoGP (tres). Excluyendo abandonos, Francesco Bagnaia ha terminado en el podio en 18 de las 19 últimas carreras, fallando solo con un cuarto puesto en el Gran Premio de Argentina esta temporada. BAGNAIA BUSCA LA CUARTA SEGUIDA EN JEREZ. ‘Pecco’ comienza la carrera en la 3ª posición de la parrilla de salida. El piloto de Turín ha conseguido la victoria en las tres últimas ediciones del Gran Premio de España de MotoGP y podría convertirse en el primer piloto que logra cuatro victorias consecutivas a lo largo de la historia. MARC MÁRQUEZ, A SEGUIR ESCALANDO EN EL RANKING DE PODIOS. Asimismo, el ‘93’ del equipo oficial de Ducati tiene la oportunidad de conseguir su podio número 115 en MotoGP, cifra con la que superaría a Jorge Lorenzo, situándose en solitario como segundo piloto con más podios en la historia de la clase reina solo por detrás de Valentino Rossi (199). Marc Márquez, que hoy arranca en la segunda posición de la parrilla de salida, ha conseguido tres victorias esta temporada en solo cuatro carreras de MotoGP, el mismo número que en la pasada temporada al completo (20 Grandes Premios). Con un solo triunfo adicional, se convertirá en el piloto español con más victorias en el equipo Ducati Lenovo Team superando a Jorge Lorenzo (tres). MARC, PRIMER PILOTO EN CONSEGUIR CINCO SPRINTS SEGUIDOS. El piloto de Cervera se volvió a imponer ayer en el sprint y ha ganado los cinco celebrados esta temporada, convirtiéndose en el primer piloto que logra cinco victorias consecutivas en este formato de carrera corta desde su introducción en 2023. MARC MÁRQUEZ SIGUE EN MODO APISONADORA. El piloto del equipo Ducati Lenovo Team tratará de conseguir hoy su cuarta victoria de la temporada y continuar poniendo tierra de por medio con respecto a sus dos grandes rivales en la lucha por el título, casos de Francesco Bagnaia y un Alex Márquez que sigue protagonizando un excepcional arranque de año y está demostrando ser un aspirante a todo. Después de las victorias de José Antonio Rueda en Moto3 y de Manu González en Moto2 diseccionamos todo lo que ocurrirá en breves instantes, cuando se ponga en marcha la prueba de MotoGP, el plato principal en esta excepcional jornada de motociclismo en Jerez, en este quinto Gran Premio de la temporada. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de España desde el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, la 5ª carrera de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…