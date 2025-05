Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de este emocionante Gran Premio de Tailandia. La competición vuelve la próxima semana con la disputa del Gran Premio de Malasia. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Ya se han resuelto los títulos de Moto3 y Moto2, y nos espera un final de infarto en la categoría reina. Recordemos que Ai Ogura se ha proclamado hoy campeón en la categoría intermedia. Final A falta de dos carreras para la conclusión de la temporada, solo dos pilotos pueden optar al título. Se trata de Jorge Martín, líder con 453 puntos, y Francesco Bagnaia, segundo, a 17 puntos del piloto español. Final Muchas caídas en esta carrera con lluvia y una pista tremendamente delicada. Se cayó Enea Bastianini y también Marc Márquez cuando peleaba por la primera posición. El español ha sido 12º, mientras que Enea Bastianini no ha pasado de la 14ª plaza. 26 Pedro Acosta ha sido tercero. El murciano logra su 5º podio de la temporada en su primer año en MotoGP, protagonizando un debut excelente en la máxima categoría y demostrando que es un piloto a tener muy en cuenta de cara a las próximas campañas. 26 Jorge Martín termina en la segunda posición. Logra su 14º podio de la temporada, el 5º consecutivo y continúa manteniendo una regularidad extrema que le permiten continuar liderando la clasificación a falta de solo dos carreras para el final de la temporada. 26 VICTORIA DE FRANCESCO BAGNAIA !!! Logra su 9ª victoria de la temporada y le recorta cinco puntos en la clasificación de MotoGP a Jorge Martín. 26 Buen tramo final de carrera también para Fabio Di Giannantonio. El italiano escala hasta la 4ª posición tras superar a Brad Binder y Jack Miller. 25 Pedro Acosta ha conseguido cuatro podios en su primera temporada en MotoGP. El último rookie que alcanzó cinco o más podios en la máxima categoría fue Fabio Quartararo en 2019 (siete). 25 PEDRO ACOSTA ADELANTE A JACK MILLER !!! Ha superado en las últimas vueltas a los dos pilotos oficiales de KTM. Tremendo el de Mazarrón. 25 Márquez ha sido sancionado con perder una posición debido a conducción irresponsable. Tampoco le va a sacar de pobre en una carrera en la que ya no tenía opción alguna debido a la caída. 24 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Pedro Acosta es cuarto y podría dar caza a Jack Miller. Veremos porque queda ya poco terreno por delante. 23 CAÍDA DE ALEX RINS !!! Marchaba en las últimas posiciones y ahora cierra la clasificación en esta accidentada carrera. 23 Nos adentramos ya en el tramo final de la carrera y es el momento ya de consolidar posiciones y no arriesgar en exceso, especialmente en el caso de Jorge Martín y de Pecco Bagnaia, los dos pilotos que están peleando por el título en esta categoría de oro del motociclismo. 22 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Las posiciones están muy estabilizadas. En el caso de Francesco Bagnaia, mantiene algo más de tres segundos con respecto a Jorge Martín. 21 Solo permanecen 18 pilotos en pista y muchos de ellos siguen en carrera después de haberse caído, caso de Marc Márquez, Enea Bastianini o Fabio Quartararo. 20 Francesco Bagnaia sigue incrementando la renta con respecto a Jorge Martín y se encuentra muy cerca de poder rebasar los tres segundos de ventaja. 19 De conseguir la victoria, sería la primera vez que Pecco Bagnaia logra nueve triunfos en un mismo año no solo en MotoGP, si no en cualquiera de las tres categorías. 17 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Pecco Bagnaia lo tiene todo a favor para conseguir la victoria. El piloto italiano no gana desde el Gran Premio de Japón y podría conseguir hoy su 9ª victoria de la temporada. 16 La caída de Marc Márquez ha favorecido especialmente a un Jack Miller que escala hasta la tercera posición y podría conseguir su primer podio de la temporada. No termina en el cajón desde el Gran Premio de España de 2023. 15 Marc Márquez ha vuelto a pista después de la caída y milita en estos momentos en la 16ª plaza. 15 Camino despejado para Pecco Bagnaia. El italiano cuenta con dos segundos y medio con respecto a Jorge Martín y le recortaría solo cinco puntos al español en la clasificación de pilotos de MotoGP. 14 CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ !!! Estaba peleando a brazo partido con Pecco Bagnaia por la primera posición y se lleva la peor parte. 14 Segundo intento de Marc Márquez !!! Tampoco logra consolidar el adelantamiento y recupera rápidamente Bagnaia la primera posición. 14 Vuelve a la carga Marc Márquez !!! Se pega de nuevo a la moto de Bagnaia. 13 Por detrás, Jack Miller marcha en la cuarta posición y es la primera máquina no Ducati en esta carrera. Y de menos a más también un Maverick Viñales que rueda en la 7ª plaza en estos instantes, justo por detrás de Pedro Acosta. 12 Ha reaccionado Pecco Bagnaia y vuelve a estirar la diferencia con respecto a Marc Márquez. Cinco décimas en estos momentos entre el italiano y el español. Jorge Martín continúa en el tercer puesto, pero parece que ha perdido ya cualquier opción de dar caza a los dos primeros. 11 Marc Márquez ha conseguido tres victorias en la presente temporada y, con un triunfo adicional, igualaría el récord de victorias de cualquier piloto del equipo Gresini Racing en la máxima categoría: Sete Gibernau (cuatro en las temporadas 2003 y 2004) y Enea Bastianini (cuatro en 2022). 10 LO INTENTA MARC MÁRQUEZ !!! Pero no ha podido consolidar el liderato. Pecco Bagnaia logra retener el primer puesto. El de Cervera es el piloto que más puede arriesgar de cara a la victoria final porque es el que menos opciones tiene a la hora de poder optar al título en la clase reina. 10 CAÍDA DE ENEA BASTIANINI !!! La pista se encuentra en muy mal estado debido a la lluvia y ya hemos visto bastantes incidencias. 9 Y a punto de irse al suelo Pedro Acosta !!! Ha perdido una posición en beneficio de Enea Bastianini. 9 CAÍDA DE FRANCO MORBIDELLI !!! El piloto transalpino estaba rodando en la 8ª posición justo antes del momento de perder el equilibrio. 8 Atención porque Marc Márquez se está acercando a la posición de Pecco Bagnaia y el italiano solo cuenta con siete décimas de ventaja. 7 El que no termina de encontrarse nada cómodo es Enea Bastianini. Después de imponerse ayer en el sprint, hoy las condiciones no son las mismas y el de Rímini no pasa de la 7ª posición. 7 Por detrás, Joan Mir es hoy la mejor Honda en pista. El balear marcha en la 14ª posición, justo por delante de Johann Zarco. 7 Consolida su liderato Francesco Bagnaia y cuenta de momento con un segundo de ventaja con respecto a un Marc Márquez que mantiene intactas sus opciones de victoria en este lluvioso Gran Premio de Tailandia. 6 Jorge Martín ha caído hasta el tercer puesto. Seguiría manteniendo el liderato en el ranking de pilotos de MotoGP, pero en estos momentos solo tendría 13 puntos de diferencia con respecto a Pecco Bagnaia. 5 PRIMERO PECCO BAGNAIA !!! Se ha ido largo Jorge Martín y es un error que puede pagar caro porque le han adelantado tanto Bagnaia como Marc Márquez. 4 CAÍDA DE FABIO QUARTARARO !!! Estaba rodando en la 4ª plaza antes de irse al suelo. 4 Está mejorando posiciones Jack Miller. Se trata de uno de los pilotos que mejor marcha con agua de toda la parrilla y lo está demostrando al rodar ya en la 5ª posición. 4 CAÍDA DE MARCO BEZZECCHI !!! 3 Jorge Martín está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y cuenta ya con casi un segundo de ventaja con respecto a Francesco Bagnaia. 2 Bonito duelo ahora entre Brad Binder y Fabio Quartararo. El francés supera momentáneamente al sudafricano y se hace con la cuarta posición. 2 Marc Márquez se ha situado en la tercera plaza después de remontar dos posiciones en la primera vuelta de la carrera. 1 Pecco Bagnaia ha tratado de superar a Jorge Martín, pero el español logra salir victorioso del duelo y logra conservar ese primer puesto. 1 TREMENDA LA SALIDA DE JORGE MARTÍN !!! Se sitúa en la primera plaza... Llueve intermitentemente. La pista se encuentra mojada y los pilotos han salido con neumáticos de lluvia. Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez comienza en la 9ª posición, Maverick Viñales en la 10ª, Aleix Espargaró en la 12ª, Augusto Fernández en la 16ª, Alex Rins en la 17ª, Joan Mir en la 19ª y Raúl Fernández en la 20ª. Pedro Acosta comienza la prueba en la 7ª plaza. El piloto de KTM ha conseguido cuatro podios en su primera temporada en MotoGP. El último rookie que alcanzó cinco o más podios en la máxima categoría fue Fabio Quartararo en 2019 (siete). QUARTARARO, ¿LA ALTERNATIVA A DUCATI? El piloto francés comienza la carrera en la 6ª posición. Ha conseguido puntos en sus cinco últimas carreras de MotoGP, su mejor racha en la presente temporada y la mejor desde una de 16 Grandes Premios seguidos entre 2023 y 2024. BASTIANINI INTENTARÁ FRENAR LA MALA RACHA. La Bestia se impuso ayer en el sprint y hoy tiene una gran oportunidad para terminar en el podio después de no poder hacerlo en sus tres últimas carreras de MotoGP. Si no lo logra hoy, será su peor racha en la presente temporada. …AUNQUE SIN HABER ESTRENADO SU PALMARÉS EN TAILANDIA. ‘Pecco’ Bagnaia aún no sabe lo que es ganar en el Circuito Internacional de Chang, pero ha terminado en el podio en sus dos últimas participaciones en el Circuito Internacional de Chang (3º en 2022 y 2º en 2023). FRANCESCO BAGNAIA, SOLIDEZ EN LA GIRA ASIÁTICA... El piloto del equipo Ducati Lenovo ha terminado en el podio en sus ocho últimas carreras disputadas en Asia (tres victorias), tras haber logrado solo dos en las 12 anteriores en este continente (una victoria). Acompañan a Pecco Bagnaia en la primera línea Enea Bastianini y Jorge Martín, mientras que Marc Márquez arranca en la quinta posición. Hoy comienza desde la pole position Francesco Bagnaia. El piloto de Turín comienza desde la primera posición por cuarta vez en la primera posición en la presente temporada, aunque solo en una de las tres anteriores pudo llevarse finalmente el triunfo el domingo, concretamente en el Gran Premio de los Países Bajos. INCONTESTABLE DOMINIO DE DUCATI. La firma italiana ha logrado la victoria en los diez últimos Grandes Premios de MotoGP celebrados en países asiáticos. La última moto no Ducati que ganó en carreras en el continente asiático fue la KTM de Miguel Oliveira precisamente en el Gran Premio de Tailandia de 2022. El piloto portugués, sin embargo, no participa por lesión en esta 18ª victoria de la temporada. MARQUEZ, EL PILOTO ACTUAL CON MEJOR TASA DE VICTORIAS. Tras ganar el pasado domingo en Phillip Island, el de Cervera ha ganado en 62 de sus 186 carreras disputadas en MotoGP, con una tasa de victorias del 33,3%, la más alta de cualquier piloto actual en la máxima categoría. Ha conseguido tres victorias en las seis últimas carreras de MotoGP, las mismas que en las 53 anteriores. Este será el 5º Gran Premio de Tailandia de MotoGP y Marc Márquez es el piloto más laureado, ganando dos de los cuatro anteriores (2018 y 2019). MARTÍN BUSCA VICTORIAS CONSECUTIVAS EN TAILANDIA. El piloto del equipo Prima Pramac logró el doblete el año pasado en el Gran Premio de Tailandia (victorias en el sprint y la carrera). Ya comentamos que ayer fue segundo, pero continúa teniendo todas las opciones de poder lograr dos victorias consecutivas en este Circuito Internacional de Chang. JORGE MARTÍN SIGUE ENSANCHANDO LA DIFERENCIA. El piloto español cuenta con 433 puntos, 22 más que Francesco Bagnaia, 82 con respecto a Marc Márquez y 90 en relación con un Enea Bastianini que fue el piloto que se llevó la victoria ayer en el sprint. A solo tres carreras para la conclusión de la temporada, continúa el pulso entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia en un duelo tremendo entre ambos en la lucha por el título. Aunque ayer no se pudo llevar la victoria en el sprint, el madrileño fue 2º y volvió a incrementar sensiblemente sobre el piloto italiano que, no obstante, finalizó en la tercera plaza. Tras las victorias de David Alonso en Moto3 y de Arón Canet en la categoría intermedia, diseccionamos todo lo que pueda ocurrir dentro de unos minutos en la prueba de MotoGP. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Tailandia, el 18º de la campaña 2024. ¿Preparados? Comenzamos…