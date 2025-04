Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta espectacular jornada de motociclismo. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Final La competición para hasta el primer fin de semana de agosto cuando se dispute el Gran Premio de Gran Bretaña. Final DATO. Es la primera vez que Marc Márquez y Alex Márquez coinciden en el podio en la misma carrera en MotoGP. El mayor de los hermanos suma 178 Grandes Premios en la clase reina y Alex 67. Final Así las cosas, Pecco Bagnaia se marcha al parón veraniego como nuevo líder en MotoGP con 212 puntos, diez de ventaja con respecto a Jorge Martín y 56 sobre Marc Márquez. Final La nota amarga del día ha sido para Jorge Martín. El madrileño se fue al suelo cuando marchaba en la primera plaza y lo tenía todo a favor para firmar el doblete este fin de semana después de su victoria ayer en el sprint. Al final sale con un cero hoy y entrega el liderato a Francesco Bagnaia. Final Alex Márquez, por su parte, consigue su primer puesto en el podio en la presente temporada y sube por primera vez al cajón desde el Gran Premio de Malasia de 2023. Final Marc Márquez ha conseguido su 4º podio de la temporada. Desde 2021 no conseguía este número de podios en una misma temporada en la clase reina (también cuatro). 30 Los hermanos Márquez completan el podio. Marc Márquez ha sido segundo y Alex Márquez, tercero, por lo que firman un doblete espectacular para el equipo Gresini Racing. 30 VICTORIA DE PECCO BAGNAIA !!! El italiano aprovecha, además, el error de Jorge Martín para escalar hasta la primera plaza del ranking de pilotos de MotoGP y se marcha al parón veraniego como líder. 30 ÚLTIMA VUELTA !!! Bagnaia a punto de conseguir la victoria, sería la 5ª de la temporada, la cuarta de forma consecutiva. 29 SEGUNDO MARC MÁRQUEZ !!! Ha llegado finalmente a la posición de Alex Márquez y le adelanta sin miramientos. Vaya remontada del piloto de Cervera, recordemos que salía en la 13ª plaza. 29 Francesco Bagnaia lo tiene todo a favor para llevarse la victoria, sería la cuarta consecutiva y mantendría su racha triunfal. 28 CAÍDA DE JORGE MARTÍN !!! Iba primero y esto pone patas arriba al campeonato. 28 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Batalla tremenda entre Bastianini y Franco Morbidelli por la 5ª posición. 27 Va como un avión Marc Márquez !!! Pero no parece que tenga terreno suciciente como para dar caza a su hermano. Alex Márquez se encuentra a algo más de un segundo de ventaja. 26 Enea Bastianini también supera a Franco Morbidelli, pero no se rinde el piloto de Pramac Racing dispuesto a defender con uñas y dientes la 5ª posición. 26 4º MARC MÁRQUEZ !!! Vaya pasada a Franco Morbidelli por el interior. Parecía que había perdido cualquier opción después del toque, pero vuelve a la batalla y habrá que ver si tiene opciones de podio. 25 Por delante, Jorge Martín sigue administrando la renta que mantiene con respecto a Pecco Bagnaia a la perfección y sigue con unas siete décimas de ventaja que pueden ser suficientes. 24 Morbidelli disfruta ahora de algo más de tranquilidad, con unas dos décimas de diferencia con respecto a Marc Márquez. 23 Marc Márquez ha roto la cúpula en el toque con Morbideli y parece que se la hinchado el airbag. Le está pasando de todo al piloto de Cervera, que no ha tenido el punto de suerte siempre necesario para haber luchado por la victoria en su regreso a Sachsenring. 23 El toque ha perjudicado a Marc Márquez y ahora se tiene que concentrar en tratar de defender la 5ª posición. 22 VAYA TOQUE ENTRE MORBIDELLI Y MARQUEZ !!! A punto de irse al suelo dos. 21 Carrera prácticamente sin incidencias. Recordemos que solo se ha visto obligado a abandonar Fabio Di Giannantonio y ha sido por motivos técnicos. 21 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Ruedan a ritmos constantes de momento Jorge Martín y Francesco Bagnaia y se mantiene la diferencia entre ambos. 20 Alex Márquez no ha subido al podio en la presente temporada. La última vez que terminó en el cajón fue en el Gran Premio de Malasia de 2023. 19 Marc Márquez está cada vez más cerca de Franco Morbidelli y debería tratar de superarle en escasos instantes. 19 Parece que Jorge Martín ha logrado detener el golpe y ahora mantiene estable la diferencia en el entorno de las ocho décimas conr respecto a Francesco Bagnaia. 18 TERCERO ALEX MÁRQUEZ !!! Ha conseguido superar a un Franco Morbidelli que parece que está perdiendo fuelle y se queda de momento sin el premio del podio. 17 Atención porque Bagnaia ha sido cuatro décimas más rápido que Jorge Martín en la última vuelta y podría terminar por dar caza a Jorge Martín. 16 5º MARC MÁRQUEZ !!! Le ha costado, pero ha conseguido finalmente deshacerse de Miguel Oliveira. Ahora tiene por delante a Alex Márquez. 16 SEGUNDO DE NUEVO PECCO BAGNAIA !!! Habrá que ver si tiene tiempo de recuperar la desventaja que mantiene con respecto a Jorge Martín. 15 Atención porque Pecco Bagnaia se acerca de nuevo a la posición de Franco Morbidelli !!! 15 Fabio Quartararo marcha en la 12ª plaza y es la primera montura asiática en esta carrera en su, recordemos, carrera número 100 en MotoGP. 14 No le va nada bien a KTM este circuito. El primer piloto de la firma austriaca es Pedro Acosta y el murciano no pasa de la 9ª posición, justo por delante de Brad Binder. 13 Marc Márquez sigue clavado en la 6ª posición y de momento no puede sobrepasar a un Miguel Oliveira que aguanta bien también en las primeras posiciones. 12 La última vez que Franco Morbidelli subió al podio fue en el Gran Premio de España de 2021. 58 Grandes Premios después podría volver a subir al cajón. 11 No va demasiado cómodo Francesco Bagnaia en esta carrera. Se le han escapado ya Jorge Martín y Franco Morbidelli y ahora tiene pegado a Alex Márquez, por lo que corre peligro la tercera plaza en la que marcha en estos momentos. 10 Fabio di Giannantonio hbaía conseguido puntuar en sus 15 últimas carreras de MotoGP, incluyendo una victoria y un 3º puesto, pone fin a su mejor racha hasta el momento en la máxima categoría y la mejor de cualquiera de los pilotos actuales. 10 Fabio Di Giannantonio entra en boxes. Parece que tiene algún problema mecánico. El italiano se ve obligado a abandonar. 9 MORBIDELLI SUPERA A BAGNAIA !!! Da el campanazo el piloto del Pramac Racing, ayudando a su compañero Jorge Martín, que sigue dominando la carrera. 8 Atención porque Jorge Martín se está escapando ligeramente y cuenta en estos momentos con tres décimas de ventaja con respecto a Pecco Bagnaia. 8 No lo hemos comentado, pero gran carrera hasta el momento de un Alex Márquez que está consiguiendo aguantar entre los mejores, ubicado de momento en la 4ª posición. 7 PRIMERO JORGE MARTÍN !!! No se ha cebado el madrileño después de que Bagnaia le adelantara. Ha seguido bien el ritmo del italiano y ahora vuelve a situarse en el primer puesto. 6 7º MARC MÁRQUEZ !!! Pasito a pasito el piloto de Cervera. Lo tiene difícil, pero no está tan lejos. Podría terminar llegando, pero debe cerrar los huecos lo más rápidamente posible. 5 Muy retrasado hoy Pedro Acosta. El Tiburón de Mazarrón no pasa de la 12ª plaza después de no haber salido especialmente bien en esta carrera. 4 Por detrás, Marc Márquez ha conseguido ganar una posición. 8º de momento el piloto de Cervera, pero algo lejos de los primeros puesto y muy complicado que pueda sumar hoy su 9º victoria en el 'Anillo de Sajonia'. 4 Marca Morbidelli la vuelta rápida en carrera !!! Puede ser hoy el día del piloto italiano. 3 Ojo a Franco Morbidelli que se destaca en la tercera posición. Recordemos que lleva la misma moto que Jorge Martín, pero hasta el momento no había conseguido militar en los primeros puestos. 3 Intensa batalla ahora entre los dos grandes candidatos para conquistar este año el título de MotoGP. 3 PRIMERO PECCO BAGNAIA !!! Ha marcado la vuelta rápida y trata de asaltar la primera plaza, pero no lo termina de consolidar. 2 SEGUNDO PECCO BAGNAIA !!! Se deshace de Oliveira y se marcha ya a por Jorge Martín, consciente de que no le puede dejar marcar ritmo. 1 Pecco Bagnaia se sitúa en el tercer puesto y Marc Márquez tampoco es que haya tenido una espectacular salida y marcha en la 9ª plaza. 1 Intenta Oliveira colocarse en la primera posición, pero aguanta Jorge Martín en cabeza de carrera. 1 COMIENZA LA CARRERA !!! Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez arranca en la 5ª plaza y Augusto Fernández en la 15ª. Hoy causan bajo tanto Aleix Espargaró como Alex Rins. El primero se probó el viernes, pero rápidamente se constató que no está en condiciones de disputar esta carrera, mientras que al segundo le sustituye en Yamaha un Remy Gardner que este año compite en Superbikes. Fabio Quartararo consiguió su última victoria en MotoGP en el Gran Premio de Alemania de 2022. El piloto francés no ha ganado en ninguno de los 38 últimos Grandes Premios, su peor racha sin victorias en la clase reina. FABIO QUARTARARO SE PONE A 100. El piloto francés disputa hoy su Gran Premio número 100 en MotoGP. En las 99 carreras anteriores ha conseguido 11 victorias, 31 podios y 16 poles positions, además del título en 2021. VIÑALES LUCHA CONTRA LA ‘MALDICIÓN’ EN SACHSENRING. El piloto de Aprilia ha abandonado en sus dos últimas participaciones en el Gran Premio de Alemania y Sachsenring podría ser el primer circuito en el que abandone en tres ocasiones de forma consecutiva. ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA PEDRO ACOSTA. Con 20 años y 43 días hoy, Pedro Acosta (KTM) tiene la última oportunidad de convertirse en el piloto más joven en obtener una victoria en MotoGP superando el récord de Marc Márquez (ganó con 20 años y 63 días en el GP de Las Américas de 2014). Hoy arranca desde la 10ª posición. BAGNAIA BUSCA IGUALAR SU MEJOR RACHA DE VICTORIAS CONSECUTIVAS. El piloto italiano ha conseguido la victoria en los tres últimos Grandes Premios de MotoGP y, de ganar en esta carrera,, igualaría su mejor racha de victorias consecutivas en la clase reina (cuatro en 2022). En cuanto a la clasificación de pilotos, Jorge Martín cuenta con 212 puntos, 15 más que Pecco Bagnaia y 66 sobre Marc Márquez. Jorge Martín sale desde la pole position, acompañado en la primera línea por las dos Aprilia del equipo Trackhouse Racing, las de Miguel Oliveira y Raúl Fernández. Francesco Bagnaia comienza en la cuarta plaza y Marc Márquez, como hemos comentado, en la 13ª. De los actuales pilotos de MotoGP, Jorge Martín (en 2023) y Fabio Quartararo (2022) han sido los únicos pilotos diferentes a Marc Márquez capaz de ganar en el Gran Premio de Alemania de MotoGP. MÁRQUEZ ENCUENTRA LA REGULARIDAD CON DUCATI. El ‘93’ del equipo Gresini Racing ha puntuado en sus cinco últimas carreras de MotoGP y si termina en la zona de puntos en el próximo Gran Premio de Alemania será su mejor racha desde 2022 (diez carreras consecutivas). Hoy parece que Marc Márquez lo tendrá francamente difícil para prolongar su racha triunfal en tierras germanas y es que el piloto del equipo Gresini Racing comienza bastante alejado, desde la 13ª de la parrilla de salida, y ayer, aunque remontó bastantes puestos en el sprint, solo le alcanzó para ser 6º. De hecho, desde que forma parte de la parrilla de MotoGP (2013), Marc Márquez se ha llevado la victoria siempre que ha disputado la carrera en el Gran Premio de Alemania (ocho victorias en total), perdiéndose por lesión las dos últimas ediciones en 2022 y 2023. MARC MÁRQUEZ, DOMINADOR EN EL ‘ANILLO DE SAJONIA’. Sin embargo, hablar de Sachsenring es hablar de Marc Márquez. El piloto de Cervera es el más laureado a lo largo de la historia en este Gran Premio de Alemania en la categoría de 500cc/MotoGP (ocho, igual que Giacomo Agostini). Jorge Martín fue ayer primero, Bagnaia terminó en la tercera plaza y en la segunda posición finalizó de forma muy sorprendente Miguel Oliveira, que nunca había amarrado una posición tan avanzada desde que comenzara su andadura en Aprilia esta temporada. JORGE MARTÍN, A RITMO DE PODIOS. El equipo del equipo Pramac Racing ha terminado en el podio en sus cuatro últimas carreras de MotoGP y podría enlazar cinco podios consecutivos por primera vez en su trayectoria en MotoGP. Este triunfo ha servido para que Jorge Martín se despegue de nuevo levemente de Bagnaia al frente de la clasificación de pilotos de MotoGP tras unas semanas en las que Pecco Bagnaia le ha recortado gran parte de la ventaja que logró amasar en el tramo inicial de la temporada. JORGE MARTÍN, REY DEL SPRINT. Desde la introducción de este formato en la competición en 2023, Jorge Martín acumula 12 victorias, exactamente el doble que las conseguidas por el siguiente piloto en el ranking (Pecco Bagnaia, seis). Jorge Martín vuelve por sus fueros y ayer volvió a demostrar que es el rey del sprint en MotoGP. El madrileño se volvió a imponer en la prueba corta del sábado y rompió una racha de cinco victorias seguidas de Francesco Bagnaia teniendo en cuenta los sprints las carreras, siendo la mejor de cualquier piloto desde que se introdujo el sprint en la competición en 2023. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Alemania de motociclismo, la novena prueba de la temporada 2024. ¿Preparados? Comenzamos…