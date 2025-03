Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta sensacional carrera. Ha sido un placer. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final La competición regresa dentro de dos semanas y este circuito de Misano-Marco Simoncelli volverá a servir de escenario para la disputa del Gran Premio de Emilia-Romaña. Final Tras esta caótica carrera, Jorge Martín continúa ostentando el liderato de MotoGP con 312 puntos, siete puntos más que Francesco Bagnaia. Marc Márquez se consolida en la tercera posición con 259 puntos, a 53 de su compatriota. Final El revés de la moneda se lo lleva hoy Jorge Martín. El piloto madrileño fue el primero en entrar en boxes para cambiar la moto, pero luego la lluvia no fue a más y tuvo que rectificar, pero ya había perdido mucho tiempo y ha sido incapaz de poder registrar un puesto competitivo en esta carrera. 27 Enea Bastianini ha sido tercero. El piloto italiano suma su séptima presencia en el cajón en la presente temporada, terminando en el podio en cinco de las siete últimas carreras. 27 Pecco Bagnaia ha sido segundo. Regresa al podio después de abandonar en el pasado Gran Premio de Aragón. El piloto del equipo Ducati Lenovo consigue su 10º podio de la temporada y se vuelve a acercar a Jorge Martín en la clasificación de pilotos de MotoGP. 27 Tremenda victoria de Marc Márquez. Comenzaba en la 9ª posición, pero fue el más listo de la clase cuando apareció la lluvia. Apostó por no cambiar la moto, ser agresivo en esos momentos de desconcierto y aprovechar para escalar hasta la primera posición. Esa fue la apuesta ganadora y ya nadie pudo apartarle de la primera posición. 27 VICTORIA DE MARC MÁRQUEZ !!! Rompió una racha de 1.043 días sin ganar el pasado domingo con su victoria en el Gran Premio de Aragón y hoy logra su segunda victoria consecutiva. 27 ÚLTIMA VUELTA !!! Marc Márquez va a tener tiempo de saborear la victoria, la segunda de la temporada y la 61ª en su trayectoria en MotoGP. Se convierte en el único piloto con cuatro triunfos en este Gran Premio de San Marino en la máxima categoría. 26 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sigue Marc Márquez ampliando la renta y cuenta ya con dos segundos y medio de ventaja. Puede sumar su segunda victoria consecutiva y las dos las va a conseguir entrando en meta en solitario, con una gran ventaja con respecto a sus perseguidores. 25 Llevan ya varias vueltas Jorge Martín y Maverick Viñales peleando por la 15ª posición, la última que da derecho a puntos. De momento resiste el madrileño y tiene ahora dos décimas de ventaja con respecto al piloto de Aprilia. 24 Brad Binder supera a Alex Márquez. Sólida carrera del sudafricano, que ha ido mejorando posiciones constantemente, sin cometer errores, hasta conseguir ser la mejor KTM en pista. 23 Está perdiendo algo de fuelle Jack Miller y el australiano ha caído ya hasta el 7º puesto, rueda justo por delante de un Fabio Quartararo que es 8º y se consolida como el mejor piloto con moto asiática en esta carrera. 22 Marc Márquez ha sido el único piloto capaz de ganar en las tres categorías en el Gran Premio de San Marino y podría ser el primero de la historia en obtener cuatro victorias en la clase reina. 21 Sube la apuesta Marc Márquez !!! Consigue la vuelta rápida, pulverizando el récord del circuito y estira la ventaja a más de un segundo con respecto a Pecco Bagnaia. Si no comete errores, tiene la victoria en el bolsillo. 20 Nada. Parece que Francesco Bagnaia no puede y se centra ya en la segunda posición. Tampoco aguanta el ritmo Enea Bastianini. Se le despeja el camino a Marc Márquez, que podría conseguir la segunda victoria consecutiva, algo que no conseguñía desde 2021. 19 No termina Pecco Bagnaia de dar caza a Marc Márquez. Quizás no arriesgue demasiado el piloto de Turín y es que, pensando en el título, este segundo puesto es magnífico teniendo en cuenta que Jorge Martín no pasa del 15º puesto. 18 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Ha abandonado Aleix Espargaró, parece que con problemas de neumáticos. No es este de Misano su circuito predilecto y ha sido 10º o peor diez de sus 13 participaciones en el Gran Premio de San Marino en MotoGP (cinco abandonos en total). 17 Atención porque Pecco Bagnaia está consiguiendo recortar la desventaja que mantiene con respecto a Marc Márquez y ahora se vuelve a situar a solo cinco décimas del seis veces campeón de MotoGP. 16 CUARTO ALEX MÁRQUEZ !!! Ha superado a Jack Miller y el piloto español se coloca en la 4ª posición en otro fantástico día para el equipo Gresini Racing. 16 En estos momentos, Jorge Martín estaría perdiendo gran parte de la ventaja con la que contaba al frente de la clasificación de MotoGP y solo tendría siete puntos de diferencia con respecto a un Pecco Bagnaia que sigue en la segunda posición. 15 Mientras tanto, Jorge Martín marcha en la 15ª posición, pero lo hace con una vuelta perdida después de apostar por montar la moto de agua y luego tener que rectificar viendo que lluvia no iba a más. 14 Se está marchando Marc Márquez en solitario y habrá que ver si es capaz de lograr su segunda victoria consecutiva después de imponerse el pasado domingo en MotorLand, en el Gran Premio de Aragón. 13 TERCERO ENEA BASTIANINI !!! Ha superado a Jack Miller y habrá que ver si es capaz de dar caza a Pecco Bagnaia, al que tiene a un segundo de desventaja. 13 Recordemos que Marc Márquez viene de ganar en el último Gran Premio de Aragón, su primera victoria desde 2021. No logra dos triunfos seguidos precisamente desde ese año, en 2021: Grandes Premios de Las Américas y Emilia-Romagna (este último disputado precisamente en el circuito de Misano- Marco Simoncelli). 11 Tras el cataclismo provocado por la lluvia, recordemos que lidera la carrera Marc Márquez, seguido de Francesco Bagnaia y un Jack Miller que desmuestra desenvolverse a la perfección en estas carreras tan caóticas. 10 VUELVE A BOXES JORGE MARTÍN !!! Vuelve a montarse en la moto con slicks y se ha equivocado claramente apostando porque la lluvia iría a más. Pierde cualquier opción de conseguir un puesto competitivo en esta carrera. La única buena noticia es que mantendrá el liderato ocurra lo que ocurra hoy después de su victoria ayer en el Sprint. 10 Sigue Marc Márquez en primera posición, pero no ha podido abrir hueco y tiene pegado a Francesco Bagnaia, a apenas una décima. 9 Jorge Martín marcha en estos momentos en la 15ª vuelta y habrá que ver si no se ha precipitado a la hora de cambiar de moto. Como las precipitaciones no vayan a más, se habrá equivocado. 8 PRIMERO MARC MÁRQUEZ !!! Ha aprovechado el desconcierto para sorprender a Bagnaia. Da la sensación de que el piloto de Cervera va a apostar por continuar con los neumáticos lisos y confiar en que la lluvia no vaya a más. 8 JORGE MARTÍN CAMBIA LA MOTO !!! Ha sido el primero en jugársela. Sigue en cabeza Pecco Bagnaia. 7 AUMENTA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA !!! Y los pilotos van a cambiar de moto para salir con otra con neumáticos de lluvia. No queda otra... 7 AL SUELO FRANCO MORBIDELLI !!! Estaba cuajando una gran actuación y estaba siendo una de las grandes sensaciones del fin de semana, pero la pista está muy delicada debido a la intermitente lluvia y ha terminado sufriendo una caída que le impedirá terminar en los primeros puestos. 6 Aguanta Franco Morbidelli en la tercera posición y lleva dos vueltas rápidas consecutivas, por lo que mucho va a tener que trabajar Enea Bastianini si quiere dar caza a su compatriota y aspirar al podio. 5 Enea Bastianini ha superado a Brad Binder y accede a la 4ª posición. También intenta ahora Marc Márquez poder superar al sudafricano. 5 CAÍDA DE PEDRO ACOSTA !!! Una pena porque el piloto de Mazarrón estaba tratando de asaltar la tercera posición. Continúa en carrera, pero pierde cualquier opción de poder terminar en el podio en esta carrera. 4 Marc Márquez sigue clavado en la séptima posición, justo por detrás de Enea Bastianini. Ambos lo van a tener complicado para optar al podio, aunque queda mucho terreno por delante todavía. 3 TERCERO PEDRO ACOSTA !!! Superó a Franco Morbidelli, pero luego no lo ha podido consolidar y el italiano recupera ese tercer puesto. 3 Atención porque Francesco Bagnaia está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y ya cuenta con cinco décimas de ventaja sobre Jorge Martín. 2 Muy lejos de la cabeza de carrera las dos Aprilia oficiales, con Aleix Espargaró en la 13ª posición y Maverick Viñales incluso fuera de los puntos, en la 16ª plaza. 2 Ha ganado una posición Pedro Acosta en la primera vuelta. Es 4º el murciano por el momento y es la mejor KTM en pista en estos momentos, aunque Brad Binder es 5º. 1 Marc Márquez ha ganado dos posiciones. Se sitúa en la 7ª posición justo por detrás de Enea Bastianini. 1 PECCO BAGNAIA MANTIENE LA PRIMERA POSICIÓN !!! Gran salida de Jorge Martín y el actual líder de MotoGP ya figura en la segunda plaza. Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez arranca en la 7ª plaza, Maverick Viñales en la 11ª, Aleix Espargaró en la 13ª, Pol Esparagró en la 15ª, Raúl Fernández en la 19ª y Alex Rins en la 20ª. PEDRO ACOSTA VUELVE A COGER RITMO. El piloto de KTM comienza hoy en la 5ª posición de la parrilla de salida. El murciano ha conseguido tres podios en su primer año en MotoGP y el último debutante que logró cuatro podios en la clase reina fue Jorge Martín en 2021. Marco Bezzecchi arranca la carrera desde la tercera posición de la parrilla de salida y hoy aspira a subir al cajón tras ocho carreras de ausencia y es que la última vez que el italiano terminó en el podio fue con la tercera posición que consiguió en el Gran Premio de España. Tras puntuar en solo una de sus primeras seis carreras con Ducati en MotoGP, Franco Morbidelli (Ducati) ha conseguido terminar en la zona de puntos en las seis últimas de forma consecutiva, su mejor racha desde una de 15 Grandes Premios seguidos entre 2022 y 2023. MORBIDELLI ASOMA EN LOS PRIMEROS PUESTOS. Franco Morbidelli está siendo una de las grandes sorpresas del fin de semana y hoy comienza en la segunda posición de la parrilla de salida. El italiano fue tercero en el Sprint y hoy aspira también al podio tras conseguir en el Gran Premio de San Marino de 2020 la primera de sus tres victorias hasta ahora en la máxima categoría. MARC MÁRQUEZ, GANADOR EN EL GP DE SAN MARINO EN LAS TRES CATEGORÍAS. Marc Márquez ha sido el único piloto capaz de ganar en las tres categorías en el Gran Premio de San Marino y podría ser el primero de la historia en obtener cuatro victorias en la clase reina. MARC MÁRQUEZ, HABITUAL DEL PODIO EN MISANO. El ‘93’del equipo Gresini Racing ha terminado en el podio en seis de sus diez carreras disputadas en Misano (incluyendo los Grandes Premios de San Marino y Emilia-Romagna), con cuatro victorias (2015, 2017, 2019 y 2021). Francesco Bagnaia sale hoy desde la pole, mientras que Jorge Martín lo hace desde la 4ª posición. Peor le fueron las cosas ayer en la sesión de calificación a Marc Márquez, ganador de la última carrera en MotorLand Aragón, y comienza la carrera en la 9ª plaza. Ayer fue 5º en el Sprint. Así las cosas, Jorge Martín afronta la carrera de hoy con 311 puntos, 26 más que Pecco Bagnaia. De este modo, ocurra lo que ocurra hoy, el piloto español conseguirá retener el liderato. BAGNAIA, TODO O NADA EN MISANO. Siempre que Pecco Bagnaia ha conseguido terminar la carrera en el circuito de Misano-Marco Simoncelli en MotoGP lo ha hecho en el podio (incluyendo los Grandes Premios de San Marino y Emilia-Romagna). No obstante, ha sufrido tres abandonos en este circuito en su trayectoria en la máxima categoría, más que en ningún otro trazado en la clase reina (también tres en el Circuit de Barcelona, Le Mans y MotorLand Aragón). MARTÍN ASPIRA A LLEGAR A LOS ‘DOBLES DÍGITOS’ DE PODIOS. Jorge Martín (Ducati) ha conseguido nueve podios en este 2024, récord en un mismo año en su trayectoria en MotoGP. Solo en una oportunidad ha alcanzado diez podios en una misma campaña teniendo en cuenta en todas las categorías (en 2018, año en el que se proclamó campeón del Mundo de Moto3). JORGE MARTIN, A POR LA SEGUNDA SEGUIDA EN MISANO. El piloto del equipo Prima Pramac Racing, que hoy sale en la cuarta posición, logró la victoria el año pasado en el Gran Premio de San Marino y este podría ser el primero en el que consiga dos triunfos en su trayectoria en MotoGP. Todos los pilotos, ingenieros y mecánicos pendientes del cielo porque están cayendo algunas gotas, pero de momento el asfalto no se ha mojado y todos los pilotos saldrán, en principio, con los slicks. Francesco Bagnaia fue, por su parte, segundo en la carrera corta de ayer, tratando de sobreponerse a los problemas físicos derivados de la tremenda caída que sufrió el pasado domingo tras un toque con Alex Márquez. El madrileño recuperó el liderato el pasado fin de semana aprovechando el abandono de Pecco Bagnaia y ayer volvió a ampliar sensiblemente la diferencia al frente de la clasificación de pilotos tras una nueva victoria en el Sprint, la 12ª en su trayectoria, más que ningún otro piloto. NUEVO CAPÍTULO EN EL DUELO ENTRE MARTÍN Y BAGNAIA. Tras el paréntesis que supuso la victoria de Marc Márquez el pasado domingo en el Gran Premio de Aragón, continúa el duelo fratricida entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia por la corona de MotoGP. Esta será la 27ª edición del Gran Premio de San Marino y ningún otro piloto ha logrado más victorias que Marc Márquez (tres) en esta carrera (los mismos que Jorge Lorenzo y Valentino Rossi). Después de las victorias de Ángel Piqueras en Moto3 y de Ai Ogura en Moto2, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de MotoGP. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino de motociclismo desde el circuito de Misano-Marco Simoncelli. ¿Preparados? Comenzamos...