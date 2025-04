Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de este Gran Premio de Japón. La competición vuelve dentro de dos semanas con la disputa del Gran Premio de Australia en el circuito de Phillip Island. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Final Recordemos que ya se ha resuelto el Campeonato de Moto3 con la victoria de David Alonso, primer piloto colombiano que logra conquistar un título en cualquier categoría. Final El Mundial de MotoGP está que arde y, a falta de solo cuatro carreras para el final de la temporada, solo diez puntos separan a Jorge Martín, que mantiene la primera posición, con respecto a Pecco Bagnaia. Enea Bastianini ocupa el tercer puesto, a 79 puntos del español, mientras que Marc Márquez es 4º, con 81 puntos de desventaja. 24 Marc Márquez consigue la tercera posición y logra su octavo podio de la temporada, su mejor cifra en un mismo año desde que lograra 18 en 2019, año en el que conquistó su último título de MotoGP. 24 Jorge Martín ha logrado su 12º podio de la temporada y nunca antes había subido tantas veces al podio en un mismo año en cualquier categoría. Un dato que demuestra la enorme regularidad que está manteniendo el piloto español a lo largo de todo el curso. 24 Francesco Bagnaia ha conseguido ocho victorias en este 2024, su mejor cifra en una misma temporada en la máxima categoría. 24 VICTORIA DE PECCO BAGNAIA !!! Fin de semana perfecto para el piloto italiano, con victorias tanto en el sprint como en la carrera larga. Suma 37 puntos y se sitúa a solo diez de un Jorge Martín que ha conseguido minimizar daños logrando la segunda posición. 24 ÚLTIMA VUELTA !!! Nada va a cambiar. Pecco a punto de llevarse el triunfo y Marc Márquez lo tiene todo a favor para conservar la tercera posición. 23 Nada. Se deja ya ir Jorge Martín. No va a poder dar caza a Bagnaia y el italiano se vuelve a escapar, Si no comete errores, tiene la victoria en el bolsillo. 23 Por su parte, Enea Bastianini lo sigue intentando también, pero Marc Márquez está regulando bien la ventaja para tratar de asegurarse la tercera posición. 22 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se sigue acercando Jorge Martín. No sabemos si le han caído los neumáticos a Bagnaia, pero el ritmo del italiano ha decrecido un poco en las últimas vueltas. Habrá que ver si hay terreno suficiente para una posible remontada porque llegamos ya al tramo final de la carrera. 21 Jorge Martín se sitúa de nuevo por debajo del segundo de desventaja y parece que el madrileño no se conforma, lo va a intentar hasta el final. 21 Marc Márquez se defiende como gato panza arriba y vuelve a incrementar la renta con respecto a Enea Bastianini. El piloto de Cervera aspira a conseguir su octavo podio de la temporada, la primera, recordemos, con montura Ducati. 20 No hay ningún cambio en la batalla táctica entre Francesco Bagnaia y Jorge Martín. En un fin de semana de dominio del italiano, el español al menos minimiza daños al máximo posible y si termina en el segundo puesto podrá continuar manteniendo la primera plaza en el ranking de pilotos de la clase reina. 19 Por detrás, Franco Morbidelli está muy cerca ya de Brad Binder y el piloto italiano podría terminar por superar al sudafricano para hacerce con la 5ª posición. 18 Ojo a Enea Bastianini que se vuelve a acercar bastante !!! Apenas cinco décimas de ventaja en estos momentos para Marc Márquez con respecto al piloto de Rímini. 17 Brad Binder está rodando en la 5ª posición y es la única moto no Ducati en cabeza de carrera. Resiste en soliutario porque tiene por detrás a otras tres máquinas del fabricante italiano: las de Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio. 16 Parece que Marc Márquez está incrementando el ritmo, al menos ha conseguido estabilizar la ventaja que mantiene con respecto a Enea Bastianini en la lucha por la tercera posición en esta carrera. 15 Pedro Acosta tira la toalla y termina por abandonar. Salía desde la pole por primera vez en MotoGP, aunque posteriormente se ha terminado por ir al suelo, tanto ayer en el sprint como hoy en la carrera larga. 15 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Bagnaia dispara la ventaja y la consolida ya por encima del segundo y medio, sentando las bases de la que sería su octava victoria de la temporada. 14 Enea Bastianini está siendo en estos momentos el más rápido en pista y se está acercando a la posición de Marc Márquez. Puede que veamos una batalla entre ambos por la tercera posición. 13 Alcanzamos ya el ecuador de la carrera y Jorge Martín no termina de poder acercarse a un Pecco Bagnaia que está administrando a la perfección su ventaja, rodando como un reloj y aumentando en estos momentos la ventaja con respecto al español. 12 CAÍDA DE MAVERICK VIÑALES !!! Vaya día para el piloto de Roses. Después de salir desde el tercer puesto, termina abandonando por tercera vez en el presente curso. 12 Los equipos preparan una segunda moto con neumáticos de lluvia por si fuera necesario que los pilotos realizaran el cambio, aunque parece que no hay precipitaciones en estos momentos sobre el circuito de Motegi y la pista se mantiene seca. 11 CUARTO ENEA BASTIANINI !!! Le ha costado bastante superar a Brad Binder, pero el italiano ya milita en la 4ª posición. Habrá que ver si tiene fuelle suficiente como para dar caza a Marc Márquez. 10 SE ACERCA JORGE MARTÍN !!! Siete décimas ahora entre Pecco y el piloto español. Puede que haya carrera y veamos un cara a cara entre los dos pilotos por la victoria. 9 Si todo terminara así, Francesco Bagnaia estaría en disposición de recortar de nuevo la desventaja que mantiene con respecto a Jorge Martín en el ranking de pilotos de MotoGP y la diferencia entre ambos sería de diez puntos a cuatro carreras para la conclusión de la temporada. 8 El incidente entre Joan Mir y Alex Márquez será investigado. Los dos se encuentran ya fuera de carrera después del toque entre ambos en los primeros instantes de la prueba. 8 Parece que Pecco Bagnaia está consiguiendo detener el golpe y vuelve a incrementar sensiblemente la renta con respecto a Jorge Martín. De nuevo, algo más de un segundo de ventaja para el piloto de Turín. 7 Por detrás, comentar que Fabio Quartararo ocupa en estos momentos el 12º puesto y su Yamaha es la primera moto japonesa en pista. 6 El que no se ha podido mantener en los primeros puestos ha sido Maverick Viñales. El piloto de Aprilia ha caído hasta el 11º puesto y recordemos que comenzó en la tercera plaza. Marcha incluso por detrás de Aleix Espargaró, su compañero de equipo que salió en la 15ª plaza. 5 Atención a Jorge Martín !!! El madrileño marca ahora la vuelta rápida y parece que tiene ritmo para poder dar caza a Pecco Bagnaia. De momento hay un segundo entre ambos. 5 TERCERO MARC MÁRQUEZ !!! El piloto del equipo Gresini Racing vuelve a protagonziar otra gran remontada y ya cabalga a la estela de los dos mejores pilotos este año en la clase reina. 4 Pedro Acosta no abandona después de la caída y de momento se vuelve a subir a la moto. 3 CAÍDA DE PEDRO ACOSTA !!! SEGUNDO JORGE MARTÍN !!! Los dos primeros pilotos de MotoGP ya ocupan las dos primeras plazas en esta carrera. Enorme la remontada del español que, recordemos, salía desde la 11ª posición. 3 5º MARC MÁRQUEZ !!! Supera a Jack Miller y habrá que ver hasta donde puede remontar el piloto español. 2 Lidera la carrera Francesco Bagnaia, aunque hay tres KTM en el Top5. Pedro Acosta es segundo, Brad Binder tercero y un sorprendente Jack Miller que marcha en la 5ª plaza. 2 DOBLE CAÍDA !!! Alex Márquez y Joan Mir se han ido al suelo. Parece que se han tocado y el piloto de Honda se muestra visiblemente enfadado. 1 Tremendo Jorge Martín !!! Doble adelantamiento del español sobre Marc Márquez y Enea Bastianini y ya es 4º. 1 Avanzan tanto Marc Márquez como Jorge Martín. Se ubican de momento en la 5ª y 6ª plaza respectivamente. 1 PRIMERO BAGNAIA !!! Ha superado a Pedro Acosta en la salida... Repasamos, como siempre, la posición de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez arranca la carrera desde la 10ª plaza, Raúl Fernández en la 13ª, Aleix Espargaró en la 15ª, Joan Mir en la 17ª, Augusto Fernández en la 18ª y Alex Rins en la 19ª. NAKAGAMI, ÚNICO PILOTO JAPONÉS EN MOTOGP. El piloto de Honda tiene prácticamente nulas opciones de victoria, máxime saliendo desde la 21ª posición de la parrilla de salida. Solo dos pilotos japoneses han conseguido la victoria en el Gran Premio de su país en 500cc/MotoGP (Norick Abe en 1996 y 2000 y Makoto Tamada en 2004). Maverick Viñales, por su parte, completa la primera línea y sale hoy desde la tercera posición, tratando de revertir el mal sabor de boca de la carrera del año pasado en Motegi. Y es que, el piloto de Aprilia fue 19º en el Gran Premio de Japón de 2023. Excluyendo abandonos, se trata de su peor posición histórica en MotoGP (también 19º en el Gran Premio de Alemania de 2021). Recordamos que esta es la primera pole de Pedro Acosta en MotoGP y el murciano no salía desde la primera posición de la parrilla desde el Gran Premio de Austria de 2023, cuando militaba en la parrilla de Moto2. PEDRO ACOSTA, TRAS LOS PASOS DE FABIO QUARTARARO. El ‘Tiburón’ de Mazarrón, que hoy comienza desde la pole position, ha conseguido cuatro podios en su primera temporada en MotoGP. El último rookie que alcanzó cinco o más podios en la máxima categoría fue Fabio Quartararo en 2019 (siete). MÁRQUEZ, EL ÚNICO EN TRIUNFAR EN MOTEGI EN LAS TRES CATEGORÍAS. El piloto de Cervera ha sido ha sido el único que ha ganado en el Gran Premio de Japón en las tres categorías (125cc en 2010, Moto2 en 2012 y MotoGP en 2016, 2018 y 2019). MARC MÁRQUEZ, LA VUELTA DEL SAMURAI. Ningún piloto de la actual parrilla de MotoGP ha conseguido más victorias que Marc Márquez en el Gran Premio de Japón (tres: 2016, 2018 y 2019). De ganar, podría igualar a Kevin Schwantz y Valentino Rossi (cuatro cada uno) como piloto con más triunfos en esta carrera en la clase reina a lo largo de la historia. ‘MATINATOR’, PLENO DE PODIOS EN JAPÓN. Jorge Martín ha terminado en el podio en sus dos participaciones anteriores en el Gran Premio de Japón de MotoGP (3º en 2022 y 1º en 2023). Solo en el Gran Premio de Catalunya ha conseguido más podios hasta el momento en la clase reina (tres). MARTÍN BUSCA EL DOBLETE EN JAPÓN. El de San Sebastián de los Reyes logró la victoria en la pasada edición del Gran Premio de Japón y viene de ganar en la última carrera en Indonesia. No obstante, el piloto español nunca ha conseguido dos victorias consecutivas en su trayectoria en MotoGP. JORGE MARTÍN, PEOR POSICIÓN DE SALIDA DESDE EL GP DE AUSTRIA DE 2023. Ya comentamos que el piloto madrileño arranca hoy la carrera desde la 11ª posición, se trata de su peor posición de salida en la presente temporada y la peor desde el Gran Premio de Austria de 2023, cuando comenzó en la 12ª plaza. PECCO, MUY SÓLIDO EN LOS TRAZADOS ASIÁTICOS. Francesco Bagnaia ha terminado en el podio en nueve de las diez últimas carreras que ha disputado en circuitos asiáticos, los cinco últimos de forma consecutiva. Esto tras haber conseguido solo uno en las nueve primeras en MotoGP en ese continente. BAGNAIA, A POR UNA OCTAVA VICTORIA QUE SE LE ESTÁ RESISTIENDO. El piloto italiano ha conseguido siete victorias en este 2024 y, de lograr una más, será su mejor cifra en una misma temporada. No obstante, como comentamos anteriormente, Pecco no sube a lo más alto del podio un domingo desde el pasado Gran Premio de Austria. Hoy parte desde la pole position Pedro Acosta, la primera de su trayectoria en MotoGP, con Pecco Bagnaia comenzando desde la segunda posición, mientras que Jorge Martín arranca hoy más retrasado y sale en la 11ª posición. Enea Bastianini parte en la cuarta plaza, mientras que Marc Márquez lo hace en la 9ª. Aunque más remotas, continúan teniendo opciones de seguir peleando por la corona tanto Enea Bastianini como Marc Márquez, a 72 y 77 puntos respectivamente de Jorge Martín. Asistiremos, por tanto, a un nuevo cara a cara entre Jorge Martín y el propio Bagnaia por el título de campeón del Mundo de MotoGP. La situación se encuentra muy ajustada y el piloto español parte en esta carrera con solo 15 puntos de diferencia con respecto al italiano. Francesco Bagnaia se volvió a imponer ayer en el Sprint, por tercer sábado consecutivo, aunque al italiano al italiano se le están atragantando últimamente los domingos y no se lleva la victoria desde el pasado Gran Premio de Austria. Después de la victoria de David Alonso en Moto3 y su celebración del título en la menor de las tres categorías, y de la victoria de Manu González en Moto2, diseccionamos ya todo lo que puede suceder dentro de unos instantes en la prueba de la clase reina. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Japón de motociclismo desde el Mobility Resort de Motegi, la 16ª prueba de la temporada 2024. ¿Preparados? Comenzamos…