Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de este Gran Premio de Malasia. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Final Jorge Martín cuenta con 24 puntos con respecto a Francesco Bagnaia. Ambos se disputarán el primer puesto, mientras que Marc Márquez y Enea Bastianini se jugarán ser el tercero, con un solo punto de diferencia entre ambos en estos momentos. Final Después de la cancelación del Gran Premio de Valencia después de las consecuencias derivadas de la DANA, todo indica a que la última carrera de la temporada se disputará en el Circuit de Barcelona-Catalunya. 19 Enea Bastianini ha conseguido su 9º podio de la temporada y da un salto de gigante para finalizar este año en la tercera posición en la clasificación de pilotos de MotoGP aprovechando que Marc Márquez ha sido finalmente 12º después de sufrir una caída. 19 Jorge Martín ha sido segundo por 10ª vez en el presente curso. Se queda de nuevo a las puertas de la victoria, pero no falla el madrileño, continúa manteniendo el liderato en la clasificación de pilotos de MotoGP y llegará a la última cita de la temporada como principal favorito para alzarse con el título en la clase reina. 19 VICTORIA DE PECCO BAGNAIA !!! Logra su 10ª victoria de la temporada, algo que no conseguía nadie en MotoGP desde Marc Márquez en 2019 (12) y consigue llegar con opciones de seguir peleando por el título a la última carrera de la temporada. 19 No parece que vaya a haber cambios sustanciales en esta última vuelta al Circuito Internacional de Sepang. Las posiciones están muy estabilizadas. 19 Jorge Martín se tendrá que conforma de nuevo con la segunda posición, pero se trata de un resultado magnífico pensando en el lucha por el título. 19 ÚLTIMA VUELTA !!! Pecco Bagnaia se prepara ya para afrontar los últimos kilómetros de la carrera y todo indica que, con esta victoria, podrá superar esta primera bola de partido en contra. 18 Marc Márquez ingresa en la zona de puntos después de que haya protagonizado un doble adelantamiento a Franco Morbidelli y Raúl Fernández. 17 Si no ocurre nada raro, Pecco Bagnaia logrará su 10ª victoria de la temporada. El último piloto que consiguió al menos diez victorias en una misma campaña fue Marc Márquez en 2019 (12). 17 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Nada. No habrá remontada. Pecco Bagnaia le da una vuelta de tuerca al ritmo y vuelve a estirar la diferencia por encima de los dos segundos. 16 Por detrás, parece que Alex Márquez ha incrementado el ritmo y mantiene a Pedro Acosta a distancia en la lucha por la cuarta posición. 16 Se sigue acercando Jorge Martín a la cabeza de carrera. Apenas un segundo y medio en estos momentos entre él y Bagnaia. Parece difícil, pero puede que tengamos carrera. 15 Jorge Martín ha conseguido reducir sensiblemente la desventaja que mantiene con respecto a Pecco Bagnaia. La degradación de los neumáticos es importante en esta pista debido al intenso calor y habrá que ver si no tiene incidencia de cara al tramo final de la carrera. 14 Atención porque Pedro Acosta se está acercando a la posición de Alex Márquez y podría amenazar su 4º puesto en breves instantes. 13 Comentar que tanto Franco Morbidelli como Marc Márquez siguen en pista después de sus respectivas caídas. Ahora marchan en la 15ª y 16ª posición respectivamente. 12 Por detrás, Fabio Quartararo rueda en la 6ª posición y es la mejor moto asiática en pista, mientras que Johann Zarco, 11º, es la mejor Honda, tal y como suele ser norma a lo largo de toda la temporada. 12 Más de dos segundos ya entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín. El madrileño, a su vez, no tiene demasiados agobios, puesto que tiene a más de seis segundos a Enea Bastianini. 10 Enea Bastianini se asienta en la tercera posición. El italiano, que ganó en esta pista el año pasado, ha terminado en el podio en cuatro de sus cinco últimas participaciones en el Gran Premio de Malasia en todas las categorías, incluyendo las dos disputadas en MotoGP (2º en 2022 y 1º en 2023). 10 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se supera ya el ecuador de la carrera. Jorge Martín se debe concentrar ya en mantener una segunda posición que le haría seguir siendo favorito de cara al título con uno solo Gran Premio por celebrar todavía. 9 Pedro Acosta, que salía desde la 13ª posición, es ahora 5º y trata de acercarse hasta la posición de Alex Márquez. 8 Más de un segundo de ventaja en estos momentos entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín. El transalpino va camino de conseguir su 10ª victoria de la temporada y evitaría que Jorge Martín dejara hoy el título sentenciado. 7 Y CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ !!! Militaba en la tercera plaza justo antes de irse al suelo. Ahora Enea Bastianini pasa a la tercera posición y le sirve al italiano en bandeja la posibilidad de que termine finalmente en la tercera plaza en el ranking de pilotos de MotoGP. 7 CAÍDA DE FRANCO MORBIDELLI !!! El piloto italiano marchaba en la cuarta posición. 7 Se ha estabilizado la carrera después de un primer tramo en el que hemos vivido al borde del infarto tras un toma y daca continuo entre Bagnaia y Martín, los dos pilotos que se están jugando el título en MotoGP. 6 En estos momentos, la ventaja de Jorge Martín sería de 24 puntos con respecto a Pecco Bagnaia. El español seguiría siendo el claro favorito de cara a la carrera final de temporada previsiblemente en el Circuit de Barcelona Catalunya después de la cancelación del Gran Premio de Valencia. 6 Atención porque Pecco Bagnaia está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y tiene prácticamente un segundo de ventaja con respecto a un Jorge Martín que lo ha intentado varias veces, pero finalmente no ha podido superar al italiano. 5 Las seis primeras motos son Ducati y Pedro Acosta es el primero que rueda con una moto de la fábrica italiana. El de KTM es 7º en estos momentos por delante de Fabio Quartararo. 5 Francesco Bagnaia ha podido completar una vuelta entera liderando la carrera y ojo porque se está consiguiendo marchar en solitario. 4 ADELANTAMIENTO DE BAGNAIA !!! Recupera el italiano el primer puesto. Impresionante el duelo entre los dos mejores pilotos actualmente en la parrilla y lo cierto es que el italiano lo está dando todo y no le queda otra que ser tremendamente agresivo en esta carrera si quiere llevar el título vivo a la última carrera. 3 OTRA VEZ JORGE MARTÍN !!! Ahora sí, parece que el de San Sebastian de los Reyes consolida algo más el adelantamiento, sin embargo Pecco Bagnaia no pierde ni mucho menos la posición. 3 ESPECTACULAR LA CARRERA QUE ESTAMOS VIVIENDO !!! Nuevo intento de Jorge Martín. Está forzando la máquina al máximo, pero apura tanto la frenada que se termina por ir un poco largo y Pecco Bagnaia le logra recuperar siempre la posición. 2 Marc Márquez permanece a la expectativa y rueda de momento en la tercera posición. 2 Sigue el toma y daca entre Bagnaia y Martín !!! Hasta tres veces ha superado al español al italiano, pero Bagnaia ha reaccionado en todos esos intentos y ha conseguido recuperar finalmente ese primer puesto. 1 Segunda intentona de Jorge Martín, pero vuelve a recuperar Pecco Bagnaia. Vaya duelo entre los dos pilotos que pelean por el título !!! 1 Al ataque Jorge Martín !!! Muy agresivo el madrileó buscando la primera posición, pero no consigue consolidar el adelantamiento. 1 COMIENZA DE NUEVO LA CARRERA !!! Mantiene la primera plaza Pecco Bagnaia y, de este modo, evitaría que el título recayera hoy en manos de Jorge Martín. Esto se pone en marcha en unos minutos otra vez. Parece que ni Jack Miller ni Brad Binder podrán salir a la nueva carrera. Varapalo importante para KTM, aunque la buena noticia es que los pilotos no tienen lesiones serias aparentemente. En la caída se han visto implicado Jack Miller, Brad Binder y Fabio Quartararo. Todos los pilotos están conscientes y habrá que ver si pueden salir de nuevo a pista. 1 BANDERA ROJA !!! Se para la carrera y se tendrá que efectuar una nueva salida debido a una caída en la que se han visto implicados Jack Miller, Brad Binder y Joan Mir. 1 PRIMERO BAGNAIA !!! Intentó superarle Martín, pero no consolidó en adelantamiento y el transalpino mantiene la primera posición. Repasamos la posición de salida del resto de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Maverick Viñales comienza en la 12ª posición, Raúl Fernández en la 15ª, Aleix Espargaró en la 16ª, Joan Mir en la 20ª y Augusto Fernández en la 21ª. Pedro Acosta ha conseguido cinco podios en su primera temporada en MotoGP, aunque hoy lo tendrá en principio bastante difícil para terminar en el cajón saliendo desde la 13ª plaza. El último rookie que alcanzó cinco o más podios en la máxima categoría fue Fabio Quartararo en 2019 (siete). JACK MILLER, ABONADO AL 8º PUESTO EN SEPANG. El australiano ha terminado exactamente en la 8ª posición en cinco de sus seis últimas participaciones en el Circuito Internacional de Sepang. Hoy es el primer piloto que no monta una Ducati en la parrilla de salida y arranca en la séptima plaza. Por su parte, Alex Márquez completa hoy la primera línea saliendo en la tercera posición. El piloto de Cervera no comenzaba en la primera línea desde el Gran Premio de los Países Bajos, siendo finalmente séptimo en la carrera. MÁRQUEZ, PILOTO EN ACTIVO CON MÁS VICTORIAS EN MALASIA. El piloto del equipo Gresini Racing es el piloto actual más laureado en este Gran Premio de Malasia de MotoGP (dos victorias en 2014 y 2018). Ha terminado en el podio en cuatro de sus nueve participaciones en el Circuito Internacional de Sepang en la máxima categoría. ENEA BASTIANINI ASPIRA AL DOBLETE EN SEPANG. El piloto de Rímini se impuso el año pasado en el Gran Premio de Malasia y podría ser el primer piloto que consiga dos victorias consecutivas en esta carrera desde Andrea Dovizioso (2016 y 2017). Marc Márquez y Enea Bastianini parten como las dos grandes alternativas a una posible victoria de los dos pilotos que pelean por el título. El español comienza en la 5ª posición, mientras que el italiano lo hacen desde la sexta. Ambos pugnan por ser el tercero esta temporada en el ranking de pilotos de MotoGP. Jorge Martín ha conseguido 14 podios en la presente temporada, solo dos menos que en sus tres primeros años en la máxima categoría (16). JORGE MARTÍN, RACHA HISTÓRICA DE PODIOS EN MOTOGP. El piloto madrileño, por su parte, comienza desde la segunda posición. El piloto de San Sebastián de los Reyes ha terminado en el podio en sus cinco últimas carreras en MotoGP, su mejor racha histórica en la clase reina. … Y 50 PODIOS EN MOTOGP. Y es que el piloto de Turín ha conseguido 49 podios hasta el momento en en la clase reina y podría ser el 16º piloto en la historia y el 5º italiano que alcance 50. PECCO BAGNAIA BUSCA LA 10ª VICTORIA DE LA TEMPORADA… Francesco Bagnaia arranca la carrera desde la pole position, la sexta en la presente campaña. El piloto italiano ha conseguido nueve victorias en este 2024 y esta podría ser la primera vez que alcance diez carreras ganadas en sus 12 temporadas en todas las categorías. El último piloto que logró al menos diez victorias en una misma campaña fue Marc Márquez en 2019 (12). Pecco Bagnaia tiene que ir, por tanto, con todo para salvar esta ‘bola de partido’ de su rival y llevar el campeonato vivo a la última cita de la temporada que, a falta de oficialidad, se disputará en el Circuit de Barcelona-Catalunya después de que se haya cancelado el Gran Premio de Valencia debido a los trágicos efectos de una DANA que ha afectado enormemente a toda la región. MARTÍN INTENTARÁ RECOGER EL TESTIGO DE JOAN MIR. Pilotos españoles podrían lograr el Campeonato del Mundo de MotoGP en 11 de las 15 últimas ocasiones. Desde la victoria de Jorge Lorenzo en 2010, solo han impedido la sucesión de victorias españoles Casey Stoner en 2011, Fabio Quartararo en 2021 y Francesco Bagnaia en 2022 y 2023. El último español en ganar la corona de MotoGP fue Joan Mir en 2020. ‘MARTINATOR’ BUSCA SU SEGUNDA CORONA. Jorge Martín podría conquistar su primer título en MotoGP, el segundo de su trayectoria después de haber ganado la corona de Moto3 en 2018. Podría ser el 5º piloto español en lograr el título en la categoría de 500cc/MotoGP después de Alex Crivillé, Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Joan Mir. Así las cosas, a falta de dos carreras para la conclusión de la temporada, Jorge Martín podría certificar matemáticamente su primer título en la categoría reina si es que, entre múltiples combinaciones, logra ganar la carrera y que Pecco Bagnaia no pase de la tercera plaza. PRIMERA BOLA DE PARTIDO PARA JORGE MARTÍN. Hoy puede ser un día histórico para el motociclismo español y es que Jorge Martín tiene su primera oportunidad para conseguir el título de MotoGP. Ayer se impuso en el sprint, mientras que Francesco Bagnaia se fue al suelo en el sprint y no pudo puntuar, por lo que aumentó su ventaja al frente de la clasificación de pilotos hasta los 29 puntos. Después de los triunfos de David Alonso en Moto3 y de Celestino Vietti en Moto2, diseccionamos ya todo lo que pueda ocurrir en un día en el que Jorge Martín puede hacer historia si es que logra convertirse en el nuevo campeón de MotoGP. Buenas noches !!! Buenas noches !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Malasia de motociclismo desde el Circuito Internacional de Sepang. ¿Preparados? Comenzamos…